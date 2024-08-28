00c7b1 – это на футболках у «Пари НН». А вы догадались почему?

«Краснодар» в матче третьего тура группового этапа Кубка России обыграл «Пари НН» (1:0). Нижегородцам не помогла даже уникальная форма – с загадочными символами. Клуб впервые в сезоне вышел играть с надписью «#00c7b1». Догадались, что зашифровано?

Букмекер «Пари» тонко обходит ограничения

Собственно, лучше всего ситуацию прояснит сам титульный партнер «Пари НН».

«#00c7b1 – код нашего главного цвета , который появился на джерси «Пари НН» на сегодняшнем матче против «Краснодара», – сообщается в социальных сетях.

Важно для тех, кто все же не понял контекст, букмекерская компания еще и на некоторое время изменила логотип на эти же символы – вышел мощный рекламный ход: не только красиво обошли регламент, но и получили большой резонанс для серой игры. Кто бы вспомнил о матче в Нижнем Новгороде в середине недели в рабочее время? А так получился целый квест с элементами детектива.

А как выкручивались другие?

Трюк «Пари НН» – не первая история о творческом подходе к продвижению бренда. Ограничения со стороны «Фонбет» – большая боль для представителей Медиалиги. Очевидно, что любительские коллективы зависят от букмекеров значительно сильнее, чем профессионалы из РПЛ, поэтому грустно подчиняться требованиям и сдаваться не стали. Естественно, все это не касается 2Drots – их и так спонсирует «Фонбет». А вот остальные команды представляли следующие фокусы:

● «Амкал» клеил надпись: «Мы с «Амкалом», а вы – нет» (одно слово подсвечивалось в цветах букмекера «Пари»);

● Клуб «Броуки» выходил с логотипом команды BrokeBoys, но в цветах букмекерской компании BetBoom (было трудно не уловить намек за счет BB);

● Самое радикальное решение было от команды Дмитрия Тарасова «Родина Медиа» – взяли, да и заклеили черной лентой.

Клубы из РПЛ и профессиональных лиг обычно на такие акции не решаются, но иногда оперативно размышлять заставляет регламент. Например, в 2023 году в стыковых матчах оказался «Енисей», у которого был эксклюзивный контракт с букмекерской компанией Leon, а игры навылет проводились по отдельному соглашению между РФС и «Фонбет». Там букмекеры выставили строгие условия, как и в Кубке России. Естественно, «Енисей» и «Факел» не могли спланировать участие в стыковых матчах и просто не успели подготовить специальные комплекты формы, поэтому у красноярцев букмекер-партнер был спешно заменен названием клуба, а воронежцы сурово использовали заплатки.

Почему запрет настолько жесткий?

Нынешний контракт «Фонбет» с РФС в отношении Кубка России – рекордный. В первом сезоне обновленного формата очень серьезно выросли призовые: команды из РПЛ получили на всех 907 млн, еще 102 млн ушло участникам в рамках Пути регионов.

Руководитель отдела спонсорства «Фонбет» Александр Сергеев ранее объяснял, что идея о запрете компаний-конкурентов – не инициатива нынешнего партнера. Контракт с Бетсити, предшествовавший нынешнему, содержал такой же пункт. В связи с этим и другие условия не обсуждались. В противном случае в РФС не смогли бы рассчитывать на столь весомую сумму вложений от нового партнера.

Никаких претензий от «Фонбет» в отношении «Пари» и других букмекеров еще не было. В компании относятся к хитростям со стороны конкурентов спокойно:

«У «Пари» есть много способов обойти наш контракт. Они выделяют дополнительное время на экранах и бортах, гоняют нейминг «Пари НН» – формально это не нарушение, мы не можем придраться », – рассказывал Сергеев в январе.

Ставки на Спортсе

«Фонбет» тратит на Кубок России миллиарды рублей в год. Почему так много и как это устроено?

Фото: vk.com/fcparinn