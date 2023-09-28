Я никогда не участвовал в благотворительности, но хочу попробовать. С чего начать?

Гид по добрым делам.

Этот пост вышел в рамках месяца, в ходе которого мы вместе с фондом «Нужна помощь» рассказываем о благотворительности. «Нужна помощь» – это «фонд фондов», который помогает более 700 российским некоммерческим организациям.

С чего начать, если вы никогда не участвовали в благотворительности?

На самом деле, людей, которые никогда не участвовали в благотворительности, крайне мало. Скорее всего, вы уже занимались этим (даже если не осознаете), ведь никаких специальных навыков занятие благотворительностью не требует.

Директор по внешним коммуникациям фонда «Нужна помощь» Надежда Янкелевич объясняет: «Может быть, вы давали милостыню, переводили деньги кому-то из близких на лечение, покупали еду бездомному, а может быть, даже жертвовали через смс на короткий номер – все это в той или иной форме благотворительность».

По статистике, в 2022 году в России 71% опрошенных помогал незнакомцам, 42% – жертвовали деньги и 24% – занимались волонтерством. Эти цифры ежегодно считает английская компания Charities Aid Foundation и американский Институт Гэллапа, чтобы составить Всемирный индекс благотворительности.

В 2010 году Россия занимала 138-е место в этом списке, в 2021-м – 67-е, в 2022-м – 30-е. Это означает, что все больше россиян в той или иной мере вовлекается в благотворительность. А ведь индекс не учитывает тех, кто помогает, например, не раз в месяц, а реже.

При этом, если вы хотите заниматься благотворительностью системно, то сперва нужно разобраться, что вам интересно. Надежда Янкелевич продолжает: «Может, вы очень любите животных, особенно птиц. Или вас волнует проблема образования молодых врачей-онкологов. Может быть, вы сочувствуете людям с зависимостью и хотели бы, чтобы они жили дольше и лучше, а может быть, у вашего близкого деменция и для вас важно, чтобы у пожилых людей была возможность достойно проживать жизнь».

После того, как вы определили, что вас волнует, можно искать организацию, которая этой проблемой занимается.

А еще можно:

● попробовать отнести одежду в благотворительные магазины или купить в них что-то (например, «Лавка радостей», «Второе дыхание», «Спасибо»),

● включить благотворительность в свое профессиональное поле, например, консультировать некоммерческие организации,

● поучаствовать в какой-то благотворительной акции от вашего любимого бренда,

● разово побыть волонтером, например в «Ночном автобусе» у «Ночлежки».

Какие есть виды благотворительности и как понять, какое направление мне ближе?

Видов благотворительности огромное количество, и каждый из них требует разной степени включенности и подготовленности. Благотворительность – это:

● разовые или регулярные пожертвования, а также перечисление кэшбэка на благотворительность в банковских приложениях,

● волонтерский фандрайзинг (привлечение финансирования),

● классическое волонтерство,

● профессиональная помощь организациям (например, консалтинг),

● профессиональная помощь подопечным организаций (например, программы наставничества),

● передача одежды/мебели/прочего в благотворительные организации.

Тематика у благотворительных организаций самая разная. Например, в фильтре фондов на сайте «Нужна помощь» можно выбрать проблему, которая вас беспокоит, и тех, кому вы хотите помогать.

Темы, есть, например, такие: алкоголизм, бездомность, ВИЧ, экология, вымирающие народности, детская смертность, инвалидность, паллиатив, онкология, насилие, рабство, старость, психическое здоровье, места лишения свободы и другие.

Среди категорий нуждающихся: мужчины, женщины, дети, взрослые, родители, студенты, школьники, новорожденные, животные, общество, некоммерческий сектор, народности, религиозные общины, местные сообщества, семьи с детьми, пожилые, подростки и молодые взрослые.

«При выборе все зависит от ваших интересов, стиля жизни, возможностей. Чтобы выбрать вид помощи, нужно понимать, что вам ближе, что вписывается в вашу жизнь», – говорит Надежда Янкелевич.

Какие бывают пожертвования и какие их виды полезнее?

Глобально пожертвования делятся на разовые и регулярные. По данным на 2021 год, в мире растет тенденция регулярных отчислений на благотворительность, хотя в России практика таких автоплатежей все еще не очень распространена. Для фондов же это самый удобный вариант.

«Это позволяет организациям планировать бюджет и в целом чувствовать себя более устойчивыми. Это очень удобно и для донора: помимо того, что не надо каждый раз тратить время на перевод какой-то суммы в фонд, так как она будет списываться автоматически, можно еще получать ежемесячные отчеты и узнавать, как работают ваши деньги», – объясняет Надежда Янкелевич.

