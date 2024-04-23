Здесь только про лондонское дерби «Арсенала» и «Челси»: тренды, линии и прочие радости

Сегодня «Арсенал» и «Челси» в очередной раз сыграют между собой в АПЛ. От них – классный футбол, от нас – классные кэфы.

«Челси» не побеждает «Арсенал» на протяжении 5 матчей подряд – с августа 2021 года. «Канониры» одержали четыре победы, еще одна игра завершилась вничью. «Арсенал» котируется фаворитом сегодняшней встречи у букмекеров за 1.47. Ничья идет за 5.20, победа «Челси» – за 6.80.

«Челси» почти мимо еврокубков, через домашние кубки квалификации не будет, сначала «Ливерпуль» в Кубке английской лиги, потом полуфинал Кубка Англии с «Сити» – везде проиграли. Остался лишь один вариант – попробовать финишировать на шестом месте (при этом возможно, что седьмая строчка тоже станет еврокубковой, но это неточно).

У «Арсенала», который продолжает бороться за победу в Премьер-лиге, мотивация посильнее. Артете и парням нуна только победа, ведь даже ничья сегодня – билет на задние ряды в гонке за АПЛ. Но, самое интересное тут «Челси», который создает едва ли не больше всех голевых моментов в чемпионате. «Синие» неплохо выглядит в лондонских дерби в этом сезоне АПЛ. Девять матчей – пять побед при двух ничьих, а уступила только два раза. У «Арсенала» почти идентичные показатели – 5 побед, 3 ничьи и 2 проигрыша в лондонских дерби в этом сезоне. Отсюда и смотрим на «Челси» с форой (+1,5) за 1.64.

Беспроигрышная серия «Челси» в чемпионате составляет восемь встреч (4 победы и 4 ничьи). В четырех предыдущих выездных поединках в АПЛ «Челси» одержал одну победу, еще трижды была ничья. Не проиграют за существенные 2.80.

Обе команды отличались в 9 из 10 предыдущих матчей лондонцев в АПЛ. ОЗ сегодня – 1.55.

Как минимум четыре мяча было забито в шести последних играх клуба в Премьер-лиге. 2.10, что и сегодня пройдет ТБ.

В 13 последних матчах в АПЛ у «Арсенала» 11 побед (еще были ничья и поражение). Победа идет за 1.47.

Как минимум одна команда не забивала в пяти предыдущих поединках «канониров» в чемпионате. Обе не забьют – 2.90.

Перед дерби Почеттино выказал уверенность в том, что «Челси» достигнет уровня «Арсенала»: «Когда Артета пришел, клуб был в иной ситуации. Подобное было и с Пепом, и с Клоппом. Главное – чтобы нам давали работать».

Если мимо еврокубков, то...

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan