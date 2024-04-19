Кейн ничего не выиграет за карьеру. Рекорд Бундеслиги по голам? А может просто «мусорная» статистика

История про Харри Кейна и его бестрофейность – один из главных мемов европейского и мирового футбола. В начале сезона было завабно наблюдать, как «Тоттенхэм» – с отрывом лучшая команда АПЛ (в итоге посыпались, но разговоров то было), а «Бавария» – вылетает из Кубка Германии от полупрофессионалов... зато с Кейном в составе.

Нольтрофеич

Харри за всю карьеру не выиграл ни одного трофея с командой, но на полке с личными наградами все ок. Забивает мужчина исправно. В «Тенниси» открыли специальную линию на достижения англичанина, которому в июле исполнится 31 год.

За 30.00 можно поставить на то, что Кейн завершит карьеру без трофеев.

6.80 – коэффициент на отсутствие титулов у нападающего в сезоне-2024/25.

Кейн с 2010 по 2023-й выступал за «Тоттенхэм», после чего перешел в «Баварию», ни одного трофея за 13 лет профессиональной карьеры.

Лига чемпионов – последний шанс форварда «Баварии» выиграть титул в этом сезоне, однако букмекеры дают коэффициент 1.27 на то, что этого не случится.

В гонке бомбардиров Бундеслиги все решилось еще осенью, уже тогда на победу Кейна давали 1.20 – 1.30. А зимой просто сняли ее, предварительно поставив 1.01.

Без важных мячей, зато с заходом на рекорд

В дебютном сезоне за «Баварию» у Харри:

Наибольшее количество мячей за всю историю для дебютанта – рекорд пал на 31 мяче, сейчас их 32.

Потребовалось меньше всех игр, чтобы забить 30 мячей (25 матчей).

8 место в истории по голам за сезон, рекорд у Левандовского с 41 мячом. Еще играть пять туров, поэтому все может измениться.

Но насколько его голы важны? Смотрим на Бундеслигу.

В матчах первого круга с «Байером» и «Лейпцигом» голы Кейна безусловно важные, так добыли две ничьи с основными конкурентами, гол «Кельну» – тоже, просто он единственный. Но если посмотреть на хет-трик «Аугсбургу» (или матчи с «Дрмштадтом») – все уже не так радушно. В Северной Америке есть такое понятие «garbage time» или «мусорное» время. Когда ребятки выходят на площадку просто поработать над общей статистикой – важное подспорье в торгах по новому контракту.

Или есть суперзвезды, которые проводят всю карьеру в слабой команде, но при этом выглядят настоящими локальными легендами. Как бы не хотелось проводить параллели, но Харри – типичный любитель статистики, которая на выхлопе не дает ничего, кроме очередной бутсы на дальней полке. Эрлинг Холанд тоже страдает этим в последнее время, вы вообще видели норвежца в матчах с «Реалом»?

Говорить о том, что Харри – гарант трофея «Баварии», а изобретения ложных девяток и десяток вместо столбового форварда после ухода Левандовского провалились – можно бесконечно. Но голы-голами, вот только «Бавария» подвела. И может подвести еще раз, тем более Харри не молодеет.

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Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst