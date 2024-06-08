Финал «Ролан Гаррос»: букмекеры – за разгром Зверева, но личные встречи – против Алькараса

В воскресенье, 9 июня, состоится во многом уникальный финал «Ролан Гаррос». У турнира будет новый победитель. Не исключено, что открывается эпоха. Естественно, у букмекеров Александр Зверев стоит аутсайдером против Карлоса Алькараса.

В чем особенность финала «Ролан Гаррос»-2024

Несколько статистических фактов в пользу новой эпохи: ● Это первый финал с 2009 года, в котором не будет ни Надаля, ни Джоковича.

● А если добавим Роджера Федерера, то первый финал без тройки с 2004 года.

● Первый решающий матч на «Ролан Гаррос» как для Алькараса, так и для Зверева.

● Испанец – самый молодой игрок в истории с финалами мэйджоров на всех типах покрытий.

● Зверев – первый представитель Германии в финале с 1996 года.

Есть ли сюрпризы от букмекеров на финал «Ролан Гаррос»-2024?

Любопытно, что букмекеры, несмотря на вышеизложенные статистические вехи, допускали подобный решающий матч с высокой вероятностью. Карлос Алькарас был главным фаворитом турнира за коэффициент 3.00. Александр Зверев после победы на «Мастерсе» в Риме резко просел по котировкам и стал четвертым в линии. Коэффициент на победу немца был в диапазоне 8.00-9.00.

Ни в одном из матчей на «Ролан Гаррос» теннисисты не были андердогами. Даже в полуфинале против Каспера Рууда немца вели за 1.80.

В игре за титул Зверев оценивается коэффициентом 3.30. На испанца можно поставить за 1.35. Если же говорить о продолжительности матча, то прогноз аналитиков – три сета. Самый вероятный сценарий – разгром Зверева со счетом 3:0. Коэффициент на данное событие составляет всего 3.30.

В полуфинале Алькарас очень тяжело входил в матч с Синнером и помог итальянцу пробить все «верховые» индивидуальные тоталы на брейки. Сейчас букмекеры не ждут, что Зверев сделает больше трех брейков – коэффициент 1.96 на тотал 3.5.

Традиционно есть нескольких эксклюзивных и в то же время забавных предложений от букмекера Tennisi bet. Например, на финал продолжительностью меньше двух часов можно заключить пари за коэффициент аж 15.00. Это действительно большая редкость. В 2022 году, когда Надаль разгромил Рууда, отдав шесть геймов, процесс все равно длился 2 часа и 18 минут.

Личные встречи провоцируют интригу

У теннисистов очень любопытная история совместного противостояния. Она полностью опровергает расклады букмекеров. Зверев ведет со счетом 5:4.

История на грунте не выглядит безнадежной для немца: в 2022 году Александр обыграл Алькараса именно на «Ролан Гаррос». А из недавнего на турнирах «Большого шлема» – успех в четвертьфинале Australian Open. То есть комплекса у Зверева точно нет.

Любопытная деталь касательно финальных матчей на «Ролан Гаррос» – пять сетов здесь во время эпохи доминирования Надаля и Джоковича здесь почти никогда не играли. С 2004 года был лишь один такой поединок – возвращение Джоковича против Циципаса в 2021 году.

В этот раз именно на пять партий дают 3.40, но куда реальнее смотрится ставка на тотал по геймам больше 39.5 за 1.95. Она сыграет уже при четырех плотных партиях в матче.

Ставки на Спортсе

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Фото: Gettyimages /Clive Brunskill ; Frank Molter/Global Look Press