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Чернявский снова точен, а Васильев укрепился в лидерах гонки прогнозов! Смотрим их ставки на сегодня

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Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.

С нами Илья Васильев, Александр Дорский, Вадим Лукомский, Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский. Васильев укрепил свое лидерство, а Чернявский снова сделал точный прогноз! В фокусе – последний игровой день группового этапа: Грузия – Португалия, Бельгия – Украина и Румыния – Словакия.

Илья Васильев – Лукаку забьет Украине

Планирую ставить на гол Лукаку до потери пульса: не верю, что его поиск моментов не конвертируется в точный удар.

Плюс Бельгия должна разобраться с Украиной и выйти из группы (2.20).

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Александр Дорский – Румыния и Словакия сфолят на тотал меньше 23,5

Верим ли мы в людей и людям? Честно говоря, в какие-то моменты – совсем нет, и, к сожалению, эта игра – один из таких случаев.

Несмотря на удивительно смелую игры и высокий прессинг, Словакия редко фолит: 10 раз против Бельгии, 9 – с Украиной. У Румынии почти такой же результат: 9 – с Украиной, 11 – против Бельгии.

Обслуживает матч, который обещает стать классикой Евро, Даниэль Зиберт. Несколько дней он не жалел Грузию и Чехию (29 нарушений, 9 желтых карточек). Но в Бундеслиге у Зиберта – всего 21,88 фола в среднем за матч (их небольшое количество Даниэль компенсирует парадом предупреждений).

Боюсь, сегодня Словакия и Румыния будут играть очень осторожно и не пробьют тотал нарушений больше 23,5 (2.10).

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Вадим Лукомский – Португалия обыграет Грузию с форой (-1)

Если Грузия добьется успеха в начале, то ждем от Португалии штурм и моменты.

Если Грузия пропустит в первом, то откроется, а у Португалии есть кому наказывать на пространстве. А еще есть человек, который обожает голы – в любых матчах и в любом сценарии (1.60)

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Слава Палагин – Румыния и Словакия сыграют вничью

Верю в легендарный скандинавский сценарий, из-за которого пострадает конкурент по параллельному матчу. Да, тут нет бэкграунда в виде общей истории и границ, как у Швеции и Дании, но ничья реальна и без негласного сговора.

Способствует стиль. Словакия смело играет с мячом, но больно делает, только когда на них давят. Румыны не самоубийцы и едва ли будут высоко встречать Лоботку и Дуду – вероятно, снова припаркуют автобус, который уже принес им очки (2.18).

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Глеб Чернявский – Роналду забьет Грузии

Обещают 9 новых игроков в составе Португалии, но Криш явно без ротации – пойдет за рекордом самого возрастного гола Евро, который недавно захватил Модрич.

Я вообще удивлен, что на гол Роналду такой высокий коэффициент, потому что очевиднее только чемпионство Англии (1.70).

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Рейтинг прогнозистов Спортса

Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Dan Mullan, Alex Livesey, Carl Recine, Dan Mullan

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