А почему, собственно, Леброн не стареет?

Разбираем секрет.

Леброн играет настолько давно, что кажется, будто даже самые отъявленные его хейтеры прошли все известные стадии принятия и согласились с тем, что его пик не имеет сроков годности.

Более вечными, наверное, могут быть только разговоры о его вечной молодости. Только в отличие от мифического источника, упоминания о котором встречаются у Геродота и в поверьях карибских индейцев, спортивное долголетие Джеймса не овеяно мифами и в целом не таит в себе никаких секретов.

Опыт и баскетбольный интеллект

При всех разговорах об интеллектуальном превосходстве европейского баскетбола над акцентированным на физику американским (НБА, в частности, как его главный оплот), не стоит забывать важный нюанс: НБА меняется с гораздо большей скоростью. Это касается ротации тренерских кадров, востребованности игроков того или иного амплуа, физических данных и возраста, позволяющих игрокам попасть в лигу и массы других критериев.

Лига, в которую приходил Леброн в 2003-м, с тех пор претерпела многократные изменения, и Джеймс как прилежный ученик игры все это время внимательно впитывал в себя происходящее вокруг него.

Социал-демократический «Детройт» Лэрри Брауна.

«7 секунд и меньше» Майка Д’Антони.

Подогреваемое шаманским Убунту «Большое трио» Гарнетта, Аллена и Пирса.

Последние чемпионские уроки тригонометрии от Фила Джексона, Кобе и Газоля.

Нравоучения недавнего видеомонтажера и прямого наследника тренерской культуры Пэта Райли Эрика Споэльстры.

Показательные мастер-классы на тему «Насколько великолепен может быть бросающий мощный форвард» от Дирка Новицки.

Лучшее движение мяча в истории баскетбола, ставшее квинтэссенцией идей Поповича и идеальных для их воплощения навыков игроков «Сперс»-2014.

Трехочковая революция «Уорриорс».

Начало эры «единорогов», своими копытами стирающими все грани, обозначающие игровые позиции и обязанности.

Леброн был не просто свидетелем всего этого. Он являлся непосредственным участником лютых заруб с этими командами. Он выигрывал и проигрывал, и еще неизвестно, что оказалось для него полезнее. Годы выступлений против таких соперников, возглавляемых выдающимися тренерами, вылились в колоссальный опыт. Сопряженный с привычкой тщательно готовиться к матчам, просматривать часы видео и анализировать ошибки, он привел к тому, что Джеймс представляет собой ходячую баскетбольную энциклопедию.

«Я тогда выступал за «Торонто». Наша команда атаковала, и в моменте парни забыли, что они должны были делать в данной конкретной комбинации. И тогда Леброн начал выкрикивать имена наших игроков, показывая им жестами, кто куда должен бежать и что делат ь. Это было абсолютное безумие. Он знал не только оригинальную комбинацию, но и запасные варианты ее развития, если что-то пойдет не так. Я вновь почувствовал себя новичком на тренировке школьной команды», – вспоминал Демар Дерозан.

Дерозан не единственный свидетель чего-то уникального. Похожие истории о Леброне рассказывали Док Риверс, Дуэйн Кейси, Кевин Гарнетт и многие другие.

Сыграл свою безусловную роль и универсализм Леброна. Он приходил в лигу ярко выраженным слэшером, нацеленным на проход. К моменту, когда пришлось паковать багаж и перевозить таланты во Флориду, Джеймс достиг пика своего атлетизма и, в принципе, не разбирал, как и против кого атаковать. После возвращения в «Кливленд» он все чаще стал разыгрывать мяч, а когда перешел в «Лейкерс» крики о новой реинкарнации «Мэджика» уже звучали с каждой пальмы на Венис-Бич.

Возможность выступать на разных позициях не только научила Леброна распознавать свои и чужие комбинации с разных мест на площадке, но и помогла адаптироваться в новом для себя времени и новых условиях. Просто сравните три показательных для карьеры Джеймса матча

56 очков против «Торонто» в сезоне-2004/2005 (первая 50+ игра Джеймса)

61 очко против «Бобкэтс» в сезоне-2013/2014 (самый результативный матч в карьере Леброна)

40 очков против «Оклахомы» в этом сезоне (самая результативная игра в его 21-м сезоне против молодой команды с претендентом на MVP)

Чисто визуально, что называется, почувствуйте разницу. В первом матче Джеймс набирает очки только либо после скидок от Эрика Сноу на ход, либо в случае выхода на линию штрафных (15 попыток с линии – наивысший показатель среди этих трех матчей). Это игра на чистом юношеском ресурсе и максимализме, когда человек пытается превратить в попытку броска каждую ситуацию, когда мяч оказывается у него в руках (36 попыток – наивысший показатель среди трех игр). 48 минут (и снова самая крупная величина среди трех матчей) Джеймс только и делал что рвался к кольцу, если не считать 10 подборов (8 в защите) против не самой массивной и грозной передней линии «Торонто» из совсем еще тощего Криса Боша и Лорена Вудса.

