Суббота перед Евро: Холанд проверяет Данию, Австрия удивляет, а Швентек готовится забирать титул

Последние разминочные выходные. В Европе продолжается подготовка к большому турниру. Есть несколько любопытных товарищеских встреч. Следим и за большим финалом на «Ролан Гаррос». У женщин – исторические котировки на противостояние Иги Швентек и Жасмин Паолини.

Будет ли заявка на рекорд?

Сборная Норвегии не вышла на чемпионат Европы, но имеет очень качественный состав. Потенциально команда могла бы пошуметь на крупном турнире. Понятно, что основное внимание связке Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора. Норвежцы проверят датчан в преддверии Евро-2024. Букмекеры в матче соседей отдают предпочтение более опытной команде.

Любопытный сюжет перед игрой – личный путь Эрлинга Холанда. Бомбардир уже вышел на второе (!) место в истории сборной по количеству голов. В его активе 30 забитых мячей, а у лидера Йергена Юве только 33.

Северные сборные – две противоположности. Датчане имеют тренд на тотал меньше: в трех из четырех матчей забивалось меньше трех голов. А у Норвегии, напротив, сразу восемь игр из одиннадцати – «верховые».

В товарищеском матче все же вероятен открытый расклад. Холанд очень мотивирован, а Дания недавно обменялась голами со Швецией. Ставка «обе забьют» здесь идет за 1.73.

Недооцененная Австрия способна удивить

Ральф Рангник, похоже, готовит большой сюрприз на Евро-2024. Сборная Австрии очень уверенно вышла из квалификационной группы, смотрелась неплохо на фоне мощной Бельгии. А в товарищеских матчах у бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» дела складываются идеально: 12:2 – это счет четырех встреч подряд. От Австрии последовательно пострадали Германия, Словакия, Турция и Сербия. То есть проходных матчей не было.

Швейцария размялась, разгромив Эстонию, но оценивать потенциал по этой игре сложно. У подопечных Мурата Якина образовался оборонительный тренд: ставка на обмен голами не проходит в четырех встречах подряд, тотал меньше зафиксирован в пяти играх из шести.

На удивление в линии букмекеров очевидным фаворитом идет Швейцария. Австрия находится в отличной форме и вполне может продолжить беспроигрышную серию. Коэффициент на двойной исход в пользу гостей – 1.65.

11.50 – на участницу финала «Ролан Гаррос»

Очень редкий случай, когда в финале турнира «Большого шлема» теннисистка имеет коэффициент больше 10.00 на победу. Настолько сейчас на грунте доминирует Ига Швентек.

Полька очень легко обыграла всех соперниц на турнире. Единственным исключением стала Наоми Осака. Японка даже имела матчбол. После этого Ига выдала серию идеальных встреч. Гауфф взяла всего шесть геймов в полуфинале.

Против Паолини говорит и единственная личная встреча: девушки играли на US Open, и итальянка забрала на память только три гейма…

Тотал занижен максимально, букмекеры ждут разгром. Он, скорее всего, и случится. Вполне разумный выбор – 1.72 на тотал меньше 18 геймов. Это условный счет 6:3, 6:2.

Ига ранее два финала «Ролан Гаррос» из трех закрывала, проиграв пять и четыре геймов соответственно.

Ставки на Спортсе

Фото: Grant Hubbs, Ane Frosaker/Global Look Press