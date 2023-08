Выгорание, деньги, давление начальства?

Сложно понять зависимость от какого-то продукта в своем рационе, пока не откажешься от него. Можно любить пончики или безразлично относиться к пельменям, дело не в предпочтениях. Когда организм начинает сбоить и недвусмысленно намекает, что необходимо менять систему, остается только подчиниться.

Ровно то же происходит с «Уорриорз». С той лишь разницей, что все почему-то обсуждают новый ингредиент в их составе – будем честны, далеко не первой свежести – вместо того чтобы обратить внимание на фундаментальное изменение в самом подходе к «диете» чемпионов. А ее на протяжении последних 11 лет для команды определял Боб Майерс – человек, который в мае покинул пост генменеджера «Голден Стэйт».

Майерс – предвестник изменений в кадровой политике НБА

Боб не избранный или первый, но абсолютно точно самый успешный из новой волны управленцев, которая хлынула в лигу из агентского бизнеса.

В 2008-м Джейсон Левиен присоединился к «Сакраменто Кингз» в качестве помощника генменеджера; позже он стал управляющим директором «Гриззлис», а сейчас является владельцем футбольного клуба МЛС «Ди Си Юнайтед».

В 2010-м Лон Бэбби, имея в клиентах Рэя Аллена, Гранта Хилла и Тима Данкана, оставил агентскую деятельность ради поста президента «Финикс Санс».

Майерс же изначально стал ассистентом генерального менеджера «Уорриорз» в 2011-м, после чего переход агентов на руководящие должности в НБА стал стандартной опцией при выборе человека во фронт-офис. Из агентской среды в НБА мигрировали Роб Пелинка – генменеджер «Лейкерс», Джастин Заник, работающий на аналогичной должности в «Юте», президент «Нью-Йорка» Леон Роуз, вице-президент «Детройта» Арн Теллем. Именно Теллем, который был первым агентом Кобе Брайанта, причастен к успехам Боба Майерса на его первоначальной работе.

Майерс познакомился с Теллемом через Джима Харрика – баскетбольного тренера из университета UCLA, где выступал Майерс. Любовь к баскетболу и понимание юриспруденции, которую Боб изучал после UCLA в университете Лойолы, произвели впечатление на Теллема. В 1997-м Майерс стал стажером в «Tellem & Associates», которая затем стала частью «Wasserman Media Group».

За последующие 14 лет Майерс прошел путь от паренька на подхвате, разбирающего нестыковки в контрактах игроков, имен которых никто не помнит, до персонального агента Брэндона Роя, Тайрика Эванса, Кендрика Перкинса и других баскетболистов. На момент принятия предложения от «Уорриорз» суммарная стоимость контрактных сделок Майерса превышала 575 миллионов долларов. Он знал многих генменеджеров лично, ладил с игроками, умел быть дипломатичным и агрессивным одновременно, но это не избавило его от трудностей адаптации.

«Будучи человеком двух миров, скажу честно: агенты и генменеджеры считают работу друг друга проще, чем это на самом деле. В действительности каждая из профессий сложна по-своему. Мне было трудно привыкнуть, что теперь я вынужден инициировать переговоры и принимать решения, вместо того чтобы получать предложения и уже затем договариваться. Пришлось учиться терпению. Ведь у генменеджера есть всего несколько возможностей для корректировок. Часто приходится ждать крайнего срока, открытия рынка свободных агентов, драфта. Агентская деятельность более мобильная, вы имеете возможность влиять на интенсивность переговоров, затягивать их или вести быстрее. Когда вы в команде – это всегда терпение, концентрация и понимание того, насколько дорого может обойтись ошибка», – поясняет разницу Майерс.

Часто смена профессионального амплуа оборачивается личными обидами и потерей доверия тех, с которыми работал много лет, но Майерс был удивлен тому, что трения между двумя генменеджерами возникают куда чаще, чем между агентом и генменеджером.

«Одним из первых моих действий на посту генменеджера «Уорриорз» стал обмен Доррелла Райта, которого до этого я представлял много лет в качестве агента. Мне было ужасно неудобно, но Райт показал себя настоящим профессионалом. Он понимал, как устроена лига, и отделил бизнес-составляющую и личные отношения. Мы дружим до сих пор, созваниваемся, обмениваемся подарками. Вы скажете, что это обычное дело, но поверьте, очень многие в лиге восприняли бы такой шаг с моей стороны, скажем так, чересчур эмоционально», – откровенничает Майерс.