Игра в «Майами», несмотря на большее количество очков, более качественных партнеров – пример идеальной версии Леброна, разрушительного, но сдержанного в своей разрушительности. Он сыграл меньше времени (41 минута), сделал меньше попыток с игры (33), обошелся без дабл-дабла (7 подборов), при этом каждое его действие на площадке было запредельно эффективным. При меньшем количестве бросков он был точнее (66,7% против 50% в «Кливленде»), лучше реализовывал трехочковые, которые всегда считались одной из его слабостей (8 из 10 против 6 из 12), он сделал всего на 3 подбора и одну передачу меньше, при том, что рядом играли профильные мастера по этой части (Марио Чалмерс отдал 7 передач, Бош взял столько же подборов).

Джеймс реже выходил на линию штрафных (забил 9 из 12), но не потому, что не мог или не хотел, а потому что стал разнообразнее играть. Улучшился трехочковый, появился бросок с отклонением в любую из сторон, в процессе проходов он научился менять их траекторию, а не просто идти напролом. При этом масса и атлетизм Леброна позволяли ему толкаться под кольцом с таким фактурным товарищем, как Эл Джефферсон. Как итог – показатель «+/-» равный «+16» (лучший результат в команде) против «-7» в том самом матче за «Кливленд».

«Первые 11-12 лет карьеры я был супер-дуператлетичен, я не задумывался о том, как складывается игра или как поступить в той или иной ситуации. Я часто принимал решения, уже оказываясь в воздухе с мячом. Понимание того, как управлять игрой, и за счет чего я могу вскрывать команды, пришло постепенно. Мне потребовалось много времени и работы над собой », – признавался Леброн.

Эти слова Джеймс подтверждает игрой в «Лейкерс». Он стал экономнее в широте своих движений, но точнее в игровых мизансценах, предусмотрительнее в выборе позиций. Вот как играет 39-летний Джеймс в «Лейкерс», когда у него все спорится. За 37 минут он набрал 40 очков (13 из 20, 65% реализации), 5 из 5 трехочковых, 9 из 9 штрафных, 7 подборов, 7 передач, 2 блок-шота, 3 потери, «+/-» равен «+10».

Он минимизирует контакт, а если и получает мяч в «краске», то сперва старается разобраться за счет ложного показа. При этом не ловит соперника на фол, когда тот уже в воздухе (так велик риск получения травмы), а предпочитает бросать с отклонением или с разворота.

Скидки на периметр и пик-н-ролл – отныне наше все. Джеймс больше не получает мячи, он отдает или решает, когда целесообразнее бросить самому. По сути, то, что мы видим сегодня – это «Лос-Анджелес Лебронс», команда, чей вектор, вне зависимости от чемпионских деклараций, виден невооруженным взглядом. Все здесь подчинено тому, чтобы Джеймс чувствовал себя комфортно, как на уровне внутренних ощущений, так и чисто внешне.

Удобная лига и построенная под него команда

Райская схема для Джеймса была найдена еще во времена «Хит»: работящий разыгрывающий с пасом в качестве первой опции, парочка снайперов (один желательно 3&D) и атлетичный, вольготно чувствующий себя в поле «большой». Годы шли, но условия оставались прежними, там, где не хватало профильных исполнителей, приходилось докупать талантом Леброна или одного из звездных сайдкиков.

Сугубо мое предположение, именно такая однотипность частенько и играла с Джеймсом злую шутку в плей-офф, потому что в конечном итоге делала игру его команд предсказуемой для грамотных тренеров и более искушенных соперников. Но на его долговечности этот факт, в любом случае, никак не сказался.

Пока Леброн шлифовал идеальную систему под себя – изменилась сама лига, которая стала быстрее и легче. Жесткие фолы, которых Леброн с годами стал сторониться, исчезли как вид, зачастую судьям приходится самим придумывать нарушения, чтобы мы не забывали, что баскетбол – контактный вид спорта.

В приоритете атака, о чем свидетельствует скачок средней результативности матчей НБА и счета, в сумме дающие под 300 очков. Не нужно распыляться, а можно спокойно фокусироваться на игре на одной стороне площадки, что Джеймс практиковал задолго до того, как это стало повсеместным. Вся защита «Лейкерс» часто сводится к тому, чтобы вынудить соперника плюнуть издали, подкараулить дальний отскок и рвануть в быстрый отрыв (команда Леброна – пятая по этому показателю в лиге, с 16,6 отрывами за матч). Пуще всех караулит, конечно же, сам Леброн, с взрывными спринтами на короткие дистанции у него все в порядке еще со времен школы, где он играл ранинбека.

Обычному первому номеру даже при жгучем желании (которого, как правило, не наблюдается) отзащищаться против такого сочетания скорости и габаритов невозможно. Джеймс, окончательно обосновавшийся в роли главного кукловода «Лейкерс» – мисматч для любого в лиге. Тем более в реалиях современного баскетбола, где защитник не может и притронуться к сопернику, тогда как атакующему игроку дается возможность фехтовать и пихаться: Леброн, все тот же компактный танк в условиях сильно полегчавшей лиги, способен либо отодвинуть любого, либо едва заметно подтолкнуть его так, чтобы он улетел в противоположную сторону. Если кто-то выходит на подстраховку, вариант в лучшем случае один из двух – пустой игрок в углу, либо Дэвис, караулящий аллей-уп, в худшем – доступны обе опции.

