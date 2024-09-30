В МЛС заканчивается регулярка – есть ли шансы на плей-офф у «Атланты» Миранчука?

До конца регулярного сезона МЛС остались считанные матчи. Все внимание на «Интер Майами» и «Атланту». Задачи у команд разные – в то время, как «Майами» может выиграть регулярку, «Атланта» борется за попадание в плей-офф.

А что насчитали букмекеры?

«Интер» Месси идет на рекорд, а кэф на «Атланту» Миранчука вырос до 350.00

«Майами» с Лионелем Месси и Луисом Суаресом лидирует в МЛС и опережает ближайшего преследователя на 7 очков. При этом «Интер» в последнее время расслабился и уже три матча подряд сыграл вничью.

И даже так у клуба есть шанс побить рекорд по набранным очкам в регулярке. Если «Майами» победит в оставшихся трех турах, то в целом наберет 74 очка. Лучший результат пока принадлежит «Нью-Инглэнд Революшн» – 73 очка в 2021-м.

А для Алексея Миранчука сейчас каждый матч – решающий. «Атланта» идет 11-й на Востоке. До зоны стыков за плей-офф (8-9 места) всего три очка. При этом внизу сумасшедшая плотность – шансы есть почти у каждой команды не из топ-7.

Очевидно, что «Атланта» далеко не претендент на итоговое чемпионство, но любопытно проследить динамику коэффициентов. К старту сезона клуб подходил 12-м фаворитом за 29.00. На момент прихода Миранчука кэф был уже 81.00, сейчас – 350.00.

У «Интера» обратная ситуация. Перед сезоном команда котировалась главным фаворитом Кубка МЛС за 4.50. Лидерство в регулярке только укрепило веру букмекеров – коэффициент рухнул до 2.50.

Месси – девятый в списке бомбардиров. А что предсказывали букмекеры?

Перед сезоном на статистику Месси предлагались такие варианты:

● Тотал голов – 21,5 при равнозначных 1.85. За три тура до финиша регулярки у аргентинца 15 забитых мячей.

● Тотал 13,5 ассистов за 1.80. Прошло – у Лео 15 голевых передач.

Список бомбардиров возглавляет Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») – 21 гол. У Суареса 17 забитых мячей. Букмекеры сомневаются, что Месси обойдет Бентеке – для этого все-таки нужно наколотить 7 голов в оставшихся трех матчах. Кэф на Лео – 26.00. А у Луиса шансы получше – 6.50.

От Миранчука не ждут третьего гола

На момент перехода Миранчука «Атланте» оставалось провести в регулярке девять игр. И вот какие расклады были для россиянина:

● Тотал меньше 2,5 голов за 1.47, тотал больше 2,5 – 2.50.

● Тотал меньше 2,5 ассистов за 1.72, тотал больше 2,5 – 2.00.

Алексей забил уже дважды. Осталось три матча, чтобы пробить тотал больше 2,5 голов. А голевых передач пока нет. То же самое с желтыми и красными карточками, но букмекеры это предвидели.

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Регулярный сезон МЛС завершится 20 октября. После этого стартует плей-офф, а финал состоится 7 декабря.

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Фото: East News /Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media; Gettyimages.ru /Megan Briggs