9 комментариев

Bundesvision
Блог
Трибуна

Флик был обречен. Скандальная документалка о Германии на ЧМ-2022

Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
Никлас Зюле Никлас Зюле
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Никлас Фюллькруг Никлас Фюллькруг
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Ровно за день до матча с Японией (последнего для Ханси Флика) вышел документальный сериал All or Nothing о сборной Германии. Основная часть захватывает чемпионат мира в Катаре.

Уже после первых рецензий стало ясно, что даже без поражения 1:4 Флик не мог бы оставаться тренером сборной. Фильм показывает не только нездоровую атмосферу внутри команды, но и неудачные попытки Ханси достучаться до игроков.

Киммих ругался с Зюле и Рюдигером

В первой же серии нам показывают конфликт Йозуа Киммиха и Никласа Зюле перед матчем в Англии перед ЧМ. «Как ты разговариваешь со мной на поле? Ты меня оскорбляешь, а я тебе говорю что-то по существу», – возмутился Киммих. Зюле ответил: «Не надо мне зубы заговаривать. Я последний, кто говорит неуважительно».

Флик встал между ними и похлопал Киммиха по спине. Позже футболисты помирились и посмеялись над всем.

Но это не последний конфликт Киммиха, попавший в фильм. Он также ругался с Рюдигером на тренировке. Сам Киммих признал: команда из 11 Йозуа Киммихов, вероятно, не очень хорошая идея – они все будут спорить.

В Германии сборную поддерживают все меньше – в фильме чувствуется изоляция команды

По-настоящему главная тема – это мотивация и поддержка сборной.

Перед первым матчем на ЧМ с Японией много говорилось о политических символах и акциях. Капитану Мануэлю Нойеру не разрешили надеть повязку One Love. Реакция DFB (Немецкого футбольного союза) и сборной вызвала много критики.

Болельщики уже давно не в восторге. Немцы выключили телевизор. С 2018-го по 2022 год аудитория матчей сборной сократилась примерно на 16 млн зрителей.

Флик даже провел командное собрание, чтобы обсудить поддержку сборной, обещая, что все изменится, как только Германия начнет побеждать: «Я не спал спокойно, потому что у нас сейчас нет поддержки из Германии. Но это не должно нас интересовать. Если мы добьемся успеха, то все очень быстро изменится».

Насколько должно монтировать сообщение, что у команды нет поддержки, знает только сам Флик. Вне поля команда «все равно не сможет выиграть».

Игроки улавливают это настроение. Изоляция чувствуется во всех сериях.

В Катаре футболистам было дискомфортно даже на бытовом уровне 

Футболисты поражались тому, что их отель по сути находится посреди пустыни. «Интересно, кто сюда вообще приезжает?» – спросил Гнабри во время упражнений на растяжку. Ответом был смех.

«Я привык к немецкому климату, где дом стоит рядом с домом или автобаном, по которому ты едешь. Здесь же это проселочная дорога, которая просто уходит в пустыню. А потом долгое время ничего нет. И вдруг появляется отель», – говорил Нико Шлоттербек.

Леон Горетцка сказал, что он предпочел бы, чтобы чемпионат мира проходил не в Катаре.

Еще есть трогательная сцена, когда игроки обсуждают первые турниры, которые они помнят, и описывают свои любимые моменты – выступления Оливера Кана в 2002 году, летнюю сказку-2006. При этом они знают: ЧМ-2022 не вызовет такой же радости. На многих групповых кадрах видно, как футболисты шли с недоумением и не знали, как себя вести в некоторых ситуациях.

Сравнение с гусями – так Флик пытался мотивировать игроков 

Самая абсурдная сцена фильма.

Закадровый голос утверждал, что Флик умеет сплотить коллектив. Психолог команды Ханс-Дитер Херманн объяснял, что они уже думали, как вдохновить команду. И вот тренер показал игрокам фильм. Нет, это не Рокки Бальбоа и не вдохновляющие кадры лучших моментов сборной в прошлом. Фильм – о серых гусях.

«Чемпионат мира-2022 – давайте учиться у гусей и совершим наш большой полет вместе!» – с таких слов начинался ролик. Другие фразы из этого видео тоже отличаются оригинальностью: «Мы поддерживаем друг друга», «Мы вместе, никто не выигрывает в одиночку», «Каждый в ответе за наш успех», «Мы защищаем друг друга».

Флик рассказывал о сплоченности и защите среди птиц: «Если все следуют правилам, они могут достичь более чем 70-процентного увеличения дальности полета. Очень важно, чтобы мы действовали так же, как команда». Игроки выглядели озадаченными и не понимали, зачем они смотрели на гусей. После просмотра игроки хлопали, но их мысли можно прочесть по лицам.

