Первый тайм «Алавеса», проблемы «Лечче» и угловые «Монако» сегодня

Раздел «Ставки» на Sports.ru возвращается с ежедневными обзорами трендов и коэффициентов на игры дня. Сегодня у нас три матча и три европейских чемпионата по футболу.

«Алавес», стена и первый тайм

«Алавес» принимает «Атлетик» в очередном туре Ла Лиги. Дома стены точно помогают, особенно в первых таймах, ведь хозяева играют вничью дома в шести из семи последних матчей с «Бильбао». Коэффициент на то, что в седьмом матче тренд продолжится – 2.02.

«Лечче» кошмарит Серию А

Но не «Дженоа».

Главное открытие итальянского сезона – «Лечче», идет на четвертой строчке и играет в приятный футбол (по крайней мере для себя). Но с «Дженоа» отношения сложные, так хозяева не выигрывают уже в десяти играх подряд в Серии А, на то, что и сегодня не смогут победить – 1.59.

«Монако» Головина в курортном дерби

«Монако» и «Ницца» снова поспорят за звание главного курорта Средиземноморья. Команду Голоовина уже называют одним из главных претендентов на чемпионство (где-то поперхнулся один «ПСЖ»), но проверка сегодня серьезная, даже определить победителя сложно, поэтому передаем привет смолл-маркету. «Монако» подает больше 4,5 корнеров дома в шести очных встречах подряд, седьмой идет за 1.86.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Sebastian Widmann