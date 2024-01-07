Ставки на Спортс
Блог

«Атлетико» снова победит «Реал», «Ливерпуль» не проигрывает, а Миранчук может и забить сегодня

Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Аталанта Аталанта
Ставки на футбол Ставки на футбол
Фулхэм Фулхэм
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Кубок английской лиги Кубок английской лиги
Ла Лига Ла Лига
Милан Милан
Ливерпуль Ливерпуль
Ставки на спорт Ставки на спорт
Суперкубок Испании Суперкубок Испании
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кубок Италии Кубок Италии
Атлетико Атлетико
серия А Италия серия А Италия
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Раздел «Ставки» на Sports.ru снова радует вас качественными линиями и трендами. Сегодня в программе.

«Атлетико» разочарует «Реал»

«Реал» и «Атлетико» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании. «Матрасники» – единственный клуб, обыгравший «Реал» в текущем сезоне. 24 сентября «Атлетико» победил 3:1 в рамках Ла Лиги. «Реал» – фаворит сегодняшнего матча у букмекеров за 2.04. Поставить на победу «Атлетико» можно за 3.80, на ничью – с коэффициентом 3.64.

Три месяца «Ливерпуля»

«Ливерпуль» и «Фулхэм» встретятся в полуфинале Кубка английской лиги. Команда Юргена Клоппа не проигрывает во внутренних английских турнирах с 30 сентября. После этого у «Ливерпуля» было два поражения, но в Лиге Европы. «Красные» – явные фавориты предстоящей игры. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.40, на «Фулхэм» – за 8.00.

2+4 от Мира

«Аталанта» встретится с «Миланом» в 1/4 финала Кубка Италии. Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук забил 2 гола и отдал 4 ассиста в семи последних матчах. Поставить на гол россиянина в игре с «Миланом» можно с коэффициентом 5.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Бензема, Фирмино и Хендерсон хотят сбежать из Саудовской Аравии – какие коэффициенты на переходы

Фото: Gettyimages/Angel Martinez / Stringer

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий