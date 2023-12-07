Команда Эмери забьет «Арсеналу», «Зенит» разгромит «Пари НН» по угловым, клуб Головина весело сыграет в Ренне

Суббота – прекрасный день для интересных матчей по всей Европе. А для ставочного блога мы выбрали пять. По вывескам интересны далеко не все, зато есть заметные тренды.

«Зенит» перебьет «Пари НН» по угловым

В Петербурге встретятся лидер и аутсайдер по угловым: 6,29 в среднем подает «Зенит», 2,29 – «Пари НН». Кто будет вести игру – и так понятно, но и фору букмекеры предлагают гигантскую: -3.5 за 1.74 в пользу «Зенита» по угловым.

Стоит ли рискнуть? Но уж очень красноречива статистика.

«Астон Вилла» забьет «Арсеналу» во втором тайме

Только в одном матче из последних 15 «Вилла» не забивала после перерыва, а в 12 последних домашних играх гол во втором тайме – обязательное условие. «Арсенал» же на выезде пропустил хотя бы однажды во второй половине в шести из семи последних матчей.

Гол «Астон Виллы» во втором тайме котируется за высокие 1.87.

«Брайтон» продлит гигантскую серию «обе забьют» даже с «Бернли»

Если бы соперником был не «Бернли», коэффициент на «обе забьют» был бы существенно ниже, ведь у «Брайтона» такая ставка заходила во всех 15 матчах сезона АПЛ. Проблема в том, что у «Бернли» она прошла лишь восемь раз. Но при этом в трех из четырех последних матчей команда обязательно забивала.

Если случится, что «Брайтон» и «Бернли» забьют друг другу, сыграет коэффициент 1.85.

«Мальорка» и «Севилья» сыграют вничью в первом тайме

Они вообще это любят – у «Мальорки» сразу 11 ничьих из 15 первых таймов, у «Севильи» – девять из 14. Поэтому коэффициент на ничью до перерыва в их игре прогнут до 1.97.

Любопытно, что «Мальорка пока ни разу не выигрывала дома (шесть ничьих из семи!), а «Севилья» – в гостях.

Команда Головина – фаворит в игре с «Ренном»

«Ренн» принимает «Монако» на фоне полосы неудач, которая длится с октября: пять поражений в семи матчах. Монегаски чуть забуксовали, но все равно практически стабильно отгружают соперникам по два мяча. Можно рассмотреть фору +0.25 за 1.61 на «Монако».

Но есть вариант интереснее – с тоталом за 1.75. «Ренн» чаще всех играет верхи дома, а «Монако» – на выезде. Возможно, они встретятся в нужный момент для зрелища.

Фото: Gettyimages/Justin Setterfield / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; РИА Новости/Григорий Соколов