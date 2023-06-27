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До возвращения российского футбола – месяц! «Зенит» – главный фаворит и РПЛ, и Кубка

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До старта футбольного сезона в России – меньше трех недель, до полноценного – чуть меньше месяца. Напомним, все начнется с Суперкубка, а уже затем подтянутся РПЛ, Первая лига и Кубок.

«Зенит» – ожидаемый фаворит РПЛ, шансы других – от 11.00

На победу «Зенита» в чемпионате России-2023/24 можно поставить уже сейчас, но коэффициент уж очень скучный – 1.27. Шансы остальных команд на чемпионство распределяются так:

 

 

На первые два тура РПЛ уже появились расклады у букмекеров. Какие цифры предлагаются на стартовый тур:

• Главные фавориты – «Зенит» в Нижнем Новгороде и «Спартак» дома против «Оренбурга»: соответственно 1.43 и 1.50 на их победы.

• В центральном матче тура «Динамо» – «Краснодар» фаворит не так ярко выражен – победа хозяев котируется за 2.42, гостей – за 2.90.

• Новичкам будет трудно на выезде – победа «Рубина» над «Локомотивом» оценивается в 4.50, «Балтики» над «Сочи» – в 4.80.

• Меньше всего голов пока ожидается на игре «Ростов» – «Факел» – 1.93 на ТМ2.5, а больше – в матче «Пари НН» – «Зенит» (всего 1.56 на ТБ2.5).

Первый тур РПЛ пройдет 21-23 июля.

ЦСКА и «Спартак» – главные соперники «Зенита» в Кубке России

«Зенит» и здесь фаворит – 4.00 на его итоговую победу. А вот как распределяются остальные коэффициенты у команд РПЛ на выигрыш Кубка:

 

 

Есть и трехзначные коэффициенты. Например, на победу «Алании» или «Химок» – за 100.00, «Шинника» – за 200.00, «Арсенала» или «Волгаря» – за 300.00.

Напомним, 24 июня состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России. Что там по шансам на победу в группе?

Наконец знаем календарь РПЛ и группы Кубка России! Главное о новом сезоне

• Группа А: больше шансов у ЦСКА (1.65), дальше идет «Сочи» (3.60). В «Оренбург» верят меньше (8.00), «Факел» видится аутсайдером (17.0).

• Группа B выглядит ровнее: при этом главный фаворит – «Локомотив» (2.00), шансы «Ростова» и «Урала» почти одинаковы (соответственно 4.30 и 4.60), чуть поодаль – «Рубин» (8.00).

• В группе С вообще никто не сомневается в победе «Зенита» (1.18), так что коэффициенты остальных весьма велики – 7.50 у «Ахмата», 17.00 у «Крыльев Советов» и 20.00 у «Балтики».

• Группа D самая страшная, так что и плотные расклады тут объяснимы: 2.10 – на «Спартак», 3.40 – на «Динамо», 4.00 – на «Краснодар». «Нижний Новгород» совсем далек – 20.00.

Матчи Кубка России стартуют 25-27 июля.

«Зенит» – фаворит и матча за Суперкубок

«Зенит» сыграет против ЦСКА в Казани. Победа чемпиона в Суперкубке оценивается в 1.44, а в основное время матча – в 1.80. Соответственно на ЦСКА предлагается поставить за 2.90 (выигрыш трофея) или за 4.80 (победа в основное время).

Вероятность верхового матча не запредельно велика, но коэффициент чуть меньше чем на низ – 1.80 на ТБ2.5 против 2.08 на ТМ2.5.

Игра состоится прямо в середине лета – 15 июля.

Хоть где-то «Зенит» – не фаворит, известны расклады на Первую лигу

Да и явного фаворита тут нет, в отличие от РПЛ. Сразу пять команд – основные претенденты на первое место. Это:

• «Алания» – 3.50;

• «Химки» – 4.00;

• «Торпедо» – 5.50;

• «Родина» – 6.00;

• «Енисей» – 7.00.

Расклады по остальным командам выглядят так:

• «Арсенал» – 13.00;

• «Акрон» – 25.00;

• «Динамо» Махачкала и «СКА-Хабаровск» – по 30.00;

• «Нефтехимик» – 50.00;

• «Волгарь» и «Шинник» – по 200.00;

• КАМАЗ, «Ленинградец», «Кубань», «Сокол», «Тюмень» и «Черноморец» – по 500.00.

Календарь сезона в Первой лиге пока еще не составлен, но она традиционно начинается на неделю раньше РПЛ. То есть – 15-16 июля.

Товарищеские матчи – на них тоже можно ставить. Ой, «Зенит» и там фаворит

25 июня команды РПЛ уже провели первые товарищеские игры: «Ахмат» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо», а «Сочи» победил «Аланию». Команды обязательно проведут по три-четыре матча. И они доступны для ставок.

Например, 26 июня можно поставить на игру «Локомотив» – «Иртыш» или «Ростов» – «Форте». Каждый день будут новые варианты.

Напомним, впереди интернациональный «Кубок «Матч Премьер», в котором «Зенит» сыграет с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи». Лучшие шансы выиграть его – у «Зенита» (1,72), на победу турок можно поставить за 2.90, а сербов – за 4.70. Успех «Нефтчи» котируется очень высоким коэффициентом – 20.00.

Фото: «Зенит», ЦСКА, «Алания»

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4 комментария

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Shamarin
Неплохая ставка на то, что Зенит не выиграет свою группу в кубке. Кэф должен быть жирный.
+2
0
+2
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goleodor
Как показал прошлый сезон, по поводу Кубка победа Зенита не очевидна.
0
0
0
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Владимир Молявин
Семак сам сказал, что кубок им ненужен.
0
0
0
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Rin Fly
Ответ Владимир Молявин
Семак сам сказал, что кубок им ненужен.
Еврокубок
0
0
0
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