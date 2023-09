9 комментариев

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Ровно за день до матча с Японией (последнего для Ханси Флика) вышел документальный сериал All or Nothing о сборной Германии. Основная часть захватывает чемпионат мира в Катаре.

Уже после первых рецензий стало ясно, что даже без поражения 1:4 Флик не мог бы оставаться тренером сборной. Фильм показывает не только нездоровую атмосферу внутри команды, но и неудачные попытки Ханси достучаться до игроков.

Киммих ругался с Зюле и Рюдигером

В первой же серии нам показывают конфликт Йозуа Киммиха и Никласа Зюле перед матчем в Англии перед ЧМ. «Как ты разговариваешь со мной на поле? Ты меня оскорбляешь, а я тебе говорю что-то по существу», – возмутился Киммих. Зюле ответил: «Не надо мне зубы заговаривать. Я последний, кто говорит неуважительно».

Флик встал между ними и похлопал Киммиха по спине. Позже футболисты помирились и посмеялись над всем.

Но это не последний конфликт Киммиха, попавший в фильм. Он также ругался с Рюдигером на тренировке. Сам Киммих признал: команда из 11 Йозуа Киммихов, вероятно, не очень хорошая идея – они все будут спорить.

В Германии сборную поддерживают все меньше – в фильме чувствуется изоляция команды

По-настоящему главная тема – это мотивация и поддержка сборной.

Перед первым матчем на ЧМ с Японией много говорилось о политических символах и акциях. Капитану Мануэлю Нойеру не разрешили надеть повязку One Love. Реакция DFB (Немецкого футбольного союза) и сборной вызвала много критики.

Болельщики уже давно не в восторге. Немцы выключили телевизор. С 2018-го по 2022 год аудитория матчей сборной сократилась примерно на 16 млн зрителей.

Флик даже провел командное собрание, чтобы обсудить поддержку сборной, обещая, что все изменится, как только Германия начнет побеждать: «Я не спал спокойно, потому что у нас сейчас нет поддержки из Германии. Но это не должно нас интересовать. Если мы добьемся успеха, то все очень быстро изменится».

Насколько должно монтировать сообщение, что у команды нет поддержки, знает только сам Флик. Вне поля команда «все равно не сможет выиграть».

Игроки улавливают это настроение. Изоляция чувствуется во всех сериях.

В Катаре футболистам было дискомфортно даже на бытовом уровне

Футболисты поражались тому, что их отель по сути находится посреди пустыни. «Интересно, кто сюда вообще приезжает?» – спросил Гнабри во время упражнений на растяжку. Ответом был смех.

«Я привык к немецкому климату, где дом стоит рядом с домом или автобаном, по которому ты едешь. Здесь же это проселочная дорога, которая просто уходит в пустыню. А потом долгое время ничего нет. И вдруг появляется отель», – говорил Нико Шлоттербек.

Леон Горетцка сказал, что он предпочел бы, чтобы чемпионат мира проходил не в Катаре.

Еще есть трогательная сцена, когда игроки обсуждают первые турниры, которые они помнят, и описывают свои любимые моменты – выступления Оливера Кана в 2002 году, летнюю сказку-2006. При этом они знают: ЧМ-2022 не вызовет такой же радости. На многих групповых кадрах видно, как футболисты шли с недоумением и не знали, как себя вести в некоторых ситуациях.

Сравнение с гусями – так Флик пытался мотивировать игроков

Самая абсурдная сцена фильма.

Закадровый голос утверждал, что Флик умеет сплотить коллектив. Психолог команды Ханс-Дитер Херманн объяснял, что они уже думали, как вдохновить команду. И вот тренер показал игрокам фильм. Нет, это не Рокки Бальбоа и не вдохновляющие кадры лучших моментов сборной в прошлом. Фильм – о серых гусях.

«Чемпионат мира-2022 – давайте учиться у гусей и совершим наш большой полет вместе!» – с таких слов начинался ролик. Другие фразы из этого видео тоже отличаются оригинальностью: «Мы поддерживаем друг друга», «Мы вместе, никто не выигрывает в одиночку», «Каждый в ответе за наш успех», «Мы защищаем друг друга».

Флик рассказывал о сплоченности и защите среди птиц: «Если все следуют правилам, они могут достичь более чем 70-процентного увеличения дальности полета. Очень важно, чтобы мы действовали так же, как команда». Игроки выглядели озадаченными и не понимали, зачем они смотрели на гусей. После просмотра игроки хлопали, но их мысли можно прочесть по лицам.

Мало толку от того, что, обращаясь к игрокам, Флик использовал яркие образы. В ход пошли не только гуси, но и коровы. Он даже цитировал Лева: «Йоги однажды сказал кое-что: «Что хорошего в корове, которая дает десять литров молока в день, а вечером опрокидывает ведро хвостом?»

Так себе сравнение после очередного неудачного матча. Оливер Бирхофф тоже попытался мотивировать команду речью о вере в себя и запуском бумажных фонариков на воде.

Никакого энтузиазма. Абсолютно

Перед Испанией (второй тур, в первом Германия проиграла Японии, в знак протеста закрыв на командном фото рот) Флик говорил так: «Я сейчас не знаю, стоит ли мне так начинать, честно говоря. Потому что дело обстоит именно так: у нас в воскресенье игра, последний шанс остаться в турнире. И я жду, что мы им воспользуемся. Неважно, что произошло. Все, о чем мы говорим, это политика!»

Флик сказал, что хочет видеть в каждом воина, который решит игру, и пожелал такого же воодушевления, как у бразильцев. Только ни Флик, ни команда не выглядели воодушевленными.

В конце встречи и вовсе стало неловко. Из-за опоздания Юлиана Брандта Флик закончил так: «Также нужно приходить вовремя. Это понятно?» В ответ – тишина и безразличные лица. Тогда Флик снова обратился к команде: «Вы можете хотя бы проявить эмоции и сказать: «Да! Конечно, понятно».

Снова молчание.

«Окей» – сказал Флик и закончил встречу.

Флик плохо реагировал на замечания и критику от команды

Непонимание между командой и тренером становится очевидным в третьем эпизоде. Хотя в интервью Ханси по-прежнему утверждал, что «любит обсуждать с командой» и получать от игроков информацию, на собрании он выглядит крайне неуверенным и нетерпеливым.

На вопрос, есть ли еще какие-то неясности с тактикой, отвечали Мюллер и Киммих. Йозуа указывал на проблемы во втором тайме с Японией, которых не было в первом. Речь шла о сложностях против 5 защитников, а также о поддержке для опорника. Это замечание Флик не понял и не принял: «Мужики, может быть, я говорю на другом языке или как-то по-другому, но ведь это именно то, о чем мы уже говорили?!»

Настроение после этого стало подавленным. Никто уже не решался высказывать критику. Флик спросил, хочет ли еще кто-то выступить.

Лес рук (нет).

Перед самым важным вторым таймом в группе – обвинения вместо поддержки

Команда находилась на грани вылета и должна была побеждать в последнем матче с Коста-Рикой.

К перерыву сборная Германии ведет 1:0. Флик тем не менее недоволен и выплескивает разочарование перед самым важным вторым таймом турнира: «Мужики, мы делаем их сильными! Они такие слепые, а мы их делаем сильными, этого не может быть!»

Никакой поддержки расстроенных игроков.

Вместо этого Флик орал, давал тактические советы и взывал к характеру. Однако мотивировать не получилось. Игроки выглядели скорее потерянными и подавленными.

Если сравнить речи Флика в документальном сериале о «Баварии» сезона-2020/21 с этим, то создается впечатление, что тренер не умеет справляться с кризисными ситуациями.

Нападающий Никлас Фюллькруг – светлое пятно в мрачной истории сборной на ЧМ

Чуть ли не единственный, кто получал удовольствие от пребывания в сборной – нападающий Никлас Фюллькруг. Он автор и самой яркой мотивационной речи перед матчем с Испанией, в котором он забил.

В интервью Никлас еще рассказал, как после вызова в сборную показал жене письмо из детства. В нем Фюлле записал свои мечты, одна из которых – стать чемпионом мира. С этой командой вряд ли получится.

В самом конце создатели фильма спрашивают Флика, не думал ли он уйти из сборной. «Нет», – ответил Ханси после небольшого колебания, ухмыляясь. Параллельно зрителю показывают встречу Флика с Руди Феллером, который сейчас, после увольнения тренера, временно принял команду.

Фото: Amazon; IMAGO/Eduard Martin/Global Look Press