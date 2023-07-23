Кто фаворит, кто удивил и на что ставить на Riyadh Masters по Доте?

Стартовал плей-офф Riyadh Masters – главного после The International турнира в Доте с призовым фондом в $15 000 000. Из 20 лучших команд в мире осталась треть, они и разыграют между собой сумасшедший призовой фонд, выделенный в рамках фестиваля gamers8 в Саудовской Аравии.

Что уже случилось на турнире и за какими командами следить? Главный по Доте на cyber.sports.ru Роман Галеев с анализом турнира.

Gaimin Gladiators и Team Liquid в фаворитах

Как в теннисе есть ТБШ, так и в Доте есть мейджоры – главные международные соревнования, по итогам которых лучшие команды попадают на чемпионат мира – The International. В сезоне – три мейджора, и в каждом из них в финале играли эти две команды. К слову сказать, трижды побеждала Gaimin Gladiators. И это мы не говорим о двух DreamLeague – отборочных на Riyadh Masters с призовым в миллион долларов. Оба турнира опять выиграла GG (эта команда вообще не проиграла ни одного турнира в этом году), а один из финалов игрался против той же Liquid.

Gaimin Gladiators выиграют турнир – 3.00

Судьба решила: «Хватит!» и свела Liquid и Gaimin Gladiators в первом же раунде плей-офф. Впрочем, в киберспорте турниры проходят по системе double elimination, так что финал Liquid – Gaimin Gladiators все еще видится довольно вероятным событием.

Liquid выиграют турнир – 4.00

Quest Esports – главное открытие турнира

Прямо перед стартом турнира из команды ушла главная звезда – оффлейнер с ником AMMAR THE FUCKER. Говорят, стороны не договорились о сроке контракта и зарплате. Дотеры тут же раскритиковали организацию, пророча ей последнее место в Эр-Рияде, а менеджер команды Entity Ноа Айгенхир даже написал в соцсетях, поддержав игрока.

«Очень грустно видеть и читать эту новость. Я думаю, что это очень серьезная ошибка от Quest из-за жадности. Я не могу представить ничего другого.

Также грустно, что никто из тиммейтов не высказался в поддержку Аммара. Я полностью поддерживаю его позицию и считаю, что он сделал верный выбор».

Российский комментатор Maelstorm был категоричен: «Люди, очевидно, забыли, что позиция силы была достигнута именно из-за прихода игрока. Игрок уйдет и найдет себе другую команду, добьется результата, а вы останетесь у разбитого корыта».

Quest экстренно искали себе замену – нашли бывшего тиммейта Айбека “TA2000” Токаева по командам из Казахстана, который до этого никогда не играл на топовом уровне. Казалось, команда обречена. Выяснилось, что обречена на первое место в группе.

Это единственная команда турнира с двумя игроками из Ближнего Востока – возможно, помогают родные стены?

А как дела у наших команд?

На турнир в Эр-Рияде прилетели 4 команды из Восточной Европы и сразу 3 из них – Team Spirit, BetBoom Team и 9Pandas – прошли в верхнюю сетку плей-офф!

К сожалению, в первом же раунде между собой сыграли BetBoom Team и 9Pandas (BB прошли в верхнюю). С одной стороны – печально, что наши команды могут повыбивать друг друга, с другой – при таком раскладе один из коллективов гарантированно войдет в топ-3 и сыграет в финальный день турнира.

Из трех команд выше всего рейтят BetBoom Team. Это единственная команда, которая играла в финале крупного турнира вместо Liquid.

Betboom выиграют турнир – 11.00

Кто еще может удивить?

Aster. Китайцы проводят худший в истории сезон для региона, но пара точечных трансферов и близость по-настоящему крупных турниров реанимировала команды. Aster удивили уже в групповом этапе и могут продолжить победное шествие. Но для этого нужно обыгрывать две наши команды.

Tundra. У чемпионов последнего The International беда – второй турнир подряд их игрок досрочно покидает турнир из-за проблем со здоровьем. На замену садится тренер Aui_2000, вот только это не слишком-то и ослабление. Ауи – чемпион The International в 2015 году и дотер, который постоянно много играет. Так, он входит в топ-100 игроков европейского ладдера, а на прошлом мейджоре команда с ним и вовсе вошла в топ-3. Tundra вряд ли выиграет турнир, да и плей-офф для нее начнется сразу с нижней сетки, но пройти 2-4 раунда для нее – вполне посильная задача.

Фото: Benedikt Wenck/Global Look Press; Instagram/quest.esports, betboom_esports