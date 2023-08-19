Как изменились коэффициенты в РПЛ после 5 туров: вырос на «Зенит», стал ниже на «Спартак» и рухнул на «Урал»

В РПЛ сыграно пять туров. Первым в таблице идет не «Зенит», «Спартак» уже дважды проиграл, «Урал» вместо середины подпирает лидера, а седьмая команда прошлого сезона рухнула на дно.

Интересно, как теперь изменились коэффициенты на итог сезона? Давайте сравним:

• Теперь-то на чемпионство «Зенита» ставить гораздо интереснее – коэффициент заметно вырос. Чемпион на старте не без проблем обыграл «Пари НН» и «Факел», потерял очки в Ростове и уступил дома «Динамо», так что и букмекеры отреагировали. Но после уверенной победы над «Спартаком» долгосрочная ставка наверняка будет популярной.

• «Спартак» хоть и проиграл дважды подряд, но сезон начал с пяти побед подряд во всех турнирах. Рядом – уверенный, хотя и слегка нестабильный ЦСКА.

• Ожидаемо, что в число главных фаворитов выдвинулся и «Краснодар» – с таким-то стартом в РПЛ, ведь команда Владимира Ивича вообще занимала первую строчку в четырех турах из пяти. В РПЛ «Краснодар» мог вполне выбить пять побед из пяти возможных, если бы не гол от «Локомотива» на последних минутах. Да и пропускает команда реже остальных.

• «Динамо» набирало лишь очко после двух туров, но потом победило «Зенит» и ЦСКА – а заодно и «Краснодар» в Кубке. Коэффициент медленно меняется, но не исключено, что процесс пойдет еще быстрее чуть позже – до паузы играть предстоит в Казани и Ростове.

• Конечно же, главный взлет – «Урал». Реже него пропускает только «Краснодар», а больше очков за пять туров вообще никто не набрал. Да и по пути на второе место уральцы вообще-то победили ЦСКА и «Спартак». Коэффициент в итоге рухнул в десять раз.

• Заслуженно меньше он стал и на «Крылья Советов», которые очень задорно начали чемпионат – настреляли три гола «Динамо», пять – «Ростову», да еще и лишь случайно не увезли победу над «Локомотивом». Понемногу коэффициент уменьшился на ростовчан и сочинцев, которые пока застряли в середине таблицы.

• В два раза коэффициент повысился на шансы «Локомотива», который выдает совсем не те результаты, что были по весне. А если бы не голы на последних минутах, «Локо» вообще бы набрал лишь три очка и укатился в зону стыков/вылета.

• Пошел вверх коэффициент на «Ахмат», который намучился на старте – пять из шести поражений во всех турнирах. Сменив Сергея Ташуева на Мирослава Ромащенко, грозненцы тут же разгрохали «Оренбург» 4:0. Не исключено, что теперь у них будет хорошая серия – как итог эмоционального подъема при новом тренере. Но едва ли коэффициент будет активно меняться.

• В три раза он вырос на «Рубин», который стартовал с четырех поражений в шести матчах во всех турнирах. На старт трех главных аутсайдеров – «Пари НН», «Балтики» и «Факела» – отреагировал одинаково, повысившись в два раза.

• Главное повышение коэффициента – ожидаемо. Марцел Личка покинул «Оренбург», а с Иржи Ярошиком пока не получается вообще. Меньше забил только «Пари НН», больше не пропустил никто, только одно набранное очко – спасенное лишь в конце игры против «Рубина». И последнее место в таблице.

Следующие пять туров продлятся до 1 октября включительно – один состоится в августе, затем четыре – в сентябре с учетом паузы на матчи сборных. Интересно, каким будет эффект после десяти туров в РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru; fcdm.ru; vk.com/fcorenb