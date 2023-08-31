Этих футболистов ловили на ставках: Буффон, Скоулз, Олич и другие. Их банили, штрафовали или просто отпускали

В разгаре любопытное расследование, которое мешает Лукасу Пакета перейти в «Манчестер Сити»: вокруг его странных ставов на собственные желтые карточки. Список футболистов, пойманных на запрещенных ставках, не слишком длинный – но истории часто яркие и шумные.

В наказаниях многое зависит от законов конкретной страны. Итальянскую легенду простили накануне чемпионата мира, английского юношу наказали за регби и скачки, а звезд из АПЛ – за попытки ставить на события, связанные с ними самими.

Буффон: чуть не остался без ЧМ-2006 из-за ставок

Джанлуиджи Буффон мог и не стать чемпионом мира со сборной Италии – перед ЧМ-2006 его обвинили в незаконных ставках на игры Серии А. Он и не скрывал, что баловался со ставками, но только до осени 2005-го, пока не запретили, но отрицал, что грузил на итальянские матчи.

В ходе допроса выяснилось, что Джиджи делал ставки со своего компьютера в нескольких букмекерских компаниях, при этом указывал не чужие фамилию и имя – приятеля из Пармы. Деньги тоже выводил через него. По итогам прослушки следствие установило, что Буффон потратил больше двух миллионов евро.

Легенду поняли и простили – обошлись без санкций накануне ЧМ, дело закрыли в конце 2006-го.

Таунсенд: ставил в английской молодежке, попал под дисквалификацию

Эндрос Таунсенд получил четыре месяца бана, хотя мог влететь и на год – поймали на ставке в молодежной сборной Англии и накинули штраф в 18 тысяч фунтов. Впервые он поставил от скуки, когда увидел по телевизору рекламу букмекерской конторы, в основном грузил на регби или скачки. Это быстро переросло в зависимость.

«Я, наверное, единственный парень за всю историю, который потерял 46 тысяч фунтов, просто лежа в постели в Блэкпуле. Я тогда играл за «Бирмингем». Это была ночь перед полуфиналом плей-офф чемпионшипа, самой важной игры в сезоне. Я лежал в кровати и пытался отдохнуть. Но не мог уснуть – и ставил», – вспоминал Таунсенд.

И добавлял: «Ты должен сосредоточиться на футболе, на том, что любишь, а единственная мысль в этот момент: «Как я могу вернуть свои деньги?»

Демичелис: 12 раз нарушил правила FA, но обошлось без наказания

Аргентинца, выступавшего тогда еще за «Ман Сити», поймали весной 2016-го. Сначала говорили, что Мартин ставил на футбол и 12 раз нарушил правила Футбольной ассоциации Англии с 22 января по 28 февраля 2016-го, позже выяснили, что он сделал 29 ставок. Игрок мог оспорить обвинение, но не стал. И получил всего лишь 22 тысячи фунтов штрафа с предупреждением. А по окончании сезона покинул Англию и уехал в «Эспаньол».

Олич: попался в 37 лет, ответил ярким отрезком в последнем клубе карьеры

В сезоне-2016/17 Олич выступал за «Мюнхен-1860» и влетел на два матча бана со штрафом 20 тысяч евро. Хорват ставил на 11 встреч второй Бундеслиги – был активный период с 26 августа по 11 сентября..

Осенью 2016-го Олича поймали, потому что платежи на счет букмекеров проходили через его банковскую карту. Экс-форвард ЦСКА не отрицал причастности, но отмечал, что просто играл с друзьями ради развлечения. Впрочем, в итоге Олич с наказанием согласился.

После этих обвинений хорват сразу разыгрался во второй Бундеслиге: забил три мяча и отдал два ассиста за четыре осенних матча в 37 лет. «Мюнхен-1860» был последним клубом Олича в карьере.

Бартон: больше тысячи ставок за 10 лет, еще и на свою команду

В 2017-м Джоуи получил аж полтора года дисквалификации и 30-тысячный штраф . Внезапно вскрылось, что за десять лет – с 2006-го по 2016-й – он сделал 1260 ставок.. 42 раза в беттинговом списке мелькала команда, за которую он выступал. Причем 15 раз ставил на поражение! Финансовые подробности: отдал букмекерам 205 тысяч фунтов, вернул около 188 тысяч, соответственно проиграл почти 17.

Бартон заявил, что разочарован жесткостью наказания, отверг подозрения в договорных матчах и заодно добавил: «Если FA действительно серьезно относится к борьбе с азартными играми в футболе, им нужно смотреть на свою зависимость от игорных компаний».

Причем до того Бартона уже ловили на ставках за этим занятием в Шотландии: он грузил на 44 матча за два с половиной месяца.

Английский бан потом сократили с 18 месяцев до 13, но в футбол Бартон уже не вернулся. Вместо этого по окончании дисквалификации возглавил «Флитвуд».

Старридж: поставил на собственный переход (который сорвался)

Пожалуй, самый комичный эпизод. FA обвинила экс-игрока «Ливерпуля»в ставке на свой же переход! В 2018-м британские функционеры заподозрили, что кто-то из семьи Старриджа загрузил 10 тысяч фунтов на его трансфер в «Интер» (по другим данным, в «Милан») – в итоге не произошло ни того, ни другого.

Летом 2019-го Дэниэла отстранили – и снова по похожей причине. На этот раз игрок передал брату информацию о возможном переходе в «Севилью», чтобы тот сделал ставку (и опять переход не состоялся!) Расследование привело к штрафу на 80 тысяч фунтов и полуторамесячному бану.

FA показалось мало: в 2020-м отстранение продлили. Старридж дико расстроился: «Мне кажется, что практика ставок на трансферы футболистов должна быть прекращена».

Скоулз: ставил после карьеры – уже как акционер «Солфорда»

Экс-хавбеку «МЮ» было некогда заниматься ставками во время карьеры, но вотпосле он слегка разнообразил жизнь в статусе акционера «Солфорд Сити». Хотя на этой должности тоже запрещен любой беттинг, Скоулз сделал 140 ставок с 2015-го по 2019-й. Причем восемь из них – на «Манчестер Юнайтед», где тогда работали Райан Гиггз и Никки Батт.

Скоулз признал, что был неправ, хотя и пояснил: «Полагал, что пока нет какой-либо связи между мной и матчем, на который я ставлю, никаких проблем не будет».

Интересно, что общая сумма ставок – 26 тысяч фунтов, и Скоулз выиграл шесть тысяч. Их и две тысячи сверху экс-игрок «МЮ» отдал как штраф.

Триппьер: слили переписку из WhatsApp – рассказал другу о переходе

Один из недавних примеров: в 2020-м Киран получил 10-недельную дисквалификацию за то, что годом ранее сообщил другу о переходе из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Подробности всплыли после слитой WhatsApp-переписки.

Друг спросил, может ли он загрузить на переход. Триппьер ответил: «Да, братан. Но не вини меня, если что-то пойдет не так. Не должно, но просто даю тебе знать. Можешь грузить, если хочешь, братан».

Такую информацию по правилам FA нельзя использовать для ставок, но Триппьер нарушил запрет. Возможно, это стоило ему трансфера в «МЮ». В итоге пострадал «Атлетико», который не мог задействовать Триппьера больше двух месяцев из-за бана..

А игрок уже давно вернулся в Англию, в «Ньюкасл».

Тоуни: был близок к ЧМ-2022, но все испортили ставки

Совсем свежая история: форвард «Брентфорда» наколотил 20 голов в 33 матчах АПЛ, его звали в сборную Англии, но Айвен остался без футбола за прошлые грехи. Англичанин сделал 126 ставок, 29 из них – на свой клуб, причем 13 – на поражение, когда он не попадал в старт или не играл вообще.

В мае 2023-го Тоуни получил дисквалификацию на восемь месяцев из-за 232 обвинений в нарушении регламента. Могло быть и больше – смягчающим фактором стала лудомания, которую выявили у игрока.

Тоуни переживал больше даже не из-за этого: «Самым большим наказанием было пропустить чемпионат мира – мечту каждого. Это хуже, чем восемь месяцев не играть».

А кто еще?

• Кэмерон Джером. Форварда «Болтона» ловили за ставками в «Сток Сити» – получил там штраф на 50 тысяч фунтов стерлингов и строгое предупреждение. Обвинение при этом не было связано с договорными матчами или ставками на игры, в которых он участвовал.

• Кинан Исак. Малоизвестному экс-игроку «Рединга» повезло меньше. Известно, что он сделал ставку на игру своего клуба «Стратфорд» против «Шрусбери», которая закончилась 1:5. Через друзей он поставил на собственную желтую карточку – и получил ее в конце игры.

Из-за этого Исак влетел на 10 лет бана, к которому добавили еще 18 месяцев за очередное нарушение и отказ сотрудничать. Говорят, таких длительных дисквалификаций в Англии не было с середины прошлого века.

• Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода из клуба «Металлург Видное» (на тот момент – ФНЛ-2) дисквалифицировали на пять лет. Выяснилось, что они ставили на сотни матчей под эгидой РФС.

Причем, по данным iGaming Brazil, оба игрока отправились в бразильскую Серию С в клуб «Алтос», но там узнали об их бане – и переход сорвался. Любопытно, что позже на пять лет был отстранен и спортивный директор «Металлурга» Эдуард Учуров.

Фото: Gettyimages.ru/Ben Radford, Shaun Botterill, Mike Hewitt, Oliver Hardt/Bongarts, Tom Dulat, Clive Brunskill, Lewis Storey, Denis Doyle, Naomi Baker