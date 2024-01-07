«Атлетико» снова победит «Реал», «Ливерпуль» не проигрывает, а Миранчук может и забить сегодня

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«Атлетико» разочарует «Реал»

«Реал» и «Атлетико» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании. «Матрасники» – единственный клуб, обыгравший «Реал» в текущем сезоне. 24 сентября «Атлетико» победил 3:1 в рамках Ла Лиги. «Реал» – фаворит сегодняшнего матча у букмекеров за 2.04. Поставить на победу «Атлетико» можно за 3.80, на ничью – с коэффициентом 3.64.

Три месяца «Ливерпуля»

«Ливерпуль» и «Фулхэм» встретятся в полуфинале Кубка английской лиги. Команда Юргена Клоппа не проигрывает во внутренних английских турнирах с 30 сентября. После этого у «Ливерпуля» было два поражения, но в Лиге Европы. «Красные» – явные фавориты предстоящей игры. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.40, на «Фулхэм» – за 8.00.

2+4 от Мира

«Аталанта» встретится с «Миланом» в 1/4 финала Кубка Италии. Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук забил 2 гола и отдал 4 ассиста в семи последних матчах. Поставить на гол россиянина в игре с «Миланом» можно с коэффициентом 5.00.

Фото: Gettyimages/Angel Martinez / Stringer