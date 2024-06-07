Тейтума обзывают «чокером» даже после побед «Бостона». Ищем причины такой репутации

Против – имидж, цифры и даже одноклубники.

Количество прогнозов, разборов, ревью, превью и теорий перед финалом НБА превышает приплод племенных крольчих-чемпионок, но обычно они заканчиваются глубокомысленным «посмотрим-увидим-обкашляем после». Этот год – исключение. Еще до начала финала можно было назвать игрока, который проиграет в любом случае. Речь, само собой, о Джейсоне Тейтуме, которому в случае поражения от «Далласа» не придется «отправляться на рыбалку», ведь СМИ уже сейчас топят парня.

И победа «Бостона» в первом матче финала при всего 16 очках Джейсона с 6 потерями – продолжение этой истории.

Тейтума ругают за отсутствие ярко выраженных лидерских качеств, бледную эмоциональную окраску и, конечно же, за игру в клатче. Погоди, болезный – скажете вы – а кто сказал, что «Бостон» проиграет в серии? Так ведь и на этот случай у злопыхателей найдутся аргументы. Тейтуму сразу же припомнят наличие рядом равноценной звезды Джейлена Брауна, держателей раздевалки и, пожалуй, самых важных игроков этого состава –Холидэя и Уайта, эффективного в первой игре Порзингиса, суперветерана Хорфорда и систему тренера Маззуллы, в которой решающий бросок может взять кто угодно.

Но сомнения касательно Тейтума основываются не только на личном восприятии. Хотя недооценивать роль «внешнего впечатления», безусловно, не стоит.

Синдром «серебряной ложки во рту» и не самый удачный пример для подражания

НБА – лига имиджа, и самопозиционирование здесь играет более важную роль, чем механика броска. Хочешь или нет, но нужно уметь манипулировать общественным мнением, просто чтобы тебя воспринимали адекватно. Парадокс. В противном случае общественность выработает свое отношение (точнее, его навяжет пресса), и нужно будет очень постараться, чтобы переубедить ее в обратном. У Тейтума изначально было не так много шансов, и это даже не его вина.

• Джейсон пришел в НБА богобоязненным христианином из привилегированного университета Дьюк (за что пеняли еще Гранту Хиллу).

• Не просто из спортивной семьи (папа профессионально играл в Голландии и местечковых американских лигах, а мама была подающей надежды волейболисткой), а с целой вереницей родственников, имеющих непосредственное отношение к баскетболу. Крестным Джейсону приходится Лэрри Хьюз, игравший с Тейтумом-старшим в школе и университете. В НБА Хьюз успел поиграть с Джорданом, Айверсоном, с Леброном доходил до финала НБА в 2007-м в качестве второй звезды «Кэвз», входил в сборную лучших защищающихся, и, в целом, запомнился как добротный баскетболист. Другой родственник (сколько-то-юродный брат) – Тайрон Лю, который тоже пересекался и с Джорданом в «Уизардс», и с Леброном в «Кэвз» как тренер, и даже с Айверсоном (ну или Айверсон пересекал его). Одним словом, в окружении Тейтума хватало людей, способных рассказать, с чем ему предстоит иметь дело в НБА.

• Еще за год до драфта-2017 «Бостон» нацеливался именно на Тейтума. Скауты «кельтов» узнавали, как на форварде сказалась травма ноги, из-за которой он пропустил первые 8 матчей сезона в Дьюке. В лигу Тейтум ехал с понимаем того, что в первом сезоне ему предстоит не только таскать баулы одноклубников и бегать за пончиками.

• Обычно новички, выбранные в топе (Тейтум ушел под 3-м пиком), оказываются на руинах, которые им собственноручно и приходится разгребать. Тейтум пришел в «Бостон», только что получивший Кайри Ирвинга и Гордона Хэйворда. Это к уже имевшимся Брауну, Хорфорду, Терри Розиру, Маркусу Моррису и обязательному к упоминанию легендарному Гершону Ябуселе. Соперникам оставалось лишь благодарить Всевышнего, что числившийся в ростере Берд оказался не Лэрри, а всего лишь Джабари. Из-за травмы Хэйворда Тейтум сходу получил место в старте, отыграл 80 матчей в регулярке, дошел до финала конференции, где «Селтикс» уступили «Кливленду» в семи матчах. Задел оказался фартовым – Тейтум за 7 лет в лиге ни разу не пропускал плей-офф, и лишь однажды «Бостон» вылетел

Эти факторы сформировывали единое мнение о Джейсоне: протекция близких, ранние успехи, достижения его партнеров, наконец, парень просто везунчик. Постоянное наличие в команде Брауна мешало уверенно и односложно ответить на вопрос – кто тут у вас за главного?

