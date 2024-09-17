10 туров в Первой лиге: «Арсенал» и «Торпедо» – лидеры, но не фавориты, «Балтика» и «Сочи» мучаются

В Первой лиге позади почти треть чемпионата – десять туров из 34-х. В турнире неожиданный лидер и не самая ожидаемая тройка аутсайдеров.

Далеко не все идет согласно стартовым раскладам.

В таблице – плотность, но лидер – явный

Вот как расположились команды в топ-10 по итогам десяти туров:

«Арсенал» уже долго лидирует в чемпионате и продолжает это делать, не слишком много забивая – всего гол в среднем за игру. Конечно, ведь из шести побед пять одержаны со счетом 1:0. Этого вполне хватает, чтобы набирать по три очка. Тула к тому же ни разу не проиграла.

Без поражений идет и «Торпедо», чередуя победы и ничьи. У «Урала» был бодрый старт, сейчас – непростое время: выиграли всего один матч из прошлых четырех. «Балтика», победив всего однажды за шесть матчей, затем выиграла трижды подряд, заодно сменив тренера. «Сочи», кажется, наладил игру, но очки все равно теряет.

«Арсенал» оторвался от пятого места уже на шесть очков, но ниже – заметна плотность. От четвертой до десятой строчки – вообще два очка разницы.

В зоне вылета – «Алания и «Уфа» с девятью очками, у «Тюмени» – только пять.

Букмекеры твердо верят в «Урал», «Арсенал» – все так же пятый

Вот какие расклады у букмекеров на итоговую победу в Первой лиге:

«Балтика» после неяркого начала обзавелась коэффициентом выше, вырос он почти в два раза и на «Родину». Лидерство «Арсенала» уменьшило значение до 9.00, но пока это все равно лишь пятый показатель. А два главных претендента – «Урал» и «Сочи».

Обращает на себя внимание нахождение в десятке «Ротора» и «Черноморца». Коэффициент неплохо упал – в 12 раз на волгоградцев, в 13 – на новороссийцев.

На выход в РПЛ – все те же два явных претендента, «Балтика» – не в их числе

Пока принимаются ставки на итоговый выход в Премьер-лигу у шести команд. Это не значит, что они обязательно займут первые два места – могут выйти и через стыки. Сравнили динамику:

На «Балтику» и «Родину» коэффициенты заметно подросли. Нестабильные результаты «Урала» и «Сочи» не смущают – все равно цифры достаточно низкие.

Здесь нет «Алании», которая по раскладам перед сезоном вообще шла пятой, а после четырех туров давали 5.50 на то, что она финиширует в четверке. Сейчас «Алания» – третья с конца. А на двух последних строчках в таблице – «Уфа» и «Тюмень», которые по предстартовым раскладам котировались на уровне 12-14 мест.

* * *

Следующий тур – 20-21 сентября. «Торпедо» и «Урал» отправятся на выезд к командам из нижней части таблицы – «Шиннику» и КАМАЗу, «Сочи» – к середняку «Соколу». А у главного матча – особый интерес, так как сойдутся два претендента на РПЛ: «Балтика» примет «Арсенал».

Ставки на Спортсе

«Спартак» был обречен после автогола – Махачкала не играет тотал больше

Фото: ФК «Арсенал» Тула