Мало толку от того, что, обращаясь к игрокам, Флик использовал яркие образы. В ход пошли не только гуси, но и коровы. Он даже цитировал Лева: «Йоги однажды сказал кое-что: «Что хорошего в корове, которая дает десять литров молока в день, а вечером опрокидывает ведро хвостом?»

Так себе сравнение после очередного неудачного матча. Оливер Бирхофф тоже попытался мотивировать команду речью о вере в себя и запуском бумажных фонариков на воде. 

Никакого энтузиазма. Абсолютно

Перед Испанией (второй тур, в первом Германия проиграла Японии, в знак протеста закрыв на командном фото рот) Флик говорил так: «Я сейчас не знаю, стоит ли мне так начинать, честно говоря. Потому что дело обстоит именно так: у нас в воскресенье игра, последний шанс остаться в турнире. И я жду, что мы им воспользуемся. Неважно, что произошло. Все, о чем мы говорим, это политика!»

Флик сказал, что хочет видеть в каждом воина, который решит игру, и пожелал такого же воодушевления, как у бразильцев. Только ни Флик, ни команда не выглядели воодушевленными.

В конце встречи и вовсе стало неловко. Из-за опоздания Юлиана Брандта Флик закончил так: «Также нужно приходить вовремя. Это понятно?» В ответ – тишина и безразличные лица. Тогда Флик снова обратился к команде: «Вы можете хотя бы проявить эмоции и сказать: «Да! Конечно, понятно».

Снова молчание.

«Окей» – сказал Флик и закончил встречу.

Флик плохо реагировал на замечания и критику от команды

Непонимание между командой и тренером становится очевидным в третьем эпизоде. Хотя в интервью Ханси по-прежнему утверждал, что «любит обсуждать с командой» и получать от игроков информацию, на собрании он выглядит крайне неуверенным и нетерпеливым.

На вопрос, есть ли еще какие-то неясности с тактикой, отвечали Мюллер и Киммих. Йозуа указывал на проблемы во втором тайме с Японией, которых не было в первом. Речь шла о сложностях против 5 защитников, а также о поддержке для опорника. Это замечание Флик не понял и не принял: «Мужики, может быть, я говорю на другом языке или как-то по-другому, но ведь это именно то, о чем мы уже говорили?!»

Настроение после этого стало подавленным. Никто уже не решался высказывать критику. Флик спросил, хочет ли еще кто-то выступить.

Лес рук (нет).

Перед самым важным вторым таймом в группе – обвинения вместо поддержки 

Команда находилась на грани вылета и должна была побеждать в последнем матче с Коста-Рикой.

К перерыву сборная Германии ведет 1:0. Флик тем не менее недоволен и выплескивает разочарование перед самым важным вторым таймом турнира: «Мужики, мы делаем их сильными! Они такие слепые, а мы их делаем сильными, этого не может быть!»

Никакой поддержки расстроенных игроков.

Вместо этого Флик орал, давал тактические советы и взывал к характеру. Однако мотивировать не получилось. Игроки выглядели скорее потерянными и подавленными.

Если сравнить речи Флика в документальном сериале о «Баварии» сезона-2020/21 с этим, то создается впечатление, что тренер не умеет справляться с кризисными ситуациями.

Нападающий Никлас Фюллькруг – светлое пятно в мрачной истории сборной на ЧМ

Чуть ли не единственный, кто получал удовольствие от пребывания в сборной – нападающий Никлас Фюллькруг. Он автор и самой яркой мотивационной речи перед матчем с Испанией, в котором он забил.

В интервью Никлас еще рассказал, как после вызова в сборную показал жене письмо из детства. В нем Фюлле записал свои мечты, одна из которых – стать чемпионом мира. С этой командой вряд ли получится.

В самом конце создатели фильма спрашивают Флика, не думал ли он уйти из сборной. «Нет», – ответил Ханси после небольшого колебания, ухмыляясь. Параллельно зрителю показывают встречу Флика с Руди Феллером, который сейчас, после увольнения тренера, временно принял команду.

Фото: Amazon; IMAGO/Eduard Martin/Global Look Press

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Карпюк
Долгожданный пост, ура!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
После такой информации кажется, что немцы затянули с увольнением Флика
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Не стоит забывать, что всё-таки это фильм. Задача режисёра - добиться от вас нужных эмоций
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romanisti89
Вообще чего ожидали назначая человека, который по-сути главныс тренером то никогда не работал к 60 годам? Период в Баварии не берём в расчет, это как школьный тренер в Зените
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JoaoMoutinho
Надо было Фюллькрюгов понабрать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zeitgeist Zeppelin
Киммих, выходит, слишком социально активный. Портит атмосферу в командах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Просто вместо футбола они заткнули себе все дырки и гордились этим ,но затыкайье себе в номерах их , нравится вам содомия занимайтесь ,но не нужно это публично распространять ! Это карма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карма такая карма
Спасибо за пост.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий