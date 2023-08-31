Чего ждать от нового сезона КХЛ? «Динамо» и «СЮ» недооценили, «Ак Барс» – фаворит на Востоке, а Радулов – в гонке бомбардиров

Первого сентября стартует новый сезон КХЛ, БК БЕТСИТИ, как обычно, расписала широкую линию на турнир, где можно найти что-то интересное. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает прогуляться по росписи на новый хоккейный сезон и поискать интересные предложения на долгосроки.

«Салават» и «Динамо» недооценены, ЦСКА – наоборот

В расчет среднего количества очков попал ковидный сезон, но выбрасывать его нельзя: составы, а где-то и тренерский штаб, конечно же, изменились. В линии на тотал очков по результатам регулярки КХЛ-2023/24 на все команды выставлен равнозначный кэф в 1.85, поэтому просто надо понять – смогут ли преодолеть планку команды.

Мы выбрали пять команд. Считаем, что эти пять ставок – отличные кандидаты на заключение пари.

• «Салават» в прошлом сезоне выбил 86 очков, а за лето не потерял в качестве исполнителей. Планка в 81,5 очков выглядит преодолимой, поэтому тут стоит присмотреться к ТБ.

• ЦСКА, казалось, укрепился Федотовым, но он в бане до января. 94 очка будет очень сложно повторить, поэтому лучше не сильно верить в успех и присмотреться к ТМ.

• «Амур» никак не отделается от любви к недобору очков в основное время, да и восемь игр без заброшенных шайб в прошлом сезоне – третий результат с конца (хуже были только «Барыс» – 9 игр и «Сочи» с 12 матчами).

• Московское «Динамо» явно обделено любовью аналитиков букмекерских контор. В прошлом сезоне – уверенные 87 очков и шестая строчка в общем зачете обеих конференций. Ждем прогресса.

• «Ак Барс». Легкий тотал больше – про это поговорим отдельно.

«Ак Барс» выиграет Восток

Коэффициент на победу Казани в конференции очень сильно завышен – 2.40. Разберем по-полочкам:

• «Ак Барс» – единственная команда на Востоке, которая летом усилилась, а не ослабла. Пришли Яшкин, Жафяров и Свечников, Радулов все еще в соку. Из потерь – только отъезд Воронкова. Атака Казани пугает любого соперника.

• У руля Билялетдинов, оставшийся еще на год. на этот раз с полноценной предсезонкой. Он с ходу наладил микроклимат в команде, когда все рушилось, плюс вернул одного из сильнейших в КХЛ тренеров по физподготовке – Брэндона Бови. Шипачев и Радулов точно скажут спасибо.

• «Ак Барс» даже без этих усилений был фаворитом конференции, а на фоне слабеющих конкурентов коэффициент 2.40 – подарок.

ЦСКА страдает в основное время

В прошлом сезоне москвичи выиграли 33 матча, хотя с запасом были фаворитами Запада. У команды нет основного вратаря, а СКА и «Локомотив» стали только сильнее.

Аналитики выставили тотал в 36,5 побед по равнозначному коэффициенту 1.85, и тут стоит брать тотал меньше.

Браташ и Кокорев – главные претенденты на первую отставку

Главные претенденты на увольнение работают в командах с самыми слабыми составами – «Ладе» (Браташ) и «Сочи» (Кокорев). На то, что эти тренеры покинут скамейку – 2.30.

А вот на тотал увольнений в сезоне выставлена планка в 5,5. Но вполне может случится больше – быть уверенными на своем посту могут только Федоров, Билялетдинов и Ротенберг.

Тотал больше 5,5 увольнений в сезоне – 1.85

В гонке бомбардиров одинаковый кэф на 6 человек. Тут Яшкин, Радулов, Толчинский и Буше

На топ-6 в линии БЕТСИТИ выставлен равнозначный коэффициент в 5.00 на победу в гонке бомбардиров. Честно, выстрелить может каждый, тут очень сложно предугадать хоть что-то.

Если отталкиваться от прошлого сезона, то все пять главных бомбардиров-2023 присутствуют в линии, Рид Буше, отставший на одну шайбу от пары Толчинский/Да Коста, тоже на месте.

К этой линии стоит присмотреться после хотя бы 10 игр сезона, поэтому лучше взвесьте все «за» и «против».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид