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1 мин.

Панарин выигрывал ЧМ? А Буре? А Кучеров?

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Разбираетесь ли вы в трофеях российских хоккеистов? Мы называем спортсмена, а вы угадываете, есть ли у него победа на чемпионате мира. Проходите тест и забирайте бонус 100 000 рублей для новых пользователей от БЕТСИТИ.

logoАндрей Василевский
logoАртемий Панарин
logoКирилл Капризов
logoПавел Буре
logoНикита Кучеров
logoСергей Федоров
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logoАлексей Ковалев
logoЧМ по хоккею
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3 комментария
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9 из 9 — простой тест :)

Сложней было бы, если бы в тест впихнули кого-нибудь типа Виталия Прошкина или Константина Барулина с Михаилом Бирюковым. Ну, или Олега Твердовского с Виктором Козловым :) А звезд первой величины все помнят.

Эх, если бы Ковалёва взяли на ЧМ-2008, когда он был доступен — раз, находился в прекрасной форме — два, то он вошел бы в Тройной золотой клуб.
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