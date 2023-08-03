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«Зенит» не почувствует «Динамо», «Сочи» и «Ахмат» разойдутся на ТБ. Что по ставкам на воскресную РПЛ?

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Воскресная программа третьего тура РПЛ стартует в Калининграде, затем отправляется в Санкт-Петербург и Сочи. Раздел «Ставки» на Sports.ru собрал лучшие линии. 

«Балтика» фаворит, однако у Калининграда проблемы с «Факелом»

«Балтика» примет «Факел» и выступает фаворитом матча. За хозяев все: от состава, до родных трибун, а еще и коэффициента на победу в 2.25. Но это все на поверхности… на деле «Балтика» не выигрывает дома в 6 из 7 последних очных встреч команд, поэтому на то, что «Факел» не проиграет приличные 1.76.

Еще большие проблемы у хозяев с голами, ведь команда не забивает дома в 5 из 6 последних очных встреч.

«Балтика» тотал меньше (0,5) за 3.60

Но над каждой ставкой нужно трижды подумать, ведь Калининград, хоть и проиграл на старте РПЛ оба матча, как и Воронеж, но в матче с тем же «Спартаком» смотрелся очень прилично. Поэтому лучше загрузить на тотал меньше 2,5 голов, тем более у хозяев он сыграл в 8 из 9 последних очных матчей дома, а у гостей – в 6 из 7 последних выездов. Коэффициент приятный, 1.70

«Зенит» хорош в первых таймах, но «Динамо» может и забить

«Зенит» зарубится с «Динамо», и, скорее всего, Семак одержит очередную победу. Тем более коэффициент в 1.57 выглядит прям подарком. На «Динамо» – 6.55.

Что до более сочных цифр, Питер выигрывает первый тайм в 7 из 8 последних очных встреч в РПЛ, тут цифры выше двойки. Коэффициент – 2.09. Но хозяева могут и пропустить, ведь «Динамо»о забивает на выезде в 17 из 18 последних матчей в РПЛ, аналитики верят, что и сегодня это может случиться за 1.59

У «Сочи» и «Ахмата» любимый ТБ

Закроют игровой день «Сочи» и «Ахмат». Хозяев по делу котируют как фаворитов матча, ведь «Ахмат» четыре игры подряд проигрывает в Сочи в рамках РПЛ. Коэффициент, что тренд продолжиться, идет за 2.38.

Плюс можно поверить и в любимый тотал больше 2,5 голов, ведь он сыграл в 8 матчах «Ахмата» подряд в РПЛ. Коэффициент сегодня 1.95

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Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Сергей Пивоваров

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