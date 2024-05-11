«Спартак» закрепил новый тренд, а «Краснодар» с Мусаевым – непобедим по угловым

Матчи «Спартака» и «Краснодара» долгое время были в РПЛ гарантией зрелищности. Нынешнему сезону предшествовала красивая серия из восьми игр подряд на тотал больше 2.5. Теперь соперники, похоже, запустили новую.

«Спартак» победил «Краснодар» в стиле Слишковича: надежная оборона, уверенный Максименко и всего три удара в створ от соперника.

Хладнокровие вместо риска

Новый «Спартак» по статистике – почти «Рубин» Курбана Бердыева. Это уже шестой из десяти последних матчей, в которых прошел не просто тотал меньше, а общий тотал меньше 1.5. Вдвойне почетно для боснийского спасателя, что это случилось против «Краснодара» в рамках его обновленной атакующей системы.

Справедливости ради, «Спартак» перестал сокрушать большие тоталы еще с Гильермо Абаскалем: суммарно это пятнадцатый матч на дистанции в семнадцать игр, где забито меньше трех голов. При Слишковиче высветились только туры с «Ростовом» и «Локомотивом».

Серия устояла

А вот главное обновление у «Краснодара» Мурада Мусаева – большой акцент на угловых. «Быки» со скрипом, но устояли против «Спартака» – 4:4. До этого по количеству угловых всех побеждали, включая «Зенит». Единственная ничья случилась с «Пари НН». На выходе получаем завидную статистику: восемь матчей, шесть побед и две ничьи. Так бы, конечно, не по угловым…

Меньше 5000

До 28-го тура коэффициент на чемпионство «Спартака» был 5000. Теперь он точно рухнул вдвое, но поставить на него, скорее всего, не дадут другие конкуренты москвичей. Гонка за титул для красно-белых закончится с большой долей вероятности либо после игры в Санкт-Петербурге, либо матча в Калининграде. А вот медали на удивление еще вероятны, если «Краснодар» будет побеждать соперников только по угловым.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов