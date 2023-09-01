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Тренды на ЦСКА – «Зенит»: армейцы мало забивают, а «Зенит» любит голы во вторых таймах

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ЦСКА сыграет с «Зенитом» в седьмом туре РПЛ, а раздел «Ставки» на Sports.ru Предлагает пройтись по трендам и линиям на главный матч выходных, предложив несколько вариантов для ставок.

ЦСКА забивает мало и не может выиграть

Если смотреть на статистику в этом сезоне, то москвичи оформили 13 мячей, однако матчи с «Зенитом» – отдельный случай. ЦСКА не может выиграть у петербуржцев в восьми из девяти последних матчей в РПЛ. Сегодня поставить на то, что ЦСКА не выиграет можно за 1.51.

Вдобавок москвичи играют на тотал меньше 1,5 мячей в шести очных встречах поряд. ТМ (1,5) ЦСКА голов идет за 1.53.

И последнее – тотал меньше 9,5 угловых сыграл в пяти очных матчах подряд. Сегодня он идет за 1.92.

«Зенит» мало фолит и любит голы во вторых таймах

Петербуржцы получают меньше 10,5 фолов в восьми очных матчах в РПЛ подряд. Да и в целом, если смотреть на выезда в – 15 из 17 последних игр в РПЛ. Коэффициент на фолы сегодня – 1.90.

И любят забивать во вторых таймах на выезде, голы оформлялись в пяти из шести последних матчей в РПЛ. Коэффициент сегодня идет за 1.72.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

1 комментарий

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AAAARMEEC
Очередная упущенная победа Федотова. Идет 87 минута твоя команда выигрывает 1:0 а у тебя еще есть 3 замены.Выпусти Кучаева, потом Глебова и Еомакова и все, время матча кончится.Но Федотова жизнь не учит, он не стал делать замены и упустил очередную победу.Во всех играх ЦСКА выигрывает, и во всех играх не может выиграть ,пропуская мячи с 70 по 90 минуте. Потому что их соперник выпускает к этому времени 4-5 игроков, тогда как Федотов 1-2. Команда без сил, не может удержать победный счет(
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