«Порту» – фаворит Лиги Европы, а «Славия» стоит выше «МЮ». Согласны с прогнозом Opta на Лигу Европы?

В среду, 25 сентября, стартует общий этап Лиги Европы. Впервые в XXI веке второй по значимости турнир начинается без какой-либо связи с Лигой чемпионов.

Команды, как и в главном еврокубке, проведут по восемь матчей на первом этапе, чтобы определить участников плей-офф. Почти все фавориты с громкими именами находятся в плохой форме, что спровоцировало удивительную разницу между прогнозами букмекеров и суперкомпьютером Opta.

У букмекеров «Тоттенхэм» стоит выше «МЮ», но все фавориты пока в плохой форме

Любопытно, что букмекеры по загадочной причине верят в долгожданный трофей «Тоттенхэма». Лондонцы ничего не выигрывали с 2008 года, да и то 16 лет назад удалось завоевать только Кубок английской лиги.

Последний успех в Европе датирован 1984 годом – тогда как раз получилось победить в Кубке УЕФА.

В этот раз букмекерские компании предлагают коэффициент 5.50 на итоговый триумф «Тоттенхэма». «Манчестер Юнайтед» на фоне не слишком удачного старта получил только 6.00.

В новой Лиге Европы пока тренд на фаворитов в кризисе. «Рома» – первая, если не учитывать представителей АПЛ, но клуб находится в зоне турбулентности после отставки Даниэле Де Росси. От Испании фаворитом является «Реал Сосьедад», однако у команды Арсена Захаряна – худший старт за последние несколько лет: пять очков в шести матчах и только одна победа.

Большая группа представителей топ-лиг и грандов средних чемпионатов расположилась в диапазоне от 13.00 до 25.00. Здесь, например, притаился «Фенербахче» Жозе Моуринью.

Очевидно, что турнир по-серьезному стартует уже с плей-офф и стыковых матчей. Вряд ли кто-то даже из теневых фаворитов может остаться за пределами топ-24 общего этапа Лиги Европы.

Альтернативный мир Opta: «Порту» – чемпион, «Славия» опережает «МЮ», «Сосьедад» – девятый

Летом мы удивлялись расхождению у букмекеров и Opta по чемпионату Германии: «Бавария» была фаворитом в линии, но в рейтинге суперкомпьютера существенно уступала «Байеру». В Лиге Европы до турнира – совсем исторический прецедент. Рейтинг от аналитиков выглядит как минимум странным.

Суперкомпьютер ставит «Порту» явным фаворитом турнира с вероятностью победы в 17,8%. Вторым идет «Атлетик». Здесь удивляться не стоит – финал турнира в 2025 году пройдет на домашнем для басков стадионе «Сан-Мамес», да и по уровню индивидуального мастерства футболисты Эрнесто Вальверде – одни из лучших в Лиге Европы.

Дальше – совсем интересно: «Славия» опережает «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Клуб Эрика тен Хаага сбросили аж на шестую позицию (только 7,1% на победу!).

Кто удивит от 50.00?

Лига Европы – традиционный турнир для ценителей сенсаций. Здесь очень часто случались прорывы команд по большим коэффициентам. Пожалуй, самый яркий пример за десять лет – титул «Айнтрахта» в сезоне-21/22. Даже до плей-офф команда оценивалась на одном уровне с питерским «Зенитом»: немцы делили пятнадцатое место с чемпионами России, получив коэффициент 35.00.

В Лиге Европы нет аутсайдеров с коэффициентами выше 250.00. В этот раз в подвал рейтинга отправились «Карабах», «Рига» и «Стяуа».

Учитывая прогноз Opta, нельзя не обратить внимание на 50.00 у «Славии». Аналитики ждут прорывной сезон для тренера Индржиха Трпишовски. Пока с ним команда ни разу не проходила дальше четвертьфинала еврокубков.

В середине рейтинга есть любопытные кандидаты на прорыв, связанные с Россией. ПАОК с Федором Чаловым и Магомедом Оздоевым оценивается у букмекеров на уровне «Славии».

Не забудем и про «Буде/Глимт» с вратарем Никитой Хайкиным. Норвежский чемпион с 2021 года выходит из группы в еврокубках. В этот раз – 70.00 на попадание в финал.

Как раз в первом туре норвежцы у себя дома проверят «Порту». Возможно, смогут изменить мнение суперкомпьютера.

Ставки на Спортсе

Фото: Andrew Yates, Miguel Pereira/Global Look Press