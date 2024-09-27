«Краснодар» шесть лет не побеждает «Зенит». Последним мстил Олег Шатов

В субботу, 28 сентября, состоится встреча лидеров и двух главных фаворитов чемпионата России. «Краснодар» выиграл в РПЛ шесть матчей подряд и убедил букмекеров: «быков» в линии переставили на второе место после «Зенита» с коэффициентом 9.00. Новый шаг для подтверждения чемпионских амбиций – очная игра с фаворитом. «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» с апреля 2018 года.

Черная статистика для «Краснодара»: 3 победы в 27 матчах и 56 пропущенных мячей

«Краснодар» при Мураде Мусаеве «Зенит» еще не побеждал. Беспроигрышная серия чемпиона в этом противостоянии длится уже тринадцать матчей.

Интересно, что «Зенит» почти всегда котируется по высоким коэффициентам в Краснодаре. Победы команды Семака в гостях редко предлагаются ниже 2.00. Вот и сейчас – почти 2.50 на успех фаворита. Несколько раз «Зенит» побеждал даже в статусе андердога. Например, в 2019 году в Краснодаре прошел коэффициент 3.10, когда гости вырвали три очка после гола Артема Дзюбы на 95-й минуте (3:2).

О самом безумном победном матче «Краснодара» мы ранее написали подробнее – почти с хронологией событий каждой ключевой минуты. Интересно вспомнить, что в памятной игре сезона-16/17 Игорь Шалимов еще до пропущенного гола от Дзюбы потратил все замены, выпустив в атаку Торнике Окриашвили и Владимира Быстрова. А Марат Измайлов забил свой последний гол на высоком уровне.

До игры тогда «Краснодар» не был большим аутсайдером – предлагалось ставить на хозяев за 2.80.

Как «Краснодар» побеждал еще: месть Шатова, сенсации за 6.40 и 4.50

За воспоминаниями о первой победе «Краснодара» вернемся в 2015 год – там матч комментировал еще Геннадий Орлов, сама игра проходила на «Петровском». Андрей Дикань выстоял под бомбардировкой Халка, а вот Юрий Лодыгин удивил детской ошибкой, пропустив мяч между ног после дальнего удара. В линии зашел коэффициент 6.40.

В 2018 году матч в Санкт-Петербурге украсил сюжет Олега Шатова: футболист выступал за «Краснодар» на правах аренды, а принадлежал «Зениту». Если верить слухам, «быки» заплатили около 10 миллионов рублей, чтобы Шатов сыграл против своей команды. Ставка прошла – Олег забил в Санкт-Петербурге. А у «Зенита» не сработал тонкий расчет Роберто Манчини на голевое чутье Антона Заболотного.

С тех пор «Краснодар» «Зенит» никогда не побеждал. Интересно, что в составе южан все еще играют участники той памятной встречи: Смолов, Петров, Газинский. У «Зенита» же остался только Александр Ерохин. А вот Евгений Латышонок наверняка и забыл тот матч – шесть лет назад в Санкт-Петербурге ныне основной голкипер «Зенита» был на скамейке «быков» в роли третьего номера.

Расклады перед новым матчем: серия говорит за голы, «Зенит» держится за 2.45

Букмекеры предлагают стандартные коэффициенты для этого противостояния: хозяева оценены примерно за 3.00, а на «Зенит» можно ставить в диапазоне 2.40-2.50.

В последних десяти матчах только раз одной команде не удавалось забить – это случилось в сезоне-22/23, когда «быки» дома уступили со счетом 0:1. В остальном – почти всегда тотал больше. Тем удивительнее, что сейчас аналитики предполагают именно «низовой» расклад за 1.90.

Ставки на Спортсе

Помните гол Окриашвили «Зениту» через себя в падении? Принес победу «Краснодару», чья вероятность была всего 0,2%!

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Виталий Тимкив, Сергей Бобылев