Все-все-все о линиях и трендах на класико в Суперкубке Испании

В этом посте ничего лишнего, только тренды и линии на класико. Раздел «Ставки» на Sports.ru с инъекцией цифр в главном дерби мира.

Фаворит – «Реал» за 2.10, на ничью можно поставить за 3.96, «Барса» – 3.20.

● «Реал Мадрид» не выиграл в основное время в шести из семи последних поединков в Суперкубке страны (четыре ничьи, два поражения). Сегодня тренд продолжится за 1.66.

● Шесть матчей подряд Мадрид забивает в Суперкубке, кэф – 1.31.

● «Барса» забивала минимум два гола за в основное время в четырех из пяти последних игр в Суперкубке страны. 1.88, что и сегодня оформят два.

● Каталонцы выиграли в четырех официальных встречах, но в списке жертв» главный аутсайдер ЛаЛиги, два середняка и полупрофессионалы в Кубке Испании. «Реал» в этом сезоне проиграл всего один раз. Мадрид с форой (0) за 1.78 – хороший вариант.

● «Барселона» не проиграла во втором тайме в восьми из 10 последних личных встреч в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании (3 победы, 5 ничьих). Сегодня – 1.51.

● Минимум три гола забивалось в основное время в 10 из 11 последних личных встреч в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании, 1.62, что и сегодня будет столько.

● «Реал Мадрид» не подавал больше четырех угловых в основное время в восьми из девяти последних личных встреч в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании. 2.10 на тотал «Реала»в 4,5 корнера.

● Минимум четыре офсайда фиксировалось в основное время в семи из девяти последних личных встреч в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании, сегодня 1.75.

Хави уважительно относится к Карло Анчелотти и Джуду Беллингему. Вот, что тренер «Барсы» сказал перед матчем:

«Анчелотти – один из лучших тренеров мира и один из лучших в истории. Он добивался успеха во всех странах, в которых работал. Никто и слова дурного не скажет об Анчелотти. Я отношусь к нему с невероятным уважением.

Что касается Беллингема, то мы не зацикливаемся на одном футболисте, это было бы безумием. Все игроки там – потрясающего уровня. Я бы отметил его реализацию и физические способности. Он экстраординардый игрок, который делает разницу. Не говоря уже про его гол в класико в чемпионате».

Ждем красивого футбола.

Фото: Panoramic/Global Look Press