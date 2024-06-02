«Реал» не проигрывает финалы» – это миф. Есть три поражения за одиннадцать лет

Очень часто уже и современные футболисты «Реала» позволяют себе говорить о том, что «Реал» никогда не проигрывает финалы. Поколениям вперед красивую цитату оставил в наследие Альфредо Ди Стефано.

«Наша философия: вы не играете в финалах – вы их выигрываете» .

Наставление легенды удается выполнять более чем в 90% случаев. Все же неуязвимый статус «Реала» в любых финалах – красивая легенда. Были поражения как относительно недавно, так и в далеком прошлом. В то же время процент побед – лучший, если брать топ-клубы с большим количеством решающих матчей. Поражения были достаточно болезненными – в играх с принципиальными соперниками.

Суперкубок Испании-22/23. «Реал» – «Барселона» (1:3)

Приятные воспоминания для поклонников каталонского клуба о временах, когда Хави казался тем тренером, что закончит эпоху Карло Анчелотти.

Финал Суперкубка проходил в Саудовской Аравии и ознаменовал собой первый титул Хави. Отменный матч провели Гави и Педри. После игры президент каталонцев Жоан Лапорта заявит о возвращении истинной «Барселоны», болельщики успеют прочувствовать дух, но это поражение в итоге оказалось смыто волной новых титулов Мадрида.

Суперкубок УЕФА-18/19. «Реал» – «Атлетико» (2:4)

Матч, забытый под прессингом воспоминаний о чемпионате мира в России. Испанские гранды открывали большой европейский сезон в середине августа. Тот период клуб проводил под руководством Хулена Лопетеги. Молодой Винисиус грустил на скамейке, хотя Роналду уже в Мадриде не было.

«Атлетико» забил самый быстрый гол в истории Суперкубка УЕФА усилиями Диего Косты на первой минуте, а дожал уставшего соперника уже в дополнительное время хрестоматийными голами для истории от Сауля и Коке.

Кубок Короля-12/13. «Реал» – «Атлетико» (1:2)

Перематываем на пять лет назад. Здесь лучший игрок финала Кубка Короля Тибо Куртуа красуется с трофеем, празднуя победу над «Реалом»…

У «сливочных» единственный гол забил Роналду, вратаря Диего Лопеса решающим мячом огорчил Миранда, а главная аномалия статистики – удаления Криштиану и Жозе Моуринью в одной встрече. Тренер покинул «Реал» после окончания того сезона.

А есть ли поражения у «Реала» в Лиге чемпионов?

В Лиге чемпионов клуб никогда в финалах не проигрывал. «Боруссия» пополнила коллекцию жертв Мадрида: девять решающих матчей – девять побед.

В то же время поражения в других еврокубковых турнирах все же случались. Последнее осталось в истории в 1981-м году. «Ливерпуль» обыграл «Реал» со счетом 1:0 в Париже в рамках Кубка европейских чемпионов.

Дополнительно идеальную статистику «Реалу» портят два совсем давних поражения: в 1962-м году уступили «Бенфике» со счетом 3:5, а двумя годами спустя не справились с легендарным защитным построением «Интера» – 1:3.

После победы над «Боруссией» в главных еврокубках соотношение побед и поражений у «Реала» составляет 18/3. Никого из конкурентов нет даже и близко.

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«Реал» забил во всех матчах ЛЧ, в финале нет «верхового» тотала шесть лет

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Alex Pantling; East News /Â© David Klein/Sportimage/Cal Sport Media