Дэвис же дает опцию накапливать передачи, не делая для этого практически ничего. Леброн просто забрасывает ему в пост, и в большинстве случаев у центрового «Лейкерс» там бывает неравноценный оппонент. Дэвис, в принципе, предел мечтаний Джеймса, не только как игрок, но и как человек без амбиций, стремлений и ярко выраженной личности. Такой себе Дэвис Шредингера, который есть только по праздникам или когда очень уж припрет. Выглядеть вечно молодым на его фоне у Джеймса получается особенно эффектно, ведь молодость Энтони закончилась еще в Новом Орлеане.

Еще одним чрезвычайно важным человеком для поддержания реноме нестареющего классика является Остин Ривз, который принимает бразды правления командой в последних четвертях, когда Леброну необходима разгрузка. При этом Джеймсу даже необязательно садиться на скамейку (входить обратно в игру в четвертой четверти особенно тяжело). Тут уже Леброн часто начинает действовать по наитию, когда он чувствует в себе силы – то забирает мяч, стягивает на себя несколько соперников и вновь обостряет игру за счет собственной угрозы.

Проблема у всего этого благолепия всего-навсего одна, даже на уровне смысловой конструкции оно не несет в себе никакого другого смысла, кроме как выглядеть эффектной рамкой, обрамляющей молодецкую удаль Леброна. Поэтому про увольнение Дарвина Хэма даже читать скучно, ведь само по себе оно ничего не изменит. Взбодрить идущих на 10-й строчке «Лейкерс» может лишь очередная февральская закупка, но даже с ней основной приоритет никак не изменится.

Так было в последние пару сезонов Кобе, так происходит сейчас. Зато будет что вспомнить.

Регулярный техосмотр и восстановление

О том, что современные технологии в жизни профессионального спортсмена уже давно не просто способ заявить о своем перфекционизме, а обязательная часть восстановительных процедур даже говорить не стоит. Можно было удивляться тому, что Джеймс тратит на поддержание своих кондиций по миллиону долларов в год лет, наверное, пять назад. Сейчас это уже необходимость для каждого, кто претендует на нечто большее, чем просто рядовой игрок любой высшей профессиональной лиги.

Куда интереснее то, что мы рассуждаем обо всех этих криокапсулах, одеялах с гидромассажем, электровениках с турбонадувом, которыми пользуется Леброн, и при этом сравниваем его самого с другими игроками его возраста. Количеством тепла, выделяемым в процессе подобных жарких споров и обсуждений, наверное, можно было бы отапливать Подольск. Причем круглогодично, поскольку конечной точки у подобных диспутов нет.

Для начала, таких, как Леброн в его нынешнем возрасте и состоянии, в лиге нет, и не было. А все эти сопоставления с Каримом, Мэлоуном и иже с ними бессмысленны просто потому, что они играли в другие времена. Тогда в их возрасте о капсулах можно было рассуждать разве что в контексте покупки свечей в капсулах. У них не было такого изобилия методик восстановления, питания, ухода за собой и своим телом, передвижением между матчами и так далее. Поэтому сопоставление возрастного Леброна с другими возрастными баскетболистами заведомо беспочвенны и бесцельны.

Хотя однозначно то, что у Леброна – именно тот тип тела, который уже многократно доказал свою долговечность в НБА – «большой», научившийся бережно относиться к коленям, регулирующий каждый грамм и не лезущий на рожон благодаря наличию броска. Физически это тот же Мэлоун, только использующий все новейшие медицинские наработки нашей эпохи.

А вот что касается самого Леброна, то тут достаточно взглянуть на количество матчей, сыгранных им в последних сезонах, чтобы понять: он все-таки стареет. Не так, как хотелось бы многим (с седой бородой и лишним весом), но все же. В последних трех сезонах он ни разу не сыграл более 60 матчей в регулярке. Число штрафных и драйвов под щит уменьшается, число атак издали растет. Джеймс, как и многие другие звезды НБА, не чурается распределения нагрузки, только при наличии Кавая Ленарда и им подобных обращать внимание на это не принято, да и кто станет нарушать такую идиллию, как-никак, человеку еще нужно покорить столько рекордов.

Джеймс стареет в сравнении с самим собой уже не первый год, и это нормально, так и должно быть. Просто из-за всех вышеперечисленных факторов складывается иллюзорное впечатление, что Джеймс все так же бодр и весел. Какими-то эпизодами – пожалуй, может быть. Но по большей части это совершенно точно другой игрок, он изменился, а именно эта метаморфоза и лежит в основе той самой поговорки про «время, которое не победить». Джеймс, как и многие до него, не сможет этого сделать, но, как к нему ни относись, а все же необходимо признать – свои пару раундов он уже забрал.

Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett, Marc Serota, Michael Reaves; East News/AP Photo/Tony Dejak, AP Photo/Elise Amendola; Zhao Hanrong/XinHua/Global Look Press; instagram.com/kingjames