Особенно неказисто эта ситуация смотрелась на фоне постоянных заявлений Тейтума о стремлении походить на своего кумира – Кобе Брайанта.

Джейсон тренировался вместе с Кобе:

В олимпийской сборной Тейтум выцыганил себе десятый номер, под которым Кобе представлял команду, также у него есть несколько тату в честь своего идола.

И манеру игры он старается строить, отталкиваясь от принципов и стиля Брайанта.

Только Тейтум – полная противоположность Брайанту. Кобе был ярко выраженным вожаком и не терпел ни малейших посягательств на свои полномочия. Тейтума до сих пор нельзя назвать неоспоримым лидером «Селтикс».

Кобе жил, дышал и мыслил черед призму баскетбольных категорий, семья вышла для него на первый план, только когда он закончил активную карьеру. Джейсона уже много лет нельзя представить без компании сына. Джейсон таскает Дьюса на все матчи, пацанчик неистово поддерживает папу, веселит раздевалку, добавляя к образу Тейтума как учтивого и вежливого парня. Ни одно из этих качеств не соотносится с пресловутым «менталитетом мамбы».

Зато умение решать в концовках матчей- одна из его фундаментальных составляющих. И вот тут у Тейтума – самые большие проблемы.

Джейсон непостоянен в концовках. Поэтому «Бостон» доверяет другим

Говорить, что Тейтум безнадежен в клатче – неправильно.

Вместе с тем, если время поджимает, разница в счете минимальна, и вы намереваетесь доверить решающий бросок Джейсону… скажем так, лучше бы вам иметь план «Б».

Если в минувшей регулярке Тейтум реализовывал трехочковые с получения с точностью 43%, то в плей-офф показатель снизился до 27%. По данным Synergy, при игре Татума в изоляции, которая заканчивается броском, потерей, фолом или передачей, приводящей к броску, «Бостон» набирает всего 0,86 очка за владение при проценте попаданий 39,4%. Ужасная статистика, поэтому хорошо, что Джейлен Браун всегда под рукой.

Или Деррик Уайт, готовый закрыть не только матч, но и серию.

Так Маззулла и делает: помимо Тейтума на финальное владение выходят Браун, Уайт, Хорфорд и Холидэй. А финале будут и варианты с Порзингисом. Игра в клатче, не только Тейтума, но и всего «Бостона» –одна из самых четких отсылок к вопросу о легком пути «Селтикс» плей-офф. И тут напрашивается сравнение с соперником.

«Даллас» занял в регулярном сезоне второе место по проценту побед в клатче (72%) и третье – по показателю net rating в клатче (+20,5 очков на 100 владений), у «Бостона» – четвертые места по этим показателям (64% и +15,4). Но в этом плей-офф из-за слабости соперников «Бостон» лишь четырежды оказывался в клатче, и каждый раз выигрывал, net rating зашкаливает (+43,9). «Даллас» заносило чаще, баланс побед в близких концовках не такой безупречный (6:3 при net rating +1,6).

В сериях с «Клипперс», «Тандер» и «Тимбервулвз» техасцы регулярно оказывались прижаты к стенке, а лидеры в лице Кайри и Луки уже знают, что именно им предстоит совершать решающий бросок. И могут его выполнить без нервов.

«Селтикс» на дистанции плей-офф потерпели лишь два поражения, но игра в концовках выглядела хаотично, а неопределенность с тем, кто будет бросать на победу, вводила в заблуждение не только соперников, но и самих «кельтов».

В первой игре финала «Бостон» смог победить, не затягивая в неопределенность напряженной концовки. Но в финальной серии «клатч» начинается с первых минут. Сейчас для Джейсона самое время доказывать, что он может копировать не только стилистику броска Кобе. Иначе стереотип о его неспособности решать исход матчей еще глубже укоренится в сознании болельщиков НБА.

Фото: Gettyimages /Maddie Meyer