Ставки на Спортс
Блог

Ставки дня: снова низ России, голы в Исландии, много зрелища в хоккейной Уфе

Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки на спорт Ставки на спорт
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Сборная Исландии по футболу Сборная Исландии по футболу
сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу
сборная Уэльса по футболу сборная Уэльса по футболу
Амур Амур
Авангард Авангард
Сборная Латвии по хоккею Сборная Латвии по хоккею
Сборная Египта по футболу Сборная Египта по футболу
сборная Армении по футболу сборная Армении по футболу
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Металлург Мг Металлург Мг
Салават Юлаев Салават Юлаев
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

В понедельник – очередной день матчей сборных, а также КХЛ. Определяем ставку в игре сборной России, смотрим за угловыми в Армении и болеем за голы в Исландии.

Сборная России – все тот же низ

Как и прошлый раз – мы обязаны это проговорить – будет суперсмешанный состав России против малознакомой олимпийской команды Египта. Не сказать, что ставки рассматриваются вслепую, но риск существует. Нам остается ориентироваться только на статистику.

А в ней – сплошной низ при Карпине: 10 из 13 в любом составе. Исключения – шесть голов Кипру, 2:1 в Словении и Киргизии. У Египта U-23 окончились низами все десять матчей в 2023-м, если брать стартовые 90 минут. Несколько дней назад обе команды сыграли 1:1.

Низ в матче Египет U-23 – Россия так и оценивается низко: ТМ2.5 за 1.67. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

В Армении – меньше угловых

За последние два года в домашних матчах сборной Армении ТМ9.5 по угловым проходил шесть раз из семи. Сейчас – в квалификации Евро – в трех играх из четырех.

Соперник – Хорватия, у которой тотал не залезает за девять угловых – 11 низов из 12 последних матчей. При этом ТМ9.5 в этой игре котируется очень низкими 1.46 – выгоды здесь нет.

Но, например, в пяти из последних шести матчей Армении было подано не больше восьми угловых. У хорватов – в четырех из пяти последних матчей. Есть коэффициент 1.83 на ТМ8.5, а можно подстраховаться с ТМ8.75 за 1.72.

Матч Армения – Хорватия начнется в 19:00.

От Исландии и Боснии хотим голов

Исландцы совсем ослабли – только что получили 1:3 от Люксембурга и вообще ни на что не претендуют со своими тремя очками в пяти турах. Зато в матчах с ними всегда есть голы. Например, в шести из последних восьми матчей регулярно пробивался ТБ2 (еще один раз был возврат).

У Боснии и Герцеговины из последних восьми таких матчей набирается пять. Еще в двух был возврат. Что там на ТБ2 в этой игре? Интересные 1.72.

Игра Исландия – Босния и Герцеговина стартует в 20:45.

Латвия может забить Уэльсу. Точно может?

Латвия никак не выйдет на Евро, проиграв все матчи в первом круге, но хотя бы периодически забивает. В последних пяти домашних играх во всех турнирах – обязательно был гол, правда, из серьезных соперников – только Турция (но ей зато влетело два!).

Уэльс за последние полтора года провел пять гостевых играх – пропускал везде. Если брать ЧМ-2022 – вне дома – то получится восемь. Но и здесь соперники были сильны. И фактически ни одного уровня Латвии. Так что здесь все очень рискованно. На всякий случай – гол Латвии идет за 1.90.

Матч Латвия – Уэльс начнется в 20:45.

«Авангард» и «Амур» не будут феерить в первом периоде, а в Уфе должны быть голы

«Авангард» примет «Амур». В семи из последних восьми матчей сыграли ТМ1.5 заброшенных шайб, как и в девяти из десяти последних домашних матчей команды. У «Амура» в новом сезоне КХЛ этот тотал не сыграл только однажды в четырех играх.

Сейчас ТМ1.5 идет за 1.67. Матч – в 16:30.

«Салават Юлаев» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». Обращаем внимание на ТБ4.5 – в этом сезоне пробит дважды из трех матчей, с учетом прошлого сезона – пять в восьми. У «Металлурга» интереснее – три из четырех в этом сезоне, восемь из 11 – в последних матчах.

ТБ4.5 в этой игре сейчас оценивается в 1.72. Игра стартует в 17:00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Эффект Месси в «Интер Майами»: шансы на чемпионство в МЛС – от коэффициента 225 до второй команды в лиге

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press; hawk.ru

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий