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Гол или ассист Медины – с них часто начинались голевые матчи ЦСКА. Это почти гарантия верхов

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Вторая громкая новость за последние дни – и тоже связанная с ЦСКА: парагваец Хесус Медина после полутора лет в составе клуба перейдет в «Спартак». Да, из ЦСКА – прямиком в «Спартак». Один из лидеров.

Статистика Медины за прошлый сезон: 8+7 по «гол плюс пас» в РПЛ и еще 3+1 в матчах Кубка. У ЦСКА в целом были результативные игры, но голевое действие Медины – это почти гарантия верхового матча. Или нет? Давайте выясним.

Гол или голевой пас, как правило, двигали матч к верху или даже разгрому

Что получается по статистике:

• Всего у Медины было 13 результативных матчей, в которых он забивал или отдавал голевой пас. В этих 13 матчах ЦСКА проиграл лишь однажды – как раз только «Спартаку» полтора месяца назад. В той игре Медина открыл счет.

Так что при результативном действии Медины фора на ЦСКА +0.5 в его матче не сыграла бы только лишь раз. С другой стороны, коэффициент на это событие был бы очень низким, учитывая, что ЦСКА – один из фаворитов чемпионата.

• В РПЛ Медина отличался голом или ассистом в девяти матчах. Только два из них были низовыми – пас Медины помог победить «Крылья Советов», а гол стал победным в игре с «Локомотивом». В остальных – только верхи, из которых сразу четыре разгрома – «Сочи», «Факела», «Краснодара» и «Ростова».

• В Кубке один низовой матч из четырех – там Медина поздно вышел и забил пенальти «Уралу». И еще один разгром – «Краснодара».

Получается, результативное действие Медины – гол или голевой пас – большой шанс на верх. С другой стороны, заранее это не предугадаешь. Это лишь просто наблюдение. У «Спартака» ситуация схожая: верх был в 16 из 20 результативных (гол или ассист) матчей Квинси Промеса, в 12 из 16 – у Александра Соболева.

С действий Медины матчи несколько раз и стартовали, но по таймам перекоса нет

А сколько раз Медина помогал открывать счет? Почти в половине своих результативных матчей – в шести. Например, его ассист Чалову положил начало веселых 4:2 против «Ахмата», ранний голевой пас помог выиграть 2:1 у «Оренбурга», гол «Спартаку» в первом тайме не спас от поражения 1:2, зато ранний забитый мяч «Ростову» привел к разгрому 4:1, а в Кубке с голов Медины начались 2:2 против «Крыльев» и 2:1 над «Уралом».

Примечательно, что из шести матчей, где с помощью Медины открывался счет, в пяти из них голы или ассисты парагвайца происходили в первом тайме. При этом в полной статистике крутого перекоса в каком-либо из таймов нет вообще. Всего, как мы выяснили, за сезон у Медины по «гол плюс пас» 11+8 в РПЛ и Кубке. Из них в первом тайме – 6+4, а во втором – 5+4.

Поставить на гол Медины за ЦСКА можно было во многих матчах. Например, в предпоследнем туре перед игрой против «Краснодара» такое событие котировалось за 3.55. А перед мартовским матчем против «Зенита» его забитый мяч оценивался в 3.50, а в качестве первого гола в игре – в 7.00.

Значит ли переход Медины в «Спартак», что шансов на верх станет еще больше?

У «Спартака» и так хватает ярких атакующих игроков, теперь к ним добавится еще один. При этом даже удивительно, что ЦСКА и «Спартак» в прошлом сезоне с их атакующими опциями не входили в число самых верховых. У них было по 18 верховых матчей, и лишь четыре команды из РПЛ были более низовыми – это «Урал», «Крылья Советов», «Торпедо» и «Факел». «Спартаку» эту статистику сбил конец сезона (4 низа из последних 6 матчей), ЦСКА – прошлая осень (тоже 4 низа в 6 матчах).

Переход Медины уж точно не ослабит атаку «Спартака», но о коэффициентах судить рано. Например, в первом туре «Спартак» принимает «Оренбург», сейчас на ТБ2.5 предлагается коэффициент 1.59 – и, казалось бы, логично: атакующая линия «Спартака» всегда на это способна, а «Оренбург» – вообще самая верховая команда прошлого сезона. С другой стороны, у гостей сменился тренер, и они могут сыграть более закрыто, а «Спартак» еще не наберет форму.

Лишь со временем будет понятно, насколько верховой командой станет «Спартак» и как будет влиять на это сам Медина. Возможно, и рискованные ставки на гол парагвайца в конкретном матче тоже будут выгодны.

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Александр Вильф

1 комментарий

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Sergio1964
Почему- то многие думают, что Медина будет в Спартаке играть на позиции полузащитника слева, а между тем вместо кого? Либо вместо Зобнина, либо выше вместо Промеса? А чем он их лучше? А между тем, если вспомнить, что как левый защитник Тавареш в обороне был довольно ненадёжен, то почему бы не предположить, что это замена Тавареша? То есть снова левым латераллем в схеме 3-4-3, либо даже левым защитником в схеме 4-3-3. А что ? А вдруг?
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