Незаменимых нет?

Этот лозунг актуален в ряде случаев, но только не когда речь идет о закрытой, четко структурированной и проверенной годами экосистеме НБА. Все, что касается фронт-офисов, формирования тренерских штабов, найма специалистов в области медицины, питания и индивидуальных занятий – это, как правило, одни и те же люди. Случайных тут нет.

И уж тем более, когда ты теряешь такого генменеджера как Боб Майерс. Он пришел в команду, которая за предыдущие 20 лет выиграла 5 матчей плей-офф, и сделал из нее династию, которая 6 раз вышла в финал, из которых выиграла 4. Бывшему спортивному агенту понадобилось ровно 12 месяцев, чтобы его повысили с должности ассистента генменеджера до руководителя.

Майерс сменил на посту генменеджера Лэрри Райли, задрафтовавшего Стефа Карри и Клэя Томпсона. И примерно в то же время на правах консультанта и наставника Майерса к «Уорриорз» присоединился Джерри Уэст, в резюме которого – 8 чемпионских титулов «Лейкерс» и один из самых интересных арт-объектов НБА середины 00-х: его «Мемфис» с Газолем, Баттье, Поузи позже растащили чемпионские «Лейкерс», «Майами» и «Бостон».

Богатый опыт работы в качестве агента, а также возраст (на момент назначения генменеджером Майерсу стукнуло всего 37) сделали Боба не просто карьеристом в костюме с широким спектром обязанностей, а «своим человеком» для игроков ГСВ.

Майерса, чемпиона NCAA-1995, часто можно было увидеть в двусторонках с игроками или качающим железо в зале, он одинаково легко полемизировал с ветеранами о рэпе и раздавал новичкам советы о том, где в городе самый качественный фастфуд. Но это ничего бы не значило, если бы Майерс не выполнял свои прямые обязанности.

Одним из первых шагов нового генменеджера стал драфт Дрэймонда Грина, чей игровой универсализм и готовность по ситуации становиться плеймейкером или откровенным хамлом позволили по полной раскрыть умения Карри и Томпсона. При Майерсе «Уорриорз» сразу стали выходить в плей-офф, пусть и дважды провалились на ранних стадиях.

Пресса начала писать о долгосрочной качественной перестройке с прорабом Марком Джексоном во главе. Но Боб мыслил иными категориями. Майерс неожиданно уволил Джексона и заменил его на Стива Керра, у которого не было тренерского опыта.

На позицию, помимо Стива, рассматривался сам Фил Джексон – благодаря прежним профессиональные отношениям Джерри Уэста и «Дзен-Мастера», но Фил больше тяготел к вызову в «Нью-Йорке». «Уорриорз», в свою очередь, хотели сохранить баланс во фронт-офисе, который бы непременно был нарушен, если бы пришел авторитетный Джексон.

Именно этот шаг стал самым важным в династийном марафоне «Уорриорз». Все, что ему сопутствовало дальше – подписание Андре Игуодалы, блокбастер имени Кевина Дюрэнта, обмен Эндрю Уиггинса, извлечение из небытия персонажей вроде Гэри Пэйтона II и многое другое – уже были производными, которые Майерс аккуратно вычерчивал на протяжении многих лет.

Генменеджер «Голден Стэйт» дважды признавался лучшим в НБА, но истинным доказательством проделанной им работы является постоянство, с которым «Уорриорз» оказывались среди претендентов на титул в предсезонных прогнозах. Преемнику Майерса Майку Данливи-младшему нужно будет очень постараться, чтобы достойно проводить чемпионский состав команды на пенсию, ведь то, как «Уорриорз» расстанутся со своими лидерами, не менее важная глава чемпионской саги, чем завоевание титулов.

Если Майерс так крут, то почему ушел?

Можно проглотить историю про профессиональное выгорание, на которое Майерс списывал уход в прощальной пресс-конференции, но для его ухода было достаточно и объективных факторов.

В последние годы Майерс не слишком удачно драфтовал. В 2016-м – центрового Дэмиана Джонса, хотя был доступен Ивица Зубац. Два года спустя – атакующего защитника Джейкоба Эванса перед Джейленом Брансоном, Брюсом Брауном и Гэри Трентом-младшим. Обидна даже не сама ошибка, а то, что Эванс продержался в лиге всего пару сезонов.

