В дартсе новая суперзвезда: ему 16 лет, дошел до финала ЧМ, коэффициенты доходили до 100.00

Знакомьтесь – Люк Литтлер, 16-летний мальчик из Англии, проигравший в финале чемпионата мира по дартсу.

Его история за короткое время облетела весь мир. Подросток с внешностью здорового мужика сотворил главную сенсацию в истории дартса. Дебютировав на взрослом чемпионате мира PDC, Литтлер с первой же попытки дошел до финала! Раздел «Ставки» на Sports.ru вместе с Дмитрием Пановым – экспертом по игре и одной из звезд Трибуны, разбирается в феномене.

Как проходил финал?

В решающем матче Люк-младший уступил своему тезке Люку-старшему Хамфрису, который на данный момент заслуженно считается лучшим игроком мира. Еще перед матчем он поднялся на первое место в рейтинге PDC, а конец года сложился для него сказочно: победа на трех мэйджорах из четырех возможных в октябре-ноябре – лучшее тому доказательство. Коэффициенты на победы на этих турнирах: 5.80 (World Grand-Prix), 3.40 (Grand Slam), 2.95 и 2.10 (Player Championship Finals).

Ход решающего матча в этот раз складывался рвано и качельно. Люк Литтлер слабо вошел в игру, но затем уверенно в нее вернулся. Казалось, что Люк Хамфрис поплывет. Но его более младший соперник, ведя 4-2, не сумел взять сет. С этого момента 5.75 на победу Хамфриса поползли валиться – дойдя до 1.25 при счете 4:6. В итоге Люк-старший озверел, выиграл пять сетов в ряд (!) и стал чемпионом – 7-4.

Игра показала, что Литтлер – не робот, как его прозвали многие. Он такой же обычный человек, у которого есть нервы и эмоции. Получив первое полноценное сопротивление, мальчик держался, но его сил банально не хватило. К чести парня, он достойно встретил победу соперника: поздравил его и дал насладиться моментом.

Но все равно внимание многих сейчас обращено к Литтлеру, а не к Хамфрису. Дойти до финала в 16 лет – как это? И откуда он вообще взялся, с коэффициентом 100.00 на победу, и 60.00 на выход в финал!

Талантливый мистер Литтлер

Люк Литтлер – выходец из системы JDC, или Юниорской дартс-корпорации, в которой собраны сильнейшие дети Англии и ряда других стран. Корпорация проводит свои турниры с призовым фондом, в том числе чемпионаты мира среди юниоров. Вот там общественность впервые узнала Люка, который уже два года подряд практически не знает поражений. Также парень играл в турнирах Всемирной дартс-федерации (WDF) и даже был участником взрослого чемпионата мира (в дартсе два ЧМ – WDF и PDC).

В системе PDC Литтлер дебютировал в январе 2023 года, когда выиграл отбор на UK Open – престижный турнир корпорации. В начале марта он сыграл там и дошел до четвертого раунда. Чуть позже Люк заявился в девелопмент-тур PDC (для молодежи от 16 до 24 лет) и навел там шороху: по итогам 24 турниров он занял в сводном рейтинге второе место и получил право сыграть на взрослом чемпионате мира. В конце ноября он выиграл молодежный чемпионат мира PDC, а в середине декабря подтвердил статус на ЧМ JDC.

Дальше – больше. По рейтингу Литтлер был беспросветным аутсайдером ЧМ-2024: деньги от девелопмента в нем не считаются, а 2500 фунтов за UK Open – явно не то, чем стоит хвастаться. Но он с ходу показал, что не намерен смотреть в таблицы. Его жертвами поочередно стали голландец Кристиан Кист, англичанин Эндрю Гилдинг, канадец Мэтт Кэмпбелл, еще один голландец Раймонд ван Барневелд, Брендан Долан из Северной Ирландии и еще один англичанин Роб Кросс. Причем Кист, ван Барневелд и Кросс раньше были чемпионами мира (по разным версиям), а Роб вдобавок идет на шестом месте в PDC!

Сейчас Люк Литтлер идет на 31-м месте в PDC. Начинал он со 164-го места. Скачок на 133 позиции – пожалуй, самый мощный в истории дартса. Такого не делал никто и вряд ли кто-то еще сделает. Он – феномен.

Литтлер своим забегом по дистанции переписал большое количество рекордов, и мы приведем лишь некоторые из них:

●самый молодой финалист в истории чемпионатов мира по дартсу;

● самый молодой дартсмен, выигравший матч на чемпионате мира по дартсу;

● первый игрок до 18 лет, вошедший в топ-32 рейтинга PDC;

● матч с Робом Кроссом в полуфинале ЧМ-2024 – самый просматриваемый в истории английского дартс-показа на Sky Sports (более 2,3 млн человек);

● третий любитель, который завершил сезон в топ-64 PDC (это автоматически дает статус профессионала);

● третий в истории несеяный финалист чемпионата мира PDC (ранее были Кирк Шеперд на ЧМ-2008 и Саймон Уитлок на ЧМ-2010).

Публика обсуждает его личную жизнь, внешность и игру. Фотографии с шаурмой и кебабом – любимыми блюдами Люка – дали мальчику дополнительную популярность.

Его родители, бабушки и дедушки без устали дают интервью ведущим британским таблоидам, а в соцсетях парня творится ажиотаж, и счет новым подписчикам идет на десятки тысяч. За свое достижение Литтлер получил 200 тысяч фунтов (ок. 22,9 млн рублей), и это не считая спонсорских выплат.

Сегодня, 4 января, Люк Литтлер проснулся профессиональным дартсменом. А вот мировой звездой он стал гораздо раньше.

Фото: Shaun Brooks/Global Look Press; Gettyimages.ru/Tom Dulat; thesun.co.uk