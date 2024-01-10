Стартует Australian Open: фавориты – Джокович и Швентек, конкуренты говорят на русском, будет пятисетовый матч Медведева

Первый турнир «Большого шлема» в 2024-м готов к старту. Вот что заготовили под него букмекеры.

Список главных фаворитов: Джокович и Швентек в топе, русскоговорящие – конкуренты

Так выглядит топ-8 в мужском и женском одиночных турнирах:

Новак Джокович из последних 16 турниров выиграл десять. У женщин разнообразия куда больше – в последних восьми было семь разных победителей.

Возможно, будет новый и сейчас, если сбудется главный прогноз – Ига Швентек еще не побеждала на Australian Open, лучший результат – полуфинал в 2022 году.

На россиян – сразу несколько спецставок, но коэффициенты везде крупные

21 российский участник стартует на Australian Open – мужчин всего шесть, а женщин – 15. Но коэффициенты на россиян высоковаты. На титул претендует Даниил Медведев с 10.00, а у Рублева – 60.00, дальше – цифры от сотни. У женщин похожий расклад:

В первом круге, судя по букмекерам наши мужчины особых проблем не испытают – должны проходить все. У женщин – только восемь фаворитов из 15. Кстати, на мужском турнире есть и такая ставка – победитель из России за 7.50. Аналогичная у женщин – за 10.00.

Касаемо россиян есть и такие ставки:

● На финальные матчи. 7.00 – если будет финал Джокович – Медведев, 20.00 –если Медведев – Синнер, 80.00 – если Медведев – Циципас, 115.00 – если Медведев – Рублев. И еще 26.00 – если Ига Швентек встретится в финале женского турнира с Миррой Андреевой.

● На победу вместе с кем-либо. 1.65 – если мужской турнир выиграют Джокович или Медведев, 2.75 – если Алькарас или Медведев, 3.50 – если Медведев или Синнер. И еще, 3.80 – если вообще состоится матч Медведев – Алькарас. Если у Медведева будет пятисетовый матч, сыграет коэффициент 1.45, если такого не случится – 2.55.

А если Медведев не проиграет ни сета – 100.00. Совсем для экстремалов.

● И еще на личную статистику Медведева: по 1.85 на ТМ72.5 и ТБ72.5 эйсов и ТМ29.5 и ТБ29.5 брейков. На ТМ22.5 двойных ошибок можно поставить за 1.80, на ТБ22.5 – за 1.90.

Букмекеры ждут в финале Джоковича и Алькараса и верят в счета 6:0 в сетах Швентек или Соболенко

Еще несколько вариантов для ставок выглядят следующим образом:

● Самый явный мужской финал – Джокович против Алькараса. Но коэффициент на него – 3.40. И только потом за семерку идет встреча Джоковича и Медведева.

● Также предлагается поставить на то, что у мужчин двое из первых четырех теннисистов, которые были посеяны (Джокович, Алькарас, Медведев, Синнер), пройдут в финал – за 1.65, а трое из них сыграют в полуфинале – за 2.00 (а если все четверо – так вообще за 7.50).

● Аналогично у женщин – 1.50 на то, что в финале сыграют две теннисистки из компании Швентек, Соболенко, Рыбакиной и Гауфф. 2.30 – на участие в полуфинале трех из них, 10.00 – всех четырех на этой стадии.

● Есть и коэффициенты на то, что у ведущих теннисисток хоть раз будет счет 6:0 в сете: 1.26 – у Швентек, 1.75 – у Соболенко, 2.25 – у Гауфф, 2.40 – у Рыбакиной.

● Ставки на статистику тоже принимаются – на ТМ или ТБ сетов, количество матчей в котором будет два или три сета у женщин (три, четыре, пять сетов у мужчин), количество тай-брейков.

Есть даже возможность поставить на количество игроков, которые откажутся от продолжения матча – 1.42 на ТБ1.5 и 2.65 на ТМ1.5 у мужчин, а также 1.90 на ТБ2.5 и 1.80 на ТМ2.5 у женщин.

В общем, разнообразных вариантов поразвлекаться – хватает. Их будет еще больше в ближайшие две недели. Матчи Australian Open будут проходить в период с 14 по 28 января.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa