«Вильяреал» пробьет Куртуа в начале матча, а в «Интер» – «Торино» ждем очередной низовой матч

Авторы раздела «Ставки на Спортсе» продолжают давать прогнозы на главные матчи топ-5 лиг. Прошедшая неделя оказалась не самой удачной: всего два зашедших прогноза из четырех. Не подкачали англичане: «Ньюкасл» отметился таки голом в игре против «Сити», а «шпоры» решили ограничиться «всего» тремя голами в ворота «Ман Юнайтед».

На этой неделе вывеска будут скромнее, но интриги не меньше. За всеми успехами команды «Ставки на Спортсе» можно следить в рейтинге игроков в приложении БК «Лига Ставок». Более подробно о том, что это за рейтинг игроков и что там можно поискать, можно прочитать в этом материале .

«Интер» – «Торино»

Команда Паоло Ваноли – с запасом главная сенсация Серии А. «Торино», который выдал три победы в четырех матчах, успел даже возглавить, хоть и временно, турнирную таблицу. Но команда далеко не так хороша, как кажется. Всего 6,73 ожидаемых очка (16-е место), туринцы забили больше и пропустили меньше того, на что наиграли в реальности. О какой-либо сенсации речи быть не может.

Как и уверенной победы «Интера». Проигрыш «Милану», ничейный результат с «Монцей», не самое оптимальное состояние Лаутаро Мартинеса будто говорят о том, что спокойной прогулки для миланцев и просто шибко результативной игры мы не увидим. История личных встреч это только подтверждает (6 из 7 последних матчей – ТМ 2,5). Доверимся этой статистике, тем более кэф на ТМ 2,5 очень приятный: 2.16.

«Айнтрахт» – «Бавария»

Мюнхенцы неожиданно для всех уступили «Астон Вилле». Последний матч в Бундеслиге команда свела вничью. Да, был никто иной как «Байер» Хаби Алонсо, но эти результаты – плохие звоночки. «Бавария» отметилась всего 1 мячом в этих встречах при чуть более 2,54 xG, да и в защите не выглядела монструозно. Очевидно, Венсану Компании нужно докрутить настройки.

И матч с «Айнтрахтом» станет прекрасной проверкой для него. Особенно, в обороне: у орлов впереди блистает Омар Мармуш, забивший на старте 6 мячей. Но дотянуть команду к победе будет очень трудно. Потому выбираем непроигрыш «Баварии» при обязательном голе хозяев с кэфом 1.64 .

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«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»

В последние годы «Вилла» превратилась в лакомый кусочек для «Юнайтед». Даже после прихода Унаи Эмери бирмингемцы уступили в трех матчах подряд. Но сейчас, наконец для вилланов, все должно измениться. «МЮ» в низшей точки развития за несколько лет: место во второй десятке, ничья с «Твенте», заслуженные поражения от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», постоянные слухи вокруг Эрика Тен Хага.

Статистика личных встреч говорит в пользу того, что обе команды должны забить (заходило 4 раза подряд), но в поражение команды Эмери не верится совсем, как и в голевую феерию, поэтому: выбираем не самые очевидные «обе забьют – нет» с коэффициентом 2.42.

«Реал» Мадрид – «Вильяреал»

Килиан Мбаппе вернулся после травмы, Эндрик набирает форму, трио Вини-Беллингем-Родриго в деле, но качественной игры у сливочных все еще не видно. Анчелотти только строит новый «Реал», и проигрыш «Лиллю» это только доказал.

В соперниках на этот раз будет крепкий и веселый «Вильяреал», неожиданно влетевший в топы Ла Лиги. Матчи с их участием – гарантия верха и обязательно забитого мяча. В идеале нужно брать ТБ 3,5; победу мадридцев или то, и другое вместе, но коэффициенты на такие расклады не слишком привлекательные. Поэтому рискнем и возьмем гол «Вильяреала» в первом тайме с коэффициентом 2.57 : подобная ставка зашла в этом сезоне во всех 8 матчах.

«Эвертон» – «Ньюкасл»

Команду Шона Дайча снова лихорадит. Несмотря на то, что «Эвертон» не проигрывает три матча подряд, а в заключительной встрече одолел «Кристал Пэлас», статистика только подтверждает опасения: почти больше всех допущенных ударов по воротам, 18-е место по ожидаемым очкам (4,87), крайне нестабильная атака.

В матче против «Ньюкасла» фарт должно закончиться. Сами сороки, к слову, тоже не блещут, но в их случае можно говорить про невезение и не самый простой календарь. Но ставка у нас будет неочевидная: команда Эдди Хау забьет первый гол с коэффициентом 1.76. Как было в последних 4 личных встречах.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Tullio M. Puglia