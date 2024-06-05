Кайри Ирвинга ненавидят в Бостоне. Напомните – почему?

Неприятный опыт отношений.

Перед началом финала НБА баскетбольное сообщество с хирургической изобретательностью выискивает сюжетные прыщики в биографиях игроков и команд, а найдя – расчесывает их до состояния воспаленных фурункулов. Сомнительно и не гигиенично. Не хочется спекулировать в рамках одной из самых очевидных исторических арок грядущего плей-офф – Кайри против «Бостона», за который он когда-то играл. В то же время это не отменяет необходимости быть в контексте. Финал надо рассматривать со всех доступных точек зрения, а не только фронтально – уткнувшись в экран трансляции.

Памятка о «кельтских каникулах» Кайри будет не лишней.

Пребывание Кайри в «Бостоне» с самого начала пошло не по плану

Обмен Ирвинга из «Кливленда» в 2017-м изначально попахивал как-то нездорово. В основном, чванством и обезболом. Кайри весь последующий сезон после завоевания чемпионства с «Кэвз» в 2016-м разве что на языке индейцев сиу не говорил о том, что готов и хочет стать единоличным лидером команды НБА. А «Селтикс» приняли вызов, ради чего пошли, в общем-то, на правильные, но непопулярные меры.

Айзейя Томас играл за «Бостон» после смерти сестры в автокатастрофе, на одной здоровой ноге, готов был на все, чтобы остаться в «Городе Бобов». Но низкорослый разыгрывающий, теряющий скорость и здоровье (его травма бедра чуть было не сорвала весь трейд) явно не мог сделать «зеленых» претендентами на чемпионский кубок. В августе 2017-го, «Селтикс» и «Кэвз» все-таки сторговались. «Бостон» получил Ирвинга, отдав в «Кливленд» Айзейю Томаса, Джея Краудера, новичка Анте Жижича и пик 1-го раунда драфта-2018 (выбрали Коллина Секстона).

Печально, но первый сезон Ирвинга оказался загублен по той же причине, по которой «Селтикс» расставались с Томасом. Кайри отыграл 60 матчей, съездил на Матч звезд, с большим отрывом был самым результативным игроком в команде (24 очка в среднем), отгрузил 47 очков... «Далласу» (самый урожайный матч того сезона).

А в марте травмировал левое колено.

В процессе обследования врачи обнаружили инфекцию, которая была занесена еще аж в 2015-м, когда Ирвинг впервые оперировал это колено. Пришлось зачищаться и действовать более осторожно. Поэтому Кайри пропустил не только конец сезона, но и плей-офф, в котором «Селтикс» даже без него (а также без Гордона Хэйворда, получившего страшнейший перелом ноги в самой первой игре сезона) дошли до финала Востока, где только в семи матчах уступили недавним партнерам по сделке – «Кливленду».

Назвать игру и клубную политику «Селтикс» провальной могли только те, у кого аллергия на бобы и лепреконов. Состав подбирался перспективный: покладистостый дебютант Джейсон Тейтум попал в сборную лучших новичков, второгодка Джейлен Браун оказался вторым по результативности игроком после Кайри (14 очков в среднем за игру), Маркус Смарт вплотную подбирался к статусу одного из лучших персональщиков лиги, был даже игрок-талисман Гершон Ябуселе. Уступить Леброну в семи, без своего главного оружия, было не зазорно. Все это к тому, что у Ирвинга были причины – пусть и по большей части эмоциональные – на то, что он сделал дальше.

Перед началом сезона-2018/19 Ирвинг во время встречи с владельцами сезонных абонементов, взял микрофон и выдал спич, которые многие фанаты «Селтикс» назовут самым неудачным стендапом в истории баскетбола. Кайри провозвестил, что, несмотря на отсутствие возможности продлить контракт заранее, он намерен остаться в «Бостоне».

«Если вы, ребята, примете меня обратно, я планирую подписать контракт и остаться здесь», – произнес Кайри, обращаясь к восторженной толпе.

Это было последнее явление улыбающегося и счастливого Кайри бостонским болельщикам.

