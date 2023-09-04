Cкука в игре сборной России, голы Франции, рискованный тотал с Левандовски и второй период из матча КХЛ

Сегодня – первый день матчей сборных в квалификации к Евро-2024, а еще – игра российской команды в Египте и несколько встреч в КХЛ. Что поставить? Давайте прикинем вместе.

Низ на игру сборной России

Оговоримся сразу, ставить на такие матчи слишком тяжело. Олимпийская сборная Египта принимает ближайший резерв сборной России – не слишком понятны возможности ни хозяев, ни гостей, которые повезли на матч игроков «Пари НН», «Оренбурга», «Рубина» и «Балтики».

Исходим из статистики – Россия с Валерием Карпиным постоянно играет низовые матчи: 9 из 12 всего и в каком угодно составе. Исключения – шесть голов Кипру, 2:1 в Словении и Киргизии. А у Египта U-23 окончились низами все девять матчей в 2023-м, если брать стартовые 90 минут.

Потому и в матче Египет U-23 – Россия низ так сполз – ТМ2.5 всего за 1.66 .

Франция забьет в обоих таймах

Непростая ставка, да еще и матч дома против Ирландии, но вот чем подкрепляем: за последние полтора года французы забивали два гола и больше в 11 матчах – в восьми из них французская команда отличилась в каждом из таймов.

У ирландцев статистика выглядит не так внушительно – два и больше они пропускали за это время шесть раз, в обоих таймах это было трижды.

Вариант с забивающей в обоих таймах Францией оценивается в 1.90 .

Угловые в матче Чехия – Албания

В последних восьми домашних матчах чехов семь раз был пробит ТБ8.5 по угловым. И лишь однажды такая же ставка не прошла в семи последних играх албанцев.

Так что на ТБ8.5 по угловым можно поставить за 1.72 . Но при этом надо учесть, что чехи не всегда помогают с этим тоталом – например, сами подавали больше шести только один раз за последние 11 игр.

Тотал голов Польши в игре с Фарерами

Странно такое говорить про команду, где форвард – Левандовски, но поляки действительно забивают мало. Последний раз больше двух голов их соперникам влетело в ноябре 2021-го в ворота Андорры, которая к тому же с первой минуты играла вдесятером. С тех пор 18 матчей в разных турнирах, но ИТБ2.5 не пробивался ни разу.

Сейчас соперник – Фарерские острова дома. В последних шести гостевых матчах эта команда пропускала больше двух только однажды. Но от сопоставимых уровню Польши соперников получала часто – пять от чехов, четыре от турок, три от израильтян.

Кому хочется экстрима – можно попробовать ИТМ2.5 Польши за 2.12. Или с подстраховкой – ИТМ3 за 1.68 . Но ставить против голов при Левандовски – конечно, риск.

В КХЛ «Автомобилист» успешно отыграет второй период с «Авангардом»

«Авангард» выиграл второй период в последних восьми домашних матчах лишь однажды, а «Автомобилист» только один раз проиграл его в гостях в последних десяти играх. Правда, в первом матче нового сезона второй период у обоих сложился одинаково неудачно – по 0:1.

Победа или ничья «Автомобилиста» во втором периоде против «Авангарда» – не очень выгодный вариант с коэффициентом 1.43, а прямую победу за 2.55 брать рискованно. Возможно, нулевая фора за 2.03 – более правильный выбор.

Фото: rfs.ru/media; Gettyimages.ru/Oisin Keniry, Laurence Griffiths