Гол Кузяева «Монако» оценивался в 10% – и случился! От Головина ждали за 27% – а он не ответил

«Монако» и «Гавр» встречались в пятом туре Лиги 1. Оба россиянина вышли в старте – Головин в «Монако», Кузяев – в «Гавре».

Расклады по голам россиян – 27% против 10%

Капитан «Монако» – одна из главных ударных сил команды, поэтому коэффициент на его возможный гол был не запредельно высок – 3.65, а в процентах вероятности – 27%. Но ниже коэффициент из партнеров Головина был у пяти футболистов.

В прошлом сезоне Лиги 1 ставка на гол Головина сыграла шесть раз. В матче против «Гавра» забить не удалось, хотя россиянин дважды бил по чужим воротам. Он забивал в каждом из шести сезонов за «Монако» в Лиге 1, в седьмом – пока стоит подождать.

Позиция Кузяева в «Гавре» не располагает к очень частым действиям в атаке, да и команда уровнем тоже не настолько высока. Голы – далеко не самая главная задача Далера, так что его забитый мяч оценивался в 10.00 – это 10% вероятности.

Но Кузяев сделал это уже на 30-й минуте. Поймал мяч от Абдулайе Туре и следующим касанием из штрафной послал его в дальний угол ворот «Монако», сравняв счет. У Кузяева в прошлом сезоне было два мяча в Лиге 1.

Победу «Монако» ждали, голы – не слишком

«Монако» забил два гола в середине второго тайма и выиграл 3:1. Изначально он был фаворитом в матче с 1.48 на победу – и не без труда, но своего добился. Получилось даже с форой -1 (за 2.25).

Менее ожидаемыми, чем исход, были голы в этой игре. Например, «обе забьют» оценивали в 1.95, а ТБ2.5 – в 1.80. Первый вариант прошел к 30-й минуте, второй – к 66-й.

Но нам были интереснее результативные действия россиян. Жаль, что пока без мячей Головин, но у него только третья игра в Лиге 1 в этом сезоне. Зато следующая – против «Монпелье», который пока идет последним в чемпионате и за первые четыре тура пропустил целых 13 голов!

А «Гавр» с Кузяевым сыграет против «Лилля» – у того семь пропущенных мячей за пять игр.

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Фото: East News /CHRISTOPHE SIMON