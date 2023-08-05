Президента клуба пятой лиги Испании подозревают в договорняках. В прошлом сезоне – 118 пропущенных голов!

В конце июля стало известно, что полиция Испании пресекла деятельность преступной группы, которая была связана с организацией договорных матчей в стране.

Что произошло: в испанском подземелье взяли любителей договорняков

Полицейские задержали 17 человек, в том числе и игроков одной из команд низших испанских лиг. Их подозревают сразу в нескольких незаконных действиях – в членстве в преступной организации, коррупции в спортивной сфере, мошенничестве, отмывании денег и фальсификации документов.

Изначально тревогу забили некоторые букмекерские компании, отследившие множество ставок, которые были сделаны из города Мелилья на конкретные результаты матчей.

Так что в феврале 2023 года началось расследование, в котором поучаствовали Европол и испанская профессиональная футбольная лига.

Подробности: под подозрением клуб «Уракан Мелилья»

Через несколько дней появилось больше информации:

• Да, было арестовано 17 человек – из них 11 в Мелилье, еще шесть – в Гранаде.

• Расследование касалось в основном клуба «Уракан Мелилья» из пятой лиги.

• Ла Лига получила анонимный сигнал о подозрительных действиях клуба. Предупреждения от онлайн-букмекеров также касались «Уракана Мелильи» – совершались ставки на конкретные результаты матчей с его участием.

• Европол развернул небольшой офис в Мелилье, где извлекал информацию из телефонов и других электронных устройств.

• Оказалось, что договорными матчами управлял президент клуба Фелипе Эредиа при помощи игроков, которым он доверял. А те использовали третьих лиц для совершения ставок. Под подозрением оказались минимум семь игр.

• Кроме того, стало известно, что клуб мошенничал с субсидиями ради увеличения финансирования.

Все началось с кубковой игры

В декабре 2021 года в матче Кубка Испании «Уракан Мелилья» был разгромлен «Леванте» со счетом 0:8. По четыре гола влетело в каждом из таймов, два из них забил Роберто Сольдадо.

Расследование этого матча стартовало также в феврале 2023-го. Ла Лига на официальном сайте объяснила, что получила сведения от анонимного информатора по электронной почте, созданной в 2015 году отделом безопасности. В ходе расследования были взяты показания у шести человек – все они имеют отношение к клубу «Уракан Мелилья». К «Леванте», как отмечается, вопросов нет.

Ставки были сделаны на поражение хозяев более чем в 2,5 гола в первом тайме и от 6,5 до 7,5 в итоге. Первый тайм «Уракан» проиграл 0:4, итог, как уже было сказано, 0:8. Эредиа в интервью Marca в тот момент пообещал выкинуть из команды того футболиста, который, если это выяснится, был причастен.

Но расследование подтвердило, что задержанные использовали один и тот же IP-адрес для ставок через компьютер, Эредиа, хоть и не был среди поставивших деньги, получал суммы от них на счет в банке. Сами же задержанные и раньше имели судимости: за незаконный оборот наркотиков, грабеж, сексуальное насилие и другие преступления.

«Уракан» вообще в прошлом сезоне пропустил 119 голов

«Уракан Мелилья» был создан совсем недавно – в 2020 году, а домашние матчи проводил на двухтысячном стадиончике в небольшом 86-тысячном городе Мелилья. Самый крупный успех – именно дебют в Кубке, когда прошли клуб «Атарфе» и затем напоролись на «Леванте».

Эредиа говорил в интервью elfarodemelilla.es, что хочет видеть «Уракан» на вершине Кубка и что вся та работа, которую проделали игроки, может позволить удивить команду из элиты.

Удивить не вышло – 0:8. Честно говоря, нелепость некоторых голов в этом матче зашкаливает. Испанские медиа писали, что кто-то заработал на ставках на эту игру 30 тысяч евро.

Уточняется также, что жалобы были поданы на три матча против команд «Марасена», «Уэтор Вега» и «Аренас де Армилья». Какие именно были игры – неясно, но с ними «Уракан» играл соответственно 0:0 и 0:4, 1:4 и 0:7, 0:3 и 0:4.

Счета уже не будут удивлять, если посмотреть в таблицу. А там – ужас. В сезоне-2022/23 в своей группе в пятой испанской лиге «Уракан» стал худшей командой с гигантским отрывом – за 30 матчей проиграл 27, из них 20 – крупно, а выиграл лишь один. При этом забил восемь голов и пропустил аж 119 (!!). Так что здесь и поражение, скажем, от «Марбельи» в апреле со счетом 0:10 вполне вписывается.

Теперь в городе не будет футбола?

Нет, без футбола город не останется: в нем есть «Унион Мелилья» – клуб с 74-летней историей, который в прошлом сезоне выбрался в третью лигу и сыграет в одном дивизионе, например, с «Малагой», «Меридой», «Мурсией» и «Рекреативо».

А в Кубке «Мелилья» дважды в своей истории добиралась до 1/16 финала. В 2012 году уступила дорогу «Леванте» (1:0, 1:4), а спустя шесть лет играла аж с самим «Реалом» (0:4, 1:6). Так что жителям города в любом случае есть за кем следить.

Фото: twitter/c_melilla; as.com