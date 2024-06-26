Итоги группы C: Англия все хуже, Словения и Дания выползают без побед

Лучшее снотворное – почти все матчи в группе C. Третий тур получился совсем грустным. Команды вышли не играть в футбол, а считать расклады. Хуже всех справились сербы.

По коэффициентам так и ждали, нюанс со Словенией

Англия крайне натужно, но забирает победу в группе. Таким образом, третий букмекерский фаворит подтвердился. Пока подвела только Франция. На победу Англии можно было ставить за 1.47. Дания умудрилась без побед доползти до второй позиции: три ничьи и два гола.

Единственный мини-сюрприз – прорыв Словении. Команда Матьяжа Кека шла четвертой по котировкам. Считалось, что Дания и Сербия поборются за вторую позицию, но в итоге словенцы спасли ничью в первой встрече, затем упустили победу во второй и насладились английским футболом в третьем. Словения впервые в истории выходит в плей-офф Евро. Коэффициент на третье место был 3.40.

Сербия даже на фоне таких соперников заслужила вылет. Сборная завершила матч с Данией, пробив в створ один раз.

Сыграли против Хорватии

После такой «остросюжетной» развязки выдыхают хорваты – для них Евро официально закончен. Теперь под угрозой оказались венгры. Их устроит поражение Чехии против Турции, ничья и поражение Турции, но в три мяча. Также нужно, чтобы Португалия не уступила Грузии.

За сегодняшний день узнали только одну новую пару в 1/8 финала: Дания попадает на Германию. Англия пока ждет соперника с третьего места. 26 июня весь клубок распутается. В частности, игра Словакии и Румынии обещает еще более увлекательную тактическую дуэль, чем в матче Англии и Словении. Там коэффициент на ничью уже 2.10.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages / Richard Pelham; Robert Michael/Global Look Press