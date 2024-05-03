Расклады на финиш Первой лиги: станут ли «Химки» чемпионом, какие шансы у «Акрона» и «Арсенала» на РПЛ?

Развязка близка.

В Первой лиге до конца сезона осталось четыре тура. Каждая из команд решает свои задачи, есть вопросы по итоговым раскладам и только последние туры расставят все по своим местам.

Кто борется за выход в РПЛ?

За повышение в классе напрямую борются «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон». «Арсенал» – на четвертой строчке, у него пока есть шансы попасть в стыки. Рядом – московская «Родина» с испанским тренером Франком Артигой и большими деньгами.

Главная сенсация первой части сезона «Тюмень» слабо показала себя в весенних матчах и вряд ли вмешается в борьбу за верхние места.

«Химки» – чемпион?

«Химки» – явный фаворит у букмекеров. У команды Андрея Талалаева самый сбалансированный состав среди конкурентов, во второй части сезона «Химки» выиграли шесть матчей из девяти (еще три – проиграли). Чемпионство идет за 1.36.

После внезапного ухода Курбана Бердыева (и его возвращение в качестве консультанта) а также потери пары важных футболистов махачкалинское «Динамо» слегка сдало. Несмотря на отставание от «Химок» всего в два очка, букмекеры считают, что в борьбе за победу в первом дивизионе «Динамо» не доставит проблем подмосковному клубу. Победу махачкалинцев в Первой лиге дают за 3.30.

«Акрон» зимой сменил тренера (вместо Евгения Калешина пришел Заур Тедеев), собрал мощный состав с рекрутами из РПЛ, после чего проиграл всего два раза в девяти матчах. Команда борется с «Динамо» за прямой выход в РПЛ. В чемпионство тольяттинского клуба букмекеры не верят – 9.00.

«Волгарь», «Кубань» и другие кандидаты на вылет

В нижней части таблицы яркая борьба за выживание – почти как в РПЛ, только вылетают три команды. «Кубань» – главный кандидат на вылет. Весной команда ни разу не выиграла (шесть поражений, три ничьих), а еще осталась без Вадима Евсеева. Того сменил Роберт Евдокимов, и у него пока что тоже совсем не идет.

«Волгарь» в зимнее трансферное окно никого не подписал и во второй части сезона одержал лишь одну победу, а еще недавно остался без тренера Сергея Павлова. Как и «Ленинградец» – там расстались с Сергеем Кирьяковым, но результатам это не сильно не помогло: пять поражений и четыре ничьих в последних девяти встречах.

Зато ожил «Сокол». Саратовцы зимой прилично усилились (например, подписали капитана «Балтики» Аслана Дудиева), тренером стал белорус Алексей Бага – и как раз саратовский клуб выбрался из тройки неудачников, но пока балансирует на грани.

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Последний тур – 25 мая. То ли еще будет!

Фото: vk.com/fckhimki_official

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