Леброн пересобрал трехочковый бросок и эффективен как никогда

Жаль, «Лейкерс» этого не ценят.

К двадцать первому сезону в НБА Леброн добился статуса абсолютной аномалии. Соотносить себя с ним никак не получается. Сопереживать ему, в общем-то тоже; в плане драматургии карьеры и характера были персонажи сильнее. Вот и остается, затаив дыхание, следить за ним, как за какой-нибудь медленно (и очень долго) протекающей по небу кометой, фиксируя незначительные изменения в траектории ее движения.

В этом сезоне наиболее осязаемым изменением Леброна стала траектория его трехочкового броска.

Джеймс изменил бросок и атакует из-за дуги с лучшим процентом в карьере

Как говорила мисс Хадсон: «Так пишет «Таймс». А значит, все это правда, но до определенной степени. Леброн и впрямь изменил технику дальнего броска, но сделал это не впервые. Летом 2017-го форварду пришлось серьезно корректировать бросковую механику из-за обострившейся травмы.

«Сразу же после окончания сезона Леброн начал испытывать дискомфорт. Его правый локоть раздулся до размеров теннисного мяча. Пришлось делать МРТ и несмотря на то, что никаких серьезных нарушений не было выявлено, эти изменения повлияли на бросковую рутину Леброна. Ему пришлось менять структуру броска, и как это ни парадоксально, это пошло ему на пользу», – рассказывал корреспондент ESPN Дэйв Макменамин.

Сам Леброн, работавший над броском в компании тренеров, медиков и штатного снайпера «Кавальерс» Кайла Корвера, тоже не делал из этого секрета.

«Я стал выпускать мяч в более высокой точке. А когда опухоль спала, я просто продолжил выполнять те же движения. И мои штрафные, мои трехочковые, броски с отклонением стали гораздо чище и четче», – подтвердил Джеймс.

Тогда многие обратили на это внимание, поскольку в первых четырех матчах сезона-2017/18 Джеймс реализовывал броски с игры с точностью 64%, трехочковые – 44%, и 88% с линии штрафных. Это были рекордные показатели в карьере Джеймса.

Но одно дело – 4 матча и совсем другое – 69, которые он сыграл в этом сезоне. И если общая реализация (53,8%) вызывает сдержанное почтение (по ходу карьеры у Леброна набирается 4 сезона с более высокими показателями), то атака из-за дуги и впрямь требует детального рассмотрения. На данный момент Леброн точен в 41,2% своих дальних бросков. Последний и единственный раз нечто подобное наблюдалось более 10 лет назад, в сезоне-2012/13, тогда Леброн реализовывал трехочковые с показателем 40,6%. С тех пор его средний показатель колебался в окрестностях среднестатистических для лиги 33-36%. На него не влияли ни состав команд, ни даже смена конференции. До настоящего времени.

Джеймс выбросил 354 трехочковых (60-е место среди всех игроков в этом сезоне) из которых реализовал 146. С учетом привычной эффективности Леброна вблизи кольца мы можем говорить об этом чемпионате, как обо одном из наиболее продуктивных в его карьере. Так что же стало причиной таких изменений?

Леброн пересмотрел ротацию своих трехочковых. Скорость релиза, позиция, тип броска – теперь все имеет значение

Джеймс сделал несколько точечных и, на первый взгляд, не таких уж значимых изменений. Но они в итоге полностью переформатировали его атаку издали.

Релиз стал быстрее, вынос мяча вверх тоже претерпел изменения. Если раньше Джеймс как бы приседал, начиная движение мяча чуть ли не на уровне колена, то теперь траектория его трехочкового броска стартует чуть выше пояса. Эта корректировка позволила ему экономить время до релиза и уменьшила нагрузку на колени.

Еще одним существенным штришком стало изменение положения Леброна относительно кольца. В силу своего природного строения, мышечной массы и мощного плечевого пояса Джеймсу тяжело удерживать баланс во время броска. Он не обладает антропометрией и изяществом экс-одноклубника по «Майами» Рэя Аллена, чьи ноги и корпус вне зависимости от положения и позиции броска всегда были обращены строго напротив кольца.

