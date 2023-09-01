Тренды на ЦСКА – «Зенит»: армейцы мало забивают, а «Зенит» любит голы во вторых таймах

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в седьмом туре РПЛ, а раздел «Ставки» на Sports.ru Предлагает пройтись по трендам и линиям на главный матч выходных, предложив несколько вариантов для ставок.

ЦСКА забивает мало и не может выиграть

Если смотреть на статистику в этом сезоне, то москвичи оформили 13 мячей, однако матчи с «Зенитом» – отдельный случай. ЦСКА не может выиграть у петербуржцев в восьми из девяти последних матчей в РПЛ. Сегодня поставить на то, что ЦСКА не выиграет можно за 1.51.

Вдобавок москвичи играют на тотал меньше 1,5 мячей в шести очных встречах поряд. ТМ (1,5) ЦСКА голов идет за 1.53.

И последнее – тотал меньше 9,5 угловых сыграл в пяти очных матчах подряд. Сегодня он идет за 1.92.

«Зенит» мало фолит и любит голы во вторых таймах

Петербуржцы получают меньше 10,5 фолов в восьми очных матчах в РПЛ подряд. Да и в целом, если смотреть на выезда в – 15 из 17 последних игр в РПЛ. Коэффициент на фолы сегодня – 1.90.

И любят забивать во вторых таймах на выезде, голы оформлялись в пяти из шести последних матчей в РПЛ. Коэффициент сегодня идет за 1.72.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов