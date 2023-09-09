Ставки дня: снова низ России, голы в Исландии, много зрелища в хоккейной Уфе

В понедельник – очередной день матчей сборных, а также КХЛ. Определяем ставку в игре сборной России, смотрим за угловыми в Армении и болеем за голы в Исландии.

Сборная России – все тот же низ

Как и прошлый раз – мы обязаны это проговорить – будет суперсмешанный состав России против малознакомой олимпийской команды Египта. Не сказать, что ставки рассматриваются вслепую, но риск существует. Нам остается ориентироваться только на статистику.

А в ней – сплошной низ при Карпине: 10 из 13 в любом составе. Исключения – шесть голов Кипру, 2:1 в Словении и Киргизии. У Египта U-23 окончились низами все десять матчей в 2023-м, если брать стартовые 90 минут. Несколько дней назад обе команды сыграли 1:1.

Низ в матче Египет U-23 – Россия так и оценивается низко: ТМ2.5 за 1.67. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

В Армении – меньше угловых

За последние два года в домашних матчах сборной Армении ТМ9.5 по угловым проходил шесть раз из семи. Сейчас – в квалификации Евро – в трех играх из четырех.

Соперник – Хорватия, у которой тотал не залезает за девять угловых – 11 низов из 12 последних матчей. При этом ТМ9.5 в этой игре котируется очень низкими 1.46 – выгоды здесь нет.

Но, например, в пяти из последних шести матчей Армении было подано не больше восьми угловых. У хорватов – в четырех из пяти последних матчей. Есть коэффициент 1.83 на ТМ8.5, а можно подстраховаться с ТМ8.75 за 1.72.

Матч Армения – Хорватия начнется в 19:00.

От Исландии и Боснии хотим голов

Исландцы совсем ослабли – только что получили 1:3 от Люксембурга и вообще ни на что не претендуют со своими тремя очками в пяти турах. Зато в матчах с ними всегда есть голы. Например, в шести из последних восьми матчей регулярно пробивался ТБ2 (еще один раз был возврат).

У Боснии и Герцеговины из последних восьми таких матчей набирается пять. Еще в двух был возврат. Что там на ТБ2 в этой игре? Интересные 1.72.

Игра Исландия – Босния и Герцеговина стартует в 20:45.

Латвия может забить Уэльсу. Точно может?

Латвия никак не выйдет на Евро, проиграв все матчи в первом круге, но хотя бы периодически забивает. В последних пяти домашних играх во всех турнирах – обязательно был гол, правда, из серьезных соперников – только Турция (но ей зато влетело два!).

Уэльс за последние полтора года провел пять гостевых играх – пропускал везде. Если брать ЧМ-2022 – вне дома – то получится восемь. Но и здесь соперники были сильны. И фактически ни одного уровня Латвии. Так что здесь все очень рискованно. На всякий случай – гол Латвии идет за 1.90.

Матч Латвия – Уэльс начнется в 20:45.

«Авангард» и «Амур» не будут феерить в первом периоде, а в Уфе должны быть голы

«Авангард» примет «Амур». В семи из последних восьми матчей сыграли ТМ1.5 заброшенных шайб, как и в девяти из десяти последних домашних матчей команды. У «Амура» в новом сезоне КХЛ этот тотал не сыграл только однажды в четырех играх.

Сейчас ТМ1.5 идет за 1.67. Матч – в 16:30.

«Салават Юлаев» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». Обращаем внимание на ТБ4.5 – в этом сезоне пробит дважды из трех матчей, с учетом прошлого сезона – пять в восьми. У «Металлурга» интереснее – три из четырех в этом сезоне, восемь из 11 – в последних матчах.

ТБ4.5 в этой игре сейчас оценивается в 1.72. Игра стартует в 17:00.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press; hawk.ru