Джеймс не стал имитировать Аллена, а вместо этого стал бросать, слегка разворачивая корпус влево, как бы вполоборота. Так Леброн лучше контролирует бросок, видит положение локтя бросковой руки относительно кольца и провожает рукой мяч в корзину. Техника выглядит не так эстетично, как у Рэй-Рэя, но дает свои плоды.

Именно эта деталь позволила Леброну улучшить реализацию трехочковых с левого фланга (бросок под 45 градусов). В прошлом сезоне он атаковал с этой позиции с точностью 27%, в этом – 39%. Это самый значительный прогресс в сравнении с другими позиционными точками. Еще одной причиной улучшения показателей именно на этой позиции стало сокращение бросков с забеганиями. В прошлом сезоне трехочковые с последующим дриблингом и поспешным релизом составляли почти половину попыток Джеймса. Этот тип трехочковых считается одним из наиболее сложных, и то, как обильно Леброн их мазал, очередное тому доказательство.

В этом сезоне «pull-up threes» – редкость в бросковом рационе Леброна. На смену им пришли более статичные и прагматичные броски с получения («catch and shoot»). Джеймс, конечно же, не перепрофилировался в классического «спот-ап шутера», но трехочковых бросков из статики в этом сезоне от него мы видим гораздо больше. Особенно из правого угла, позиции, которую для него можно назвать наиболее естественной. Ему не нужно разворачивать корпус, поскольку само расположение на площадке предоставляет ему возможность для более удобного обзора.

Именно трехочковые такого типа помогли Джеймсу улучшить точность дальних бросков с получения; в прошлом сезоне показатель равнялся 35%, в этом – выше 46%. Более позиционная игра логичным образом повлияла и на точность открытых бросков: в прошлом сезоне Леброна реализовывал трехи без сопротивления с точностью 39%, сейчас цифра подросла до 44%.

Наконец, важнейшим изменением из всех стало сокращение трехочковых как таковых. На смену 6,9 дальним попыткам в прошлом чемпионате пришли 5,1 в этом. Бросков стало меньше, но они стали подготовленнее, точнее и эффективнее. На лицо очевидный профит.

Вот только у «Лейкерс» не получается извлекать из этого выгоду.

«Лейкерс» выплывают за счет точности бросков, но на большее их не хватает

Для атакующих навыков Леброна можно подобрать массу восторженных эпитетов, как и для нападения «Лейкерс» (пусть и не без оговорок). Сейчас команда набирает 118 очков в среднем за матч, это 8-е нападение в лиге. Звучит неплохо, особенно если учесть, что «озерники» реализуют 49,8% своих бросков – третий показатель во всей лиге.

Но проблема «Лейкерс» не в том, что они не попадают по кольцу, а в том, что они не в состоянии ничего поделать, когда он летит мимо. По подборам в нападении «Лейкерс» безнадежно последние (8,2 подбора при среднестатистических 10 по лиге). И все это стараниями исключительно Энтони Дэвиса, Леброна и Кристиана Вуда.

Инструментов для капремонта этой проблемы не проглядывается. Теоретически «Лейкерс» могли бы улучшить игру на подборе за счет количества. Но, во-первых, это откроет соперникам пространство для игры в быстром отрыве. Во-вторых, задняя линия команды Дарвина Хэма не так чтобы пестрит желающими покуситься на лавры Гэри Пэйтона II. Ривз и Расселл не в состоянии оказать поддержку своим «большим».

Даже с обновленным Леброном, выдающим один из лучших бросковых сезонов, «Лейкерс» ожидает изнурительное барахтание в плей-ин – и, в лучшем случае, поспешный вылет на ранних стадиях плей-офф.

Фото: Gettyimages /Harry How, Mike Stobe / Freier Fotograf, Ronald Martinez / Staff, Kevin C. Cox / Staff