Кайри Ирвинг – в лучшей форме за карьеру. Но не в физической, а эмоциональной

Нашел свою команду и самого себя.

С тех пор, как Кайри Ирвинг забил тот самый трехочковый…

…все пошло немного не по плану.

Если оставить за скобками последний сезон в «Кэвз», итогом которого стало поражение от «Уорриорз» в финале, за 7 следующих лет Ирвинг выиграл только две серии плей-офф: против «Пэйсерс» в 2019-м и против «Селтикс» в 2021-м. Да и эти успехи выглядели спорадическими и хаотичными.

Нервозность и нестабильность – вследствие огромного количества травм – на площадке регулярно сопровождались нелепыми выходками: геодезическими лекциями, экскурсами в историю коренного населения Америки, раскрытием магических свойств шалфея, дисквалификацией за отказ от соблюдения правил вакцинации и прочими демаршами.

Профессиональные навыки Кайри никуда не исчезли, но вместе с тем за какие-то пару-тройку лет он превратился в трагикомическую фигуру, которую никто не рассматривал в качестве долгосрочных инвестиций. Поэтому когда «Даллас», выменявший его по ходу сезона-2022/23, на сверхзвуковых скоростях пролетел мимо плей-офф (до этого выходили три года подряд), оценки о дальнейших перспективах Ирвинга уже звучали в жанре отходной молитвы.

Не прошло и года, и те же самые люди поют гимны во славу Кайри. И не потому что они решили быстренько переобуться, а потому что этот сезон в его исполнении не оставляет иных альтернатив.

Впервые за долгое время Ирвинг был доступен для своей команды

Для игрока, который после ухода из «Кэвз» лишь однажды провел более 60 матчей за сезон, Кайри провел очень крепкий год. В этом регулярном чемпионате он вышел на паркет лишь 58 раз, но здесь нужно понимать, что Кайри стукнуло 32, и поэтому его игра, по-прежнему плотно завязанная на скорости, резкости и маневренности, подразумевает все более бережное обращение с этим ресурсом.

Получение серьезной травмы сейчас автоматически определит его из категории звезды в категорию опытного ролевика. Поэтому «Даллас» использовал таланты разыгрывающего дозировано. В первых 20 матчах сезона Кайри оказывался вне заявки всего 4 раза, затем в декабре травма лодыжки вывела его из строя на 12 матчей. «Мэвз» отыграли этот отрезок 6-6 и слетели с третьего места в конференции на седьмое, что еще раз подтверждает значимость Кайри. Зато во второй половине чемпионата Ирвинг показал, что способен выдерживать серьезные нагрузки.

Начиная с февраля и до первых дней апреля он сыграл 31 матч подряд. Эта его самая продолжительная серия с сезона-2015/16. Да-да, того сезона, в котором Ирвинг показывал чемпионскую форму. И в этом он пока тоже идет по графику.

Ирвинг принял новое для себя амплуа и раскрылся с неожиданной стороны

Называть Ирвинга сугубо второй звездой команды можно разве что для краткости, чтобы затем не пояснять, что игра нынешнего «Далласа» в атаке полностью соответствует боксерскому термину «one-two punch». Лука и Кайри – это и впрямь двойственный союз, дуэт, двоечка, как хотите, но не четкая иерархия. Лидерские полномочия, а также нагрузка в большинстве случаев целиком продиктованы ходом игры, здоровьем двух лидеров «Мэвз», слабыми сторонами соперника.

Ирвинг и Дончич взаимодополняют друг друга, и это именно то идеальное амплуа, которое Кайри искал на протяжении всей карьеры. Игровое время сократилось до 35 минут, но статистика стала не намного хуже той, которая позволяла ему кататься на Матч звезд. Не говоря уже о том, что в некоторых элементах он превосходит себя молодого. Ирвинг стал делать меньше, но спектр его обязанностей на площадке расширился, а эффективность повысилась. По «проценту использования» Кайри уступает только Дончичу (33 против 36), но равен по эффективному проценту попаданий с игры (57,3%).

Ирвинг помимо функций разыгрывающего, контролера ритма и снайпера пристальнее сфокусировался на обязанностях основного финишера. Игра в плей-офф это только подтвердила. Ирвинг – рекордсмен по проценту побед в так называемых «close out games» (матчи, в которых можно закрыть серию), 14-1 – и первое поражение в карьере в подобном матче случилось лишь позавчера. О том, что Кайри умеет «закрывать» игры, мы убедились еще по ходу регулярки, в которой он подарил нам самый красивый «баззер» сезона.

Ирвинг занял 7-е место в голосовании на «лучшего игрока клатча», хотя достаточно долго околачивался в потенциальных соперниках Карри с Дерозаном, и во многом не смог составить им конкуренцию, потому что «Даллас» не так часто оказывался в этом самом клатче. Кайри закончил сезон с реализацией трехочковых в 41%, что значительно лучше прошлогодних 38%. Но главное, что делает этот сезон и форму Ирвинга лучшими за долгое время – не цифры и не хайлайты.

Ирвинг наконец-то повзрослел

Кайри со всей его тонкой и противоречивой душевной организацией – тот человек, для которого «гармония» не просто слово, созвучное с «гармоникой». После того как от него отказались Nike (и затем при более экстремальных обстоятельствах сохранили Морэнта), а неудачный перезапуск карьеры после обмена в «Даллас» породил волну публикаций и слухов о пройденном пике, Ирвингу важно было, чтобы в него вновь поверили. Новый контракт от «Мэвз» не стал индульгенцией ото всех бед и сомнений, но гораздо спокойнее осознавать, что играешь за клуб, который делает на тебя ставку.

К тому же основную работу Кайри все-таки провел сам. Сейчас он далек от образа бунтаря-агитатора и если, например, заявляет о своей позиции в отношении конфликта на Ближнем Востоке, то не обрядившись в куфию, как это было раньше, а аккуратнее, тоньше, при помощи лаконичной подвески.

Вместо того, чтобы направлять свою кипучую энергию вовне, Ирвинг старательно работает над собой, заставляя коллег выискивать довольно смелые сравнения.

«Кайри сейчас на новом уровне. Я говорю про атаку, игру один на один, про другой уровень знаний. В нем чувствуется дух Кобе. Не знаю, понимаете ли вы, о чем я. Я видел своими глазами как улыбчивый, слегка сумасшедший школьник превратился в мудрого, хладнокровного, рассудительного мужчину.

Сейчас в Кайри много от Кобе. Он спокоен, он уверен в себе, он лидер, в нем нет ничего лишнего. Он полностью увлечен баскетболом. Мне нравится его спокойствие. Все мы люди, и все мы проходим через процесс, в ходе которого нам приходится расти. И теперь мы видим более зрелого Кайри, от которого веет этой новой энергией. Я заметил эти изменения с Рамадана. Версия «Рамадан Кайри» – самая убийственная. Он шел к ней всю свою жизнь», – Кевин Гарнетт как всегда эмоционален, но не далек от истины.

Кайри-2024 выглядит умиротворенным и самодостаточным. Кайри-2024 не похож на человека, которому нужно доказывать нечто большее, чем просто свое превосходство над соперником на площадке. Кайри-2024 не стремится открыть другим глаза на какую-то истину.

Как говорил Киану Ривз: «Я уже в том возврате, когда не могу тратить время на споры. Если вы мне скажете, что 1+1=5, я соглашусь с вами. Живите с этим знанием как хотите». Ирвинг, судя по всему, тоже достиг того момента, когда понимает: времени, чтобы выиграть еще одно чемпионство, осталось не так много.

Все остальное можно отложить на потом.