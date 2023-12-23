Потенциальное падение «МЮ», судьба зимнего чемпионства в АПЛ и «Атлетико» начинает новую серию в эту субботу

Раздел «Ставки» на Sports.ru дождался выходных, на носу Новый год, но как всегда праздничное настроение в футболе зависит только от результатов.

Новая серия

«Атлетико» примет «Севилью» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании. Во вторник мадридский клуб сенсационно сыграл вничью с «Хетафе» (3:3) – прервалась 20-матчевая победная серия на своем поле.

С «Севильей» может начаться новая победная серия «Атлетико». Букмекеры считают мадридцев явными фаворитами встречи за 1.55. На ничью дают коэффициент 4.60, на победу гостей – 6.20.

Восьмое место

Потенциально у «Юнайтед». «МЮ» в последних четырех матчах одержал лишь одну победу. В случае поражения в сегодняшней игре команда опустится на 8-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» идет небольшим фаворитом встречи – букмекеры дают на победу лондонцев коэффициент 2.60. Победа «Юнайтед» оценивается в 2.70.

Все решат сами

«Ливерпуль» и «Арсенал» встретятся в 18-м туре АПЛ. Победитель сегодняшнего матча станет рождественским чемпионом Англии. В случае ничьей им станет «Астон Вилла».

«Ливерпуль» – фаворит встречи у букмекеров за 2.45. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 2.90, ничья – за 3.70.

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press