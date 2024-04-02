«Ювентус» стал плох при Аллегри – уже дают 28% на увольнение. Но против «Лацио» в Кубке есть важные аргументы

В Кубке Италии крутая вывеска – «Ювентус» против «Лацио». Да еще и дополнительная интрига – «Юве» только что уступил римлянам в чемпионате.

Как будет на этот раз и что произойдет с Массимилиано Аллегри, если продолжится полоса неудач?

Шансы «Ювентуса» котируются выше, но голов не ждут

Напомним, противостояние двух матчевое: 2 апреля «Ювентус» принимает «Лацио», а 23-го состоится ответная игра в Риме.

Букмекеры считают, что по итогам этих двух встреч финалистом Кубка Италии станет «Юве» – за 1.49. А если «Лацио» – то за 2.54.

В матче «Ювентус» – «Лацио» победа хозяев оценена в 1.88, гостей – в 5.25. Так что даже непроигрыш римлян котируется за 2.10.

Но голов не ждут – всего 1.60 на ТМ2.5. Так что даже ТБ1.75 во всей игре предлагается за 1.61, а ТБ2 – за 1.84.

«Юве» переиграет «Лацио» во втором тайме, но не по угловым

Возможно, тренды из Серии А подскажут нам что-то интересное:

● «Ювентус» за последние два месяца выиграл всего однажды – и то лишь на 90+5 у «Фрозиноне». А прошло девять матчей с тех пор. У «Лацио» за тот период было 12 игр – и половина из них вообще проиграна. Но зато и побед было пять. А в субботу в очном матче «Лацио» дома победил именно «Юве».

Если размышлять именно над тем, упрется ли «Лацио», то стоит обратить внимание на фору +0.75 за 1.72. Но если +1 – то всего за 1.54.

● И еще один момент в пользу «Лацио» – из последних 11 матчей команда забивала в девяти, в том числе «Баварии» и как раз «Ювентусу». А «Юве» в последних девяти играх не пропустил лишь в одном, хотя до этого у него в Серии А было сразу 12 сухих матчей за сезон!

Гол «Лацио» в гостях у «Юве» измеряется высокими 1.77. Но, да, это риск.

● По угловым «Ювентус» и «Лацио» в Серии А держатся скромно – соответственно 5,13 и 5,10. Дома «Ювентус» подает 6,07, а «Лацио» в гостях – 5. Разброс невелик.

Так что фора +2.5 по угловым у «Лацио» идет за 1.58, а +2 – за 1.72.

● «Ювентус» во вторых таймах Серии А играет лучше «Лацио» – выиграл их 14, в римляне – десять. Причем «Юве» проиграл только три, а «Лацио» – сразу десять!

Победа «Ювентуса» во втором тайме идет за 2.24, а фора -0.25 на этот тайм – за 1.82.

Уволят ли Массимилиано Аллегри? Уже есть коэффициенты

В свой первый приход Аллегри проработал с «Ювентусом» пять лет, затем появился еще на три сезона. Летом как раз заканчивается третий подряд. В первом сезоне «Юве» финишировал четвертым, затем седьмым при снятии очков, не добился ничего существенного в еврокубках.

Разговоры о возможном уходе Аллегри сопровождали его и весь прошлый сезон, и часть нового, пока «Ювентус» не выдал суперсерию из 14 побед в 16 матчах с октября по январь. Но сейчас – всего одна победа в девяти играх. И слухи возобновляются. Итальянские медиа пишут, что «Юве» уволит Аллегри, если команда не попадет в ЛЧ.

Если так, то едва ли стоит беспокоиться за свое место – у «Ювентуса» запас перед пятой строчкой составляет семь очков. Или даже девять перед шестой, если пятое место тоже будет лигочемпионским у Италии.

Обнаружить линию на увольнение Аллегри из «Юве» сейчас сложно. Но в конце марта La Gazzetta dello Sport писала, что букмекеры дают линию от 3.50 до 7.50 на это событие. Это примерно от 13% до 28% вероятности.

Есть коэффициенты на следующий клуб этого тренера. Все они достаточно высоки, так что просто для информации: «Барселона» – от 20.00, «Манчестер Сити», «Челси» и сборная Англии – 33.00, «Манчестер Юнайтед» – от 50.00.

Год назад список кандидатур на место тренера «Юве» был велик – Антонио Конте, Юлиан Нагельсманн, Маурисио Почеттино, Зинедин Зидан, там даже мелькали Жозе Моуринью и Диего Симеоне. Сейчас, возможно, время еще не пришло.

«Ювентус» – главный фаворит Кубка Италии

Их осталось четверо – «Ювентус» играет против «Лацио» в одном полуфинале, а «Аталанта» против «Фиорентины» – в другом.

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Итоговая победа «Юве» котируется за 2.35, «Лацио» – за 4.00, «Аталанты» – за 4.20, а «Фио» – за 5.00.

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2 апреля «Ювентус» примет «Лацио» в 22:00 по московскому времени, днем позже в это же время «Фиорентина» сыграет дома с «Аталантой». Ответные игры – соответственно 23 и 24 апреля.

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Фото: Li Jing/XinHua, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press