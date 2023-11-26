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30 лет назад «Галатасарай» уже выбивал «МЮ» из ЛЧ в безумной атмосфере: полиция била игроков, фанаты звонили в отель, угрожал даже посыльный

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У матчей «Галатасарая» и «Манчестер Юнайтед» давняя история, а этой осенью – еще и интересное совпадение. Ровно 30 лет назад – в ноябре 1993-го – они сыграли в Турции решающий матч в Лиге чемпионов.

Во многом определяющий будет и сейчас – «МЮ» в шаге от провала в несложной группе. Но даже в этом случае матч едва ли будет настолько диким, как тогда.

«МЮ» готовился зайти в восьмерку лучших и был явным фаворитом

Сезон-1993/94 – третий в истории Кубка/Лиги чемпионов с групповым этапом. Две группы по четыре команды, две лучшие выходят в полуфинал. При этом – никаких прямых попаданий в группу: кто прошел два этапа квалификации – тот там и сыграет.

«МЮ» не без труда убрал с дороги венгерский «Гонвед» (3:2 и 2:1) и за шаг до группового этапа попал на турецкий «Галатасарай». Турки к этому времени неярко прошли скромный «Корк Сити».

Несмотря на невысокий на тот момент уровень турецкого футбола, «Галатасарай» с конца 1980-х усердно напрягал фаворитов. В 1987-м уперся против будущего победителя Кубка чемпионов «ПСВ» (0:3, 2:0), в следующем году промаршировал аж до полуфинала (только «Стяуа» его остановил), в 1992-м добрался до четвертьфинала Кубка Кубков, через год 4:5 по сумме двух встреч с «Ромой» не пустили в эту же стадию, но Кубка УЕФА.

Но даже с такими успехами шансов против «МЮ» им давали мало. Это сейчас в матче «Галатасарай» – «МЮ» букмекеры толком не определились с фаворитом (2.65 против 2.55 на победу) и вообще верят в выход турок из группы больше (2.30 против 3.40 у «МЮ»). Тогда же, судя по слухам, главный скаут «Юнайтед» Лес Кершоу заявил, что о «Галатасарае» можно не беспокоиться. Да и правда, ведь с прошлых турецких геройств в Кубке чемпионов прошло несколько лет.

Европейские амбиции «МЮ» были известны всем. Алекс Фергюсон писал в автобиографии: «Когда в 1993 году я в первый раз выиграл чемпионат Англии, то не хотел, чтобы мои игроки начали почивать на лаврах. Эта мысль приводила меня в ужас. Я твердо желал продолжать идти вперед, усиливать наше влияние. И сказал тогда ребятам: «Кто-то в свой отпуск едет в городок Солткотс, что находится на побережье в двадцати пяти милях от Глазго. Кто-то не хочет даже и этого и с радостью остается дома или идет в парк смотреть на птиц и плавающих в пруду уток. А кто-то хочет полететь на Луну».

Полет на Луну остановил «Галатасарай». Причем для этого даже не нужно было забивать больше голов, чем «Юнайтед».

Перед ответным матчем турки пугали англичан в аэропорту, звонили Шмейхелю в гостиницу и устроили атмосферу ненависти на стадионе

Первая игра проходила на «Олд Траффорд» – и «МЮ» уже к 14-й минуте вел 2:0: Брайан Робсон забил из штрафной, а затем мяч влетел в ворота внезапно от головы Хакана Шукюра. Турки не растерялись – через 18 минут уже было 2:2: Ариф Эрдем забил красивый гол ударом издали, а Кубилай Тюркильмаз с метра поразил пустые ворота после ошибки защиты.

Третий мяч швейцарец снова забил в пустые – теперь после отскока от штанги, но Эрик Кантона не дал «МЮ» проиграть – 3:3. Через две недели предстояла поездка в Турцию на ответный матч. «МЮ» надо было побеждать – работало правило выездного гола.

Уже в Манчестере было неспокойно – во время игры Петер Шмейхель вытолкал с поля курдских демонстрантов с флагами, за что наслушался оскорблений с трибун. А в Стамбуле «МЮ» встречали в атмосфере тотальной враждебности, которую пообещал сопернику немецкий главный тренер «Галатасарая» Райнер Хольманн. Было много фанатов «Галатасарая» с баннерами «Добро пожаловать в ад» и выкриками «это ваши последние 48 часов». Защитнику Полу Паркеру один из них заявил прямо: «Ты умрешь».

Игроки «МЮ» нервно улыбались, Фергюсон днем позже делал вид, что ничего не происходило: «Похоже, вы еще не видели, как справляют свадьбы в Глазго!». На самом деле было не до смеха. Гари Паллистер вспоминал: «Мы остановились в прекрасном месте на берегу Босфора. Я последним вышел из автобуса со своими вещами и отставал примерно на 30 ярдов от остальных ребят, когда они заселялись. Я улыбнулся посыльному у двери – а тот провел пальцем по горлу. Я пошел дальше, думая: «Даже в этом отеле нам небезопасно».

Уже тогда было популярно шуметь ночью перед окнами отеля, чем турки с удовольствием и занимались. У Шмейхеля не смолкал телефон – постоянно кто-то трезвонил. «Они кричали всю ночь, чтобы не дать нам уснуть», – рассказывал Брайан Робсон.

Дорога до стадиона тоже была полна приключений. Робсон вспоминал: «Фанаты кидали в автобус все подряд, даже флаги. Но ментально мы были сильны». За час до матча Фергюсон отправил игроков «МЮ» на поле – чтобы привыкли к атмосфере. Они были не столько напуганы, сколько удивлены тому, что увидели.

«Было так много огня и дыма, что казалось, будто весь стадион горит», – говорил Гари Невилл. А Паллистер хвалил атмосферу: «Внутри она была невероятной. Неприятным этот матч делали только разные мелочи, окружавшие его».

Воспоминания Робсона: «Когда мы вышли на поле, все, что могли видеть – дым. Даже травы толком не было видно. И это перед стартовым свистком. Немного пугающе быть именно в такой недружелюбной атмосфере. Но если хочешь выигрывать большие турниры и играть на высоком уровне – должен уметь справляться с этим».

На тот момент «МЮ» не справился. После 3:3 в Манчестере туркам хватило и 0:0 дома, причем англичане не показали ничего особенного и сыграли всухую только лишь благодаря Шмейхелю.

«Галатасарай» оказался крепким орешком. Его футболисты прибегали к различным ухищрениям – ныркам, затягиванию времени, спорам с судьей. Они играли довольно плотно в обороне, не давая нам прорваться сквозь нее. По ходу матча возникало множество стычек, а в конце игроки и вовсе потеряли над собой контроль», – писал Рой Кин в автобиографии.

«Никаких оправданий этой ужасной игре быть не может, и искать их я не собираюсь, – Фергюсон был резок. – Было тяжело смотреть за тем, какими беспомощными мы были, когда футболисты «Галатасарая» играли плотно с нашими».

«Галатасарай» – маленькая команда, но сегодня таковой был и «МЮ», – резюмировал Кантона. Впрочем, о слабой игре «МЮ» говорилось в тот момент реже. Нашлась тема горячее.

Полицейские ударили Кантона, досталось Робсону, а Брюсу чуть не снесли голову

Незадолго до конца матча Кантона пошел отбирать мяч для вброса из аута у запасного вратаря и ударил его, после чего возникла перепалка. После финального свистка он же поругался с судьей Куртом Ретлисбергером и увидел перед собой красную карточку.

Что было дальше: Робсон оттащил Кантона от судьи и выводил его с поля в сопровождении полицейского. Он вспоминал: «Только я собрался поблагодарить полицейского, как он ударил Эрика – и тот споткнулся. Я повернулся, чтобы ударить его – наткнулся спиной на щит и ударился локтем о стену. Эрик уже поднялся и собирался драться, но спускавшиеся сверху парни успокоили нас».

На локоть Робсона потом наложили шесть швов. Досталось и Паркеру, он писал об этом в автобиографии: «Меня ударили, кажется, полицейской дубинкой, по спине, и только надежные руки Шмейхеля удержали меня от падения с восьми или девяти бетонных ступенек. Мы пересчитали игроков в раздевалке, чтобы убедиться, что все выжили… Никогда больше не вернусь в Турцию».

Подробности от Кина: «В раздевалке Эрик словно сошел с ума. Если остальные хотели поскорее убраться отсюда, то он был настроен разобраться с полицейским, который охаживал дубинкой каждого, кто ему только попадался под руку. Эрик был крупного телосложения и был настроен серьезно. Он кричал, что собирается прибить этого ублюдка. Его успокоили лишь совместными усилиями тренера, Брайана Кидда и нескольких игроков. Обычно я не ухожу от боя, но даже я не был готов к тому, чтобы воевать. Там было столько турецких фанов! В любом случае результата не изменить. Мы вылетели».

