Наииболее популярный счет в матчах РПЛ за последние пять сезонов – ничья 1:1

Так закончилось 12% игр с сезона-2017/18.

Этот материал вышел в разделе «Ставки», где мы говорим о беттинге и всем, что с ним связано. Поэтому если вам не близка эта тема, то можете ограничиться прочтением первого подзаголовка, где мы разбираемся со статистикой. Или закрыть материал вовсе – мы не пропагандируем ставки, а лишь пишем о них для тех, кому это интересно.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает игрокам любопытную акцию: при ставке на точный счет матча РПЛ букмекер вернет игроку сумму проигранного пари (а если быть точным – рассчитает возвратом с коэффициентом 1.00), если игра закончится со счетом 0:0. Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте БК.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: а насколько часто в РПЛ матчи заканчиваются без забитых голов? Вполне возможно, что расчет всех нулевых ничьих возвратом ситуационно может открыть игрокам несколько интересных стратегий для захода на предстоящий сезон. Давайте разбираться.

За пять сезонов в РПЛ сыграли 115 нулевых ничьих

Оговоримся, что текущий сезон оставим за скобками и вернемся к нему чуть позже отдельно. Во-первых, он еще не закончен. Во-вторых, клубы РПЛ стартовали ну уж слишком результативно, потому не совсем понятно – это новая реальность российского футбола или просто статистическое отклонение.

За последние пять сыгранных сезонов (начиная с 2017/18) самый популярный счет чемпионата России – 1:1. Так закончилось 144 матча из 1200, что примерно равно 12%. Интересно, что счет становился самым популярным в трех из пяти последних розыгрышах РПЛ (2018/19, 2019/20, 2021/22).

Почти в 20% матчей был забит всего один мяч, но в данном контексте все же стоит отделять победу хозяев 1:0 (11% игр) и победу гостей с тем же счетом 0:1 (почти 10%): если для статистики это не совсем принципиально, то в контексте ставок – это два совершенно разных исхода.

Ну а нулевой ничьей матчи заканчивались чуть чаще чем в 9% случаев. Учитывая этот факт акция от «Лиги Ставок» заметно развязывает игрокам руки: статистически пари на 1:1 и возвраты с 0:0 покрывают около 20% исходов, а беря во внимание высокие коэффициенты на точный счет матча в линии букмекера, подход выглядит достаточно играбельно.

В текущем сезоне команды стартовали аномально результативно, но счет 1:1 входит в тройку самых популярных исходов – так закончились 8 матчей из 72. Что примечательно, четыре из них были сыграны в первом туре. Также в тройке победы хозяев со счетом 2:1 (так закончились девять игр) и 3:0 – тут снова 8 матчей из 72, и четыре из них пришлись на второй тур.

Но время переходить от общего к частному – посмотрим, матчи каких команд чаще всего заканчивались 0:0.

«Зенит» и «Динамо» – лидеры по количеству нулевых ничьих за последние пять лет

Удивлены? Мы тоже. Клубы за пять последних сезонов собрали по 17 матчей без забитых мячей, и это при том, что санкт-петербургский клуб – самый результативный в РПЛ на этой же дистанции.

Отметим лишь небольшой нюанс: учитывались исключительно команды, который отыграли все пять последних сезонов в «вышке». А таких набралось всего девять.

Ну а по системе «0:0 + любой другой исход» лидирует в РПЛ «Урал»: екатеринбуржцы 15 раз сыграли нулевые ничьи и еще 25 матчей закончили со счетом 1:1.

Тут логика проста: если 0:0 нам страхует букмекер, то нужно найти клуб, в матчах которого наиболее часто повторяется любой другой исход. Подход и правда работает: если бы игрок ставил по 1000 рублей на точный счет 1:1 в каждом матче «Урала» в РПЛ с сезона-2017/18, к концу прошлого сезона он был бы в плюсе более чем на 8 тысяч. А если бы он участвовал в акции от «Лиги Ставок», то с возвратами за нулевые ничьи суммарный плюс за пять сезонов составил бы 23 тысячи. ROI в 15,7% – просто сказка.

Еще привлекательнее ситуация с московским «Динамо»: ставя всего тысячу на минимальную победу гостей в каждом матче московского клуба (хоть домашнем, хоть выездном), игрок был бы в плюсе на 40 тысяч рублей. При условии участия в акции получаем 55 тысяч. ROI – 38%. Нужно ли добавлять еще что-то?! В текущем сезоне, правда, ни «Урал» еще не играл 1:1, ни «Динамо» не заканчивало матчи со счетом 0:1. Зато у клубов в копилке по одной нулевой ничьей.

В целом, акция от «Лиги Ставок» действительно может быть полезна игрокам: опция с возвратом ставки при нулевой ничьей рождает несколько стратегий, которые неплохо показали себя на дистанции.

В заключении напомним, что ставки на спорт – это лишь развлечение, и не стоит рассматривать их как способ заработка. Ни одна стратегия не может быть прибыльна на 100%, в том числе и вышеописанный заход на точные счета в РПЛ. Мы лишь делимся полезным наблюдением, которое можно использовать, чтобы сделать просмотр матчей чемпионата России еще чуточку интереснее.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов