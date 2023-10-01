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Воскресные ставки: неуступчивый «Гавр» Кузяева, фолы «Спартака» и два тренда на «Аталанту» Миранчука

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Очередной уик-энд, очередные концовки футбольных туров, очередные предварительные результаты в таблице – обычное воскресенье для футбольного фаната. Кроме РПЛ сегодня сыграют сразу два европейских клуба с россиянами в составе, пройти мимо такого нельзя. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает несколько трендов и линий на игры.

Звезда по имени «Гавр»

Скромный француз с приходом Далера Кузяева напомнил, что такое маленькое футбольное чудо. Так, команда играет в симпатичный футбол, а против «Лилля» способен удивить. В 20 из последних 22 матчей «Гавр» не проигрывает дома, а «Лилль» – не моет победить на выезде в восьми играх подряд. Коэффициент на то, что хозяева не проиграют – 1.96.

«КС» выдали мощный старт, но «Спартак» – опасен

Причем всегда против Самары. Практически идеальный старт команды Осинькина всегда может закончится, ведь раненый «КБ» – опасен вдвойне. Поэтому однозначно сказать, кто фаворит, а кто – не очень – сложно. Спасибо трендам за помощь, москвичи получают меньше 12,5 фолов на выезде в семи из восьми последних игр. В матче с «Крыльями» коэффициент – 1.86.

Миранчук страдает в «Аталанте»

Сегодня проверка «Ювентусом», который тихонько набирает, да еще и сосед по таблице (13 очков у Турина, 12 у «Аталанты»). Смотрим на тренды, тут их сразу два:

• «Аталанта» не выигрывает дома в 15 из 16 последних очных встреч в Серии А. На то, что и сегодня не выиграет – 1.61.

• При этом хозяева получают больше 12,5 фолов на домашнем стадионе в десяти очных подряд! На продолжение серии – 2.20.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Emmanuele Ciancaglini; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

4 комментария

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Вячеслав Припузов
Вперёд Спартак, победа будет за нами!
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guiet
Спартак вперёд! Вперёд Спартак! Любим, верим!!!!
+3
-1
+2
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Егор Беликов
0/3 вчера угадали
+1
0
+1
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Александр Фадин
Автор
Ответ Егор Беликов
0/3 вчера угадали
увы, так бывает
0
0
0
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