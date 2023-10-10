Сразу четыре команды претендуют на победу в группе H. Какие шансы у Казахстана на путевку в Германию?

В этом году квалификация на Евро в Германии дарит множество сюрпризов и интересных сюжетов. Так, Шотландия уделывает Испанию на шесть очков в группе А, Хорватия бодается с Турцией за первое место в группе D, а Бельгия и Австрия в F, но ничто не сравнится с голливудским сценарием в группе H.

Раздел «Ставки» на Sports.ru хочет с помощью букмекерских котировок понять: а кто летит на Евро?

Сразу четыре команды претендуют на первое место, вы такое помните? У Словении и Дании по 13 очков, Финляндия и Казахстан с 12 баллами. И как тут быть, осталось четыре матча.

Фокус на сборную Казахстана, соседи поражают не только красивой игрой (3:2 над датчанами), но и переключаются на результат (сразу три матча подряд забивалось по одному мячу, правда с финнами сыграли 0:1). Какие шансы у команды Магомеда Адиева?

Все зависит от результата

У Казахстана впереди четыре матча – три из них с прямыми конкурентами за путевку – Дания 14 октября, Финляндия 17-го и Словения в ноябре. Все на выезде, только с Сан-Марино играть в Астане, но главный аутсайдер группы точно боя не даст (с разницей голов (-21) сложно это сделать).

● Казахстан котируется четвертым на выигрыш в группе H с коэффициентом 40.00 (неплохой валуй, особенно если все выгорит).

● На победу датчан – 1.20, Словении – 7.00, Финляндии – 9.00.

● У Казахстана четыре победы и два поражения с разницей мячей (+4), при этом ни одной безвольной игры, везде была борьба, особенно с датчанами дома.

● Поражений от Словении и Финляндии дома можно было избежать, но есть шанс отыграться на выезде.

● По стилю команда Адиева привыкла играть вторым номером – владение в этом отборе всего 45,8%, но это эффективная команда с 75% точных передач, тремя сухими матчами и всего 0,2 упущенных шансов.

В ближайшем матче с датчанами Казахстан котируется с 21.00 на победу (при этом на Данию можно поставить за 1.16). На то, что будет очередной, уже третий низовой матч, можно поставить за 1.60. Финны и казахстанцы доказали, что с ними надо считаться, поэтому их победа в группе вполне реальна, как и то, что Дания не выйдет первой за 3.55. Стоит присмотреться к кэфам на выход из группы какой-то из этих сборных, на Финляндию дают 1.65, на Казахстан – 2.15.

Раздел «Ставки» на Sports.ru расскажет про результаты в группе H, поэтому следите за новостями.

Фото: Gettyimages.ru/Charles McQuillan