При этом любое пожертвование, даже разовое и небольшое, полезнее, чем его отсутствие. Главное, выбирать проверенный фонд.

Обязательно ли становиться волонтером или другие виды помощи могут быть не менее эффективными?

По словам Надежды Янкелевич, неэффективная помощь – это та, которая вредит тому, кому вы помогаете. «Например, давать деньги бездомному человеку на улице – это не эффективно, потому что он, во-первых, вряд ли купит то, что ему действительно нужно, и во-вторых, бездомным быть не перестанет. Возить подарки в детский дом – не эффективно. Детям с опытом сиротства нужны значимые взрослые, наставники, а из-за того, что взрослые приходят, дарят подарки и уходят, вещи начинают казаться стабильнее человеческих отношений», – говорит она.

Соответственно, любой вид помощи, который не вредит – эффективен. И не важно, занимаетесь вы волонтерством в хосписе или жертвуете небольшую сумму в месяц в проверенный благотворительный фонд.

Так, в акции «Рубль в день», которая была запущена фондом «Нужна помощь» в 2018 году, по словам Надежды Янкелевич, уже собрано 301 384 292 рубля. На сайте любой человек может сделать пожертвование 30 рублей в месяц, сейчас в акции участвуют более 1 585 138 человек.

Как не перегореть и не разочароваться, что не можешь помочь всем?

От выгорания в сфере помощи другим не застрахован никто, это важно осознавать. Сотрудники благотворительных фондов могут выгорать из-за интенсивного общения с людьми с ярко выраженными негативными жизненными сценариями и других причин, однако и просто волонтеров и жертвователей это может коснуться.

«Начинайте с малого, не стоит идти сразу волонтером в хоспис. Оформите разовое или регулярное пожертвование, читайте материалы, которые публикует фонд, делитесь ими. Чем больше вы знаете об организации, о способах решения интересующей вас социальной проблемы, тем более устойчиво вы себя чувствуете», – отмечает Надежда Янкелевич.

Как правильно выбирать фонды для перечисления пожертвований?

К сожалению, тех, кто пытается нажиться на стремлении других помогать нуждающимся, довольно много. Чтобы не перевести деньги фонду-мошеннику, нужно проявлять внимательность. Например, нельзя переходить на сайты фондов из сообщений со сбором средств в социальных сетях или где бы то ни было: мошенники могут создавать страницы, очень похожие на страницы настоящих, часто известных фондов, а заметить ошибку в доменном имени удается далеко не всегда (а еще, если сайт начинается с http, а не с https, отправлять деньги может быть рискованно).

Фонды нужно искать в поисковой строке отдельно, либо выбирать их на страницах таких порталов, как «Нужна помощь», VK Добро, Благо.ру, где представлены только проверенные благотворительные организации.

Если выбираете фонд самостоятельно, нужно обратить внимание на такие критерии:

● у организации должны быть работающие сайт и соцсети,

● на сайте фонда должны быть все учредительные документы (свидетельство о государственной регистрации НКО, устав),

● на сайте должны быть выложены отчеты в Минюст и содержательные отчеты о работе,

● на сайте есть аудиторское заключение,

● организация не должна собирать деньги на банковскую карточку или напрямую на электронный кошелек – для сборов есть расчетный счет и выложен договор оферты.

Зачем вообще участвуют в благотворительности? Правда ли, что это важно не только для того, кому вы помогаете, но и для вас самих?

По данным исследования фонда «Нужна помощь», основной мотивацией для участия в благотворительности остается сострадание к нуждающимся. На втором месте желание изменить мир к лучшему, на третьем – привычка помогать другим, на четвертом – чувство гражданского долга, на пятом – желание чувствовать себя полезным. Все эти причины – субъективные, они приносят человеку удовлетворение.

Между тем, есть научные работы, которые доказывают, что участие в благотворительности объективно полезно для человека. Так, китайские ученые в ходе эксперимента с участием почти двух тысяч студентов выявили, что чем больше люди тратят времени на волонтерство и чем больше они делают пожертвований, тем лучше их психологическое состояние.

В статье журнала Science говорится о том, что трата денег на других связана с более высоким уровнем счастья по сравнению с тратой денег на себя. По словам доктора философии и доцента психологии в Университете Саймона Фрейзера (Канада) Лары Акнин, это объясняется тем, что просоциальные действия (к которым относится благотворительность) включают эволюционно важные механизмы, которые помогают нам создавать связи с другими людьми. А в статье Американского журнала медицины образа жизни говорится, что просоциальное поведение помогает уменьшить стресс.

Фото: unsplash.com/Joel Muniz, Tim Marshall, Jason Goodman, Josh Appel; pexels.com/RDNE Stock project, Julia M Cameron, Lara Jameson, Thirdman