Ставки на бой Махачев – Порье: антирекорд американца, а удар в пах вероятнее тычка в глаз

В ночь с 1 на 2 июня, если ориентироваться на московское время, пройдет вечер боев UFC 302. В главном поединке чемпиона легкого дивизиона определят Ислам Махачев и Дастин Порье. По мнению букмекеров, интриги в противостоянии совсем не будет

Серьезный тренд в пользу Махачева

С момента открытия линий котировки претерпели изменения. Американец в первоначальной версии был андердогом, но с коэффициентом не более 4.00. В среднем букмекеры принимали пари на его победу за 3.80.

Чем ближе к бою – тем ниже шансы у Порье. За неделю коэффициент буквально отправился в свободное плавание: на текущий момент можно спокойно ставить на претендента в чемпионском бою за 6.00. Это достаточно редкий случай. Например, против Хабиба Нурмагомедова давали 4.85. Для Порье такая позиция в линии – карьерный антирекорд.

Махачев, напротив, ранее уже не раз выходил на поединки и с меньшим коэффициентом. Из относительно недавних матчей – против Бобби Грина. Тогда на россиянина можно было ставить за 1.13, а сейчас все же дают 1.15.

Бой не продлится пять раундов

Букмекеры ожидают скоротечного поединка. Самый вероятный исход – окончание во втором раунде. На такое развитие событий можно поставить за 3.30. Если все же дойдет до решения судей, то сыграет коэффициент 4.70.

У Ислама только один поединок из последних семи доходил до ожидания баллов; у Порье – серия из шести досрочных завершений.

Специальные ставки на бой Махачев – Порье

Несколько букмекеров традиционно подготовили необычные пари для важного события. В Tennisi bet можно ставить именно на то, каким приемом завершится матч.

Самый вероятный сценарий в линии – удушение сзади. Коэффициент – 3.00. А вот для любителей больших котировок – раздолье. Если у Махачева сработает прием со скручиванием пятки, то пройдет 30.00, а удар локтем с разворота оценивается за 100.00.

Есть место и для прогнозов на «грязную игру». В линии Бетсити дают возможность поставить на удар в пах за 6.60. Важное уточнение: пари пройдет, если судья это заметит и остановит поединок. Если же с кого-то еще и снимут один балл, то коэффициент выше – 17.00.

Бойцы выступят в новых перчатках, которые призваны минимизировать тычки в глаза. Коэффициент на это событие со стороны любого из спортсменов – 7.77.

А вот в тяжелый нокаут букмекеры совсем не верят. Событие «Проигравший покинет октагон на носилках» оценено за 20.00.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales