Первый тайм «Алавеса», проблемы «Лечче» и угловые «Монако» сегодня
Раздел «Ставки» на Sports.ru возвращается с ежедневными обзорами трендов и коэффициентов на игры дня. Сегодня у нас три матча и три европейских чемпионата по футболу.
«Алавес», стена и первый тайм
«Алавес» принимает «Атлетик» в очередном туре Ла Лиги. Дома стены точно помогают, особенно в первых таймах, ведь хозяева играют вничью дома в шести из семи последних матчей с «Бильбао». Коэффициент на то, что в седьмом матче тренд продолжится – 2.02.
«Лечче» кошмарит Серию А
Но не «Дженоа».
Главное открытие итальянского сезона – «Лечче», идет на четвертой строчке и играет в приятный футбол (по крайней мере для себя). Но с «Дженоа» отношения сложные, так хозяева не выигрывают уже в десяти играх подряд в Серии А, на то, что и сегодня не смогут победить – 1.59.
«Монако» Головина в курортном дерби
«Монако» и «Ницца» снова поспорят за звание главного курорта Средиземноморья. Команду Голоовина уже называют одним из главных претендентов на чемпионство (где-то поперхнулся один «ПСЖ»), но проверка сегодня серьезная, даже определить победителя сложно, поэтому передаем привет смолл-маркету. «Монако» подает больше 4,5 корнеров дома в шести очных встречах подряд, седьмой идет за 1.86.
Раздел «Ставки» на Sports.ru
«Ливерпуль» и «Астон Вилла» должны брать евротрофеи, «Арис» Кокорина и «Клаксвик» котируются низко. Расклады по Лиге Европы и Лиге конференций
Победа с коэффициентом 101: боснийский клуб летел 0:3 к перерыву и выиграл 4:3 в Лиге конференций 😳
Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Sebastian Widmann
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