Несдержанный тон и несдержанные обещания

К февралю 2019-го Ирвингу было все сложнее сохранять улыбку и отвечать на неприятные вопросы (что вообще-то входит в число обязанностей лидера команды). Когда его спросили, планирует ли он по-прежнему остаться в «Селтикс», разыгрывающий лишь отбрыкнулся.

«Я никому ничего не должен. Спросите меня 1 июля», – выпалил Ирвинг.

Очередная порция вопросов появилась гораздо раньше 1 июля. Инициировал их сам Кайри.

Во время Матча звезд камеры выхватили Ирвинга, шушукающегося с Кевином Дюрэнтом. О том, что обсуждали не утреннюю периодику, стало понятно сразу. Очевидно, что они обсуждали объединение в одной из команд НБА. С учетом того, что к тому моменту уже вовсю судачили о готовности сразу четырех команд из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса начать охоту за несколькими звездами, додумывать было нечего.

На просьбы пояснить Кайри реагировал подчеркнуто болезненно.

«То, что я делаю со своей жизнью, мое дело. Оно не касается ни вас, ни кого-либо еще. Это никого не касается, – кипятился Ирвинг. – Это просто видео, на котором я разговариваю с одним из моих лучших друзей. А потом вы интерпретируете его так, словно это запись встречи свободных агентов. Понимаете, к чему я клоню? Мне задают провокационные вопросы по этому поводу. Вот что отвлекает меня от всего этого дерьма».

Ирвинг отпирался не слишком убедительно, поэтому откровения Дюрэнта, просроченные на пару лет, никого не удивили.

«Видео с Матча звезд, где они застукали нас в коридоре? Если нечто ходит как утка и крякает как утка – это не муравьед. Именно тогда стало ясно, что мы куда-то идем. Точного пункта назначения не было, но было понимание, что мы двое окажемся на новом месте», – признался Дюрэнт в 2020-м.

Последовавшее за словами Ирвинга негодование наэлектризовывало обстановку вокруг команды. Друзья Кайри говорили, что он внезапно почувствовал серьезное отторжение в связи с историей расизма в Бостоне.

«Он много читал об истории города, разговаривал с Биллом Расселлом и все чаще задавался вопросом «а тот ли это город, который я хочу представлять, и с которым хочу ассоциироваться»?, – рассказывал друг Ирвинга Бретт Кэрролл.

В первом раунде плей-офф «Селтикс» без проволочек зачистили перестроечную «Индиану», лучшим игроком которой на тот момент был Боян Богданович. А во втором раунде проблемы начались уже на стадии подготовки. Пресса начала делать акцент на том, что именно сейчас наступает момент, когда лидер и должен доказывать правомерность своего звания. Играть предстояло против «Милуоки» и новоявленного MVP Янниса Адетокумбо.

«Селтикс» даже разгромили соперника в гостях в первом матче (112:90), после чего получили четыре четких, акцентированных пробоины, покинув постсезонку под звуки похоронного марша. Для Ирвинга серия с «Милуоки» стала доказательством того, что в статусе лидера, даже с качественными игроками старта, грамотным «большим» и глубоким ростером, он не выиграет серию против элитной команды НБА. После 3-го матча, в котором у него было лишь 8 точных бросков из 22, Кайри заявил: «Вы больше не увидите 8 из 22».

В 4-й игре он попал 7 из 22.

В 5-й, в игре на выбывание – 6 из 21, при всего одной передаче, нуле подборов и «-25».

Всего в пяти матчах Кайри реализовал лишь 37 из 104 бросков, включая 7 из 32 трехочковых. Еще более обескураживающим, чем немощь Ирвинга на паркете, стало его демонстративное безразличие на пресс-конференциях.

«Да какая разница? Какая разница?, – Ирвинг о качестве своей игры после 4-го матча. – Ожидания от меня в любом случае будут заоблачными. Я просто стараюсь использовать агрессию «Бакс» против них и заодно делать так, чтобы мои партнеры по команде атаковали из выгодных позиций. Я стараюсь делать все возможное. 22 броска? Надо было бросить 30. Я отличный снайпер».

Позднее Ирвинг объяснял свою тотальную апатию тем, что смерть дедушки в октябре 2018-го лишила его всякого желания играть. Но тогда поведение Кайри стало публичным самоубийством. Разыгрывающий сделал все, чтобы настроить против себя болельщиков и организацию «Селтикс». Ему же проще всего было изумиться, сделать оскорбленный вид и махнуть рукой на прощание. В июне 2019-го Ирвинг официально объявил, что не будет подписывать новый контракт с «Бостоном» и уходит в «Бруклин» как свободный агент.

Новая команда – старые обиды

В денежном эквиваленте лидерские амбиции Кайри потянули на 142 миллиона. Именно на такую сумму «Нетс» заключили с Ирвингом 4-летний контракт. Болельщики «Селтикс» очень хотели поделиться своей экспертной оценкой по поводу контракта Кайри, но такой возможности пришлось ждать аж до мая 2021-го.

В 2019-м Кайри прогулял выездной матч против «Бостона», а предсезонная игра в декабре 2020-го проходила перед пустыми трибунами из-за пандемии. Именно тогда Ирвинг выдал один из своих главных карьерных хайлайтов.

Чего только не сделаешь ради того, чтобы «очистить арену от негативной энергии».

Встреча с «бывшей» (как это часто бывает) состоялась при наименее располагающих для этого обстоятельствах – в первом раунде плей-офф-2021. Ирвинг, конечно, чисто для проформы публично выразил надежду на то, что «старые обиды забыты, и никто не будет позволять себе никакой агрессии и всяческих форм расизма». Но не избежал враждебной реакции.

Да и сам решил не поддерживать собственный призыв забыть об обидах.

«Нетс» растоптали «Селтикс» 4-1, но уже в следующем раунде их чемпионские чаяния не оправдались из-за того, что на решающую игру против «Милоуки Бакс» Дюрэнт надел кроссовки на размер больше и наступил на другую разметку площадки – трехочковую линию. В общем, игрокам «Нетс» в том плей-офф стоило аккуратнее опускать подошвы своей обуви на паркет.

Уже потерявшая актуальность мыльная опера получила вялое продолжение в плей-офф-2022. «Гарден» при виде Ирвинга исторгал звуки, напоминающие несварение желудка, а тот предлагал оценить изящность фаланг своего среднего пальца. Не то чтобы оригинально, но, с другой стороны, с такой классикой никогда не прогадаешь.

Правда, в процессе жестикуляции Ирвинг (впрочем, как и все «Нетс») позабыл о баскетболе. «Бруклин» отлетел 0-4. «Бостон» же в том сезоне дошел до финала НБА – выходит, расставание быстрее пошло на пользу клубу.

А дальше был обмен Кайри в «Даллас». Образ, внешность и ход мыслей нынешнего, далласского Кайри никак не монтируются с человеком, который врал болельщикам, хамил журналистам, ходил с подожженным веником по трибунам и считал, что ему все что-то должны.

«Это была глава в моей жизни, которой я, по большей части, наслаждался. У нас была прекрасная возможность сделать кое-что особенное, но не получилось только по личным причинам с моей стороны. Оглядываясь на свое пребывание в Бостоне, я вспоминаю одну вещь – я говорил об этом на протяжении последних нескольких лет – главное, чему я научился в Бостоне, это умение управлять не только своими эмоциями, но и повседневными вещами. Каждый день ты встаешь во главе команды, вокруг тебя молодые ребята, у каждого свои цели, но ты должен научиться видеть общую картину», – Ирвинг об уроках прошлого.

Интересно выходит. Несмотря на все обиды, взаимные оскорбления и очевидно проваленную миссию Ирвинга в «Селтикс», очень похоже, что именно там – а не в партнерстве с Леброном или Дюрэнтом – он извлек для себя наиболее ценный опыт. Именно неудачи бостонского периода заложили в нем основу «рассудительного Кайри».

И со дня на день он начнет «благодарить» за этот опыт «Селтикс» в финале НБА.

Фото: Gettyimages.ru /Maddie Meyer