Английские медиа также писали, что игрокам приказали следить за Кантона, чтобы он вдруг не остался один. А потом отвели в автобус. Фергюсон говорил, что куда более страшными были не фанаты, а полицейские. На пути в отель автобус снова подвергся бомбардировке. Один из фанатов разбил окно, к которому головой склонился Стив Брюс. «Если бы [камень] прошел насквозь, я был бы мертв. И это бы подвело всему итог», – вспоминал он.

Для фанатов «МЮ» выезд также сложился суперэкстремально: многих избили еще перед игрой, 164 человека оказались за решеткой без еды и питья, одна из фанатских групп вообще вернулась домой лишь через месяц.

«Можете не напоминать мне о том матче – я и так практически все о нем помню, – говорил Робсон. – Потому что это была, возможно, самая жуткая атмосфера в карьере. Хотел бы сыграть в ней снова? Да, и на этот раз мы бы победили».

«Галатасарай» стал худшей командой группы, а меньше чем через год снова сыграл с «МЮ»

«МЮ» сосредоточился на чемпионате Англии, который впоследствии выиграл. Хотя сразу после поездки в Турцию предстояла еще одна неприятная встреча – против «Ман Сити» в гостях. «Чтобы отметить наш вылет из еврокубков, болельщики «Сити», когда мы вышли на предматчевую разминку, закидали нас турецкими сладостями», – рассказывал Кин. И победа была знаковой – уступали 0:2, но счет сравнял дубль Кантона, а Кин забил победный за три минуты до конца.

«Галатасараю» было интереснее. Пройдя англичан в ЛЧ, турки угодили в группу к «Барселоне», «Монако» и «Спартаку». В такой же атмосфере «Галатасарай» принимал и «Барселону» в первом туре – ровно так же закончился и матч, забитых голов не было. Как и в Москве против «Спартака» – тоже 0:0, когда российский клуб почти 70 минут играл в меньшинстве из-за удаления Рамиза Мамедова, а 15 из них – даже имея на двух игроков меньше (красную карточку получил Виктор Онопко). После игры и россияне, и турки ругались на судейство голландца Йона Бланкенстейна, выгнавшего еще и игрока «Галатасарая».

Сдвоенные матчи против «Монако» ничего хорошего не принесли – 0:2 и 0:3, а в Испании «Галатасарай» лишился шансов на плей-офф (0:3 от «Барселоны»). Последний тур для соперников был историческим – «Спартак» впервые выиграл в группе ЛЧ, а «Галатасарай» впервые забил. Первый мяч состоялся только на 536-й минуте всего группового этапа для турок, но они проиграли 1:2 из-за голов Онопко и Валерия Карпина.

За команду играл тогда и полузащитник Окан Бурук. По окончании карьеры он стал тренером и сначала обыграл «МЮ» во главе «Истанбула», а пару месяцев назад – и в качестве тренера «Галатасарая», который возглавляет и сейчас.

А тогда уже в следующем сезоне «Галатасарай» и «МЮ» снова сыграли в одной группе. Выезд в Стамбул закончился теми же 0:0 и уже куда менее скандально, хотя у некоторых игроков «МЮ» украли деньги из отеля, а Фергюсон лишился органайзера. А в Англии «МЮ» уже не церемонился – грохнул турок 4:0. В плей-офф, правда, не попали оба – «МЮ» финишировал третьим, а «Галатасарай» – четвертым. Вышли «Барселона» и великолепно отыгравший в том сезоне шведский «Гетеборг».

Баланс встреч «МЮ» и «Галатасарая» ни в чью пользу не перекошен – по две победы плюс три ничейных результата. Только разница получше у «МЮ» – 10:7, как раз благодаря победе в 1994-м. Всего в одну группу «МЮ» и «Галатасарай» попадали трижды – после 1990-х это было в сезоне-2012/13. Тогда они обменялись домашними победами 1:0 и дружно вышли в плей-офф. Причем турки тогда прошли дальше – выбили «Шальке» в 1/8 финала, тогда как «МЮ» уступил «Реалу».

А вот и дополнительная интрига перед новой встречей: «МЮ» вообще никогда не забивал «Галатасараю» в Турции – 0:0, 0:0 и 0:1. Посмотрим 29 ноября, прервется ли такая серия.

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Фото: Gettyimages.ru/David Davies, Ross Kinnaird – PA Images, Michael Regan

1 комментарий

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Borboter
Сейчас при любом раскладе они будут обниматься в конце
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