Будь Джеймс Уайзмен не вторым пиком, возможно, его выбор бабахнул бы не столь оглушительно, но сразу за Энтони Эдвардсом и перед Ламело Боллом на драфте-2021 «Уорриорз» взяли именно Уайземена. Предполагалось, что центровой станет ключевым игроком переходной стадии «Голден Стэйт», а вместо этого он сейчас бегает за «Детройт».

Подобные промашки никак не соотносились с пожеланиями владельца клуба Джо Лэйкоба каждый год претендовать на чемпионство. И ведь одними пожеланиями дело не ограничивалось.

Несмотря на завоевание четырех титулов за восемь сезонов, на протяжении всех этих лет инсайдеры стабильно рассказывали о титанических усилиях, которые Майерс прилагал для взаимодействия с Лэйкобом. Боб был медиумом, обеспечивающим сообщение между высшим руководством и игроками. Когда у Керра и лидеров команды возникает спад, Майерс – надежный собеседник. Когда агенты приходят с вопросом, почему их клиенты не получают более щедрый контракт, Майерс вынужден деликатно пояснять. Когда Дюрэнт рвет ахилл, Джеймс Уайзмен пропускает целый сезон, а Дрэймонд Грин лупит на тренировке Джордана Пула, именно Майерс выходит к прессе, а затем идет к Лэйкобу с нюансами случившегося и вариантами решения проблем.

С учетом истекающего контракта Керра, роста уровня конкуренции в конференции, возраста Томпсона и Карри, отсутствия у «Голден Стэйт» маневренности на рынке свободных агентов, Майерс, если бы не ушел, обрек себя на очередной, не столь славный, этап метаний между Сциллой и Харибдой.

Не будем игнорировать и финансовый фактор. В январе The Athletic, ссылаясь на анонимные источники из клуба, сообщил, что Майерс, чей контракт истекал в конце сезона, надеялся стать одним из самых высокооплачиваемых руководителей в лиге. Немногим позже подоспел завуалированный ответ Джо Лэйкоба, который сообщил тому же The Athletic, что Майерс уже входит в «тройку самых высокооплачиваемых генеменеджеров». В то же время инсайдеры, руководствуясь имеющейся у них информацией, ставили Майерса в диапазоне 6-8 места. Может быть, соотношение задач перед Майерсом и суммы, прописанной в новом контракте, не давало ему стимула для дальнейшей работы?

Что же дальше?

Разберем варианты, которые теперь есть у Майерса вне «Голден Стэйт».

Дом, милый дом

Садик-полисадик, красавица-жена, три великолепные дочери. Не спешите озвучивать сакраментальное «Boooring» с фирменным прононсом Гомера Симпсона. В НБА Майерс к своим 48 годам достиг того, о чем многие функционеры даже не мечтают. Он не просто создал успешную команду-династию со своим лицом и стилем, который изменил баскетбол. Он сделал это с командой детства.

На прощальной пресс-конференции Майерс едва сдерживал слезы, вспоминая, как 10-летним мальчишкой сидел где-то на галерке и поддерживал «Уорриорз». Сменить исторический успех с командой мечты на вызов в другой команде – если не шаг назад, то куда-то вбок. Мы слишком часто видели, чем заканчиваются «новые вызовы и уникальные возможности», чтобы отрицать фактор их влияния даже на самую безупречную биографию (Фил Джексон в кепке «Никс» рассеянно пожимает плечами). Карьера Майерса в «Уорриорз» была цельной: он строил команду с нуля, удерживал ее на вершине, перестраивал после кадровых потерь и чемпионского похмелья. Там было все. Поэтому уходить куда-то еще, ставить на кон свою репутацию, рисковать имеет смысл только в случае самых высоких целей и наличия серьезного ресурса для управления.

Добро пожаловать в клуб

Если Майерс и хотел денег, то не настолько сильно, чтобы тут же подписываться с новым. Согласно The Athletic, за историей его ухода из «Уорриорз» внимательно наблюдали «Вашингтон», «Нью-Йорк» и «Финикс».

Вариант с «Уизардс» выглядит наименее аппетитно. В качестве главного стартового капитала – отсутствие контракта Брэдли Била, ушедший Порзингис и тот самый «чистый лист», с которого можно начинать писать победную историю. Но на этом все. Чтобы конкурировать хотя бы в своем дивизионе «колдунам» надо кастовать что-то более обнадеживающе, чем Кузма, Пул и Кисперт. А на это нужны не только деньги, но и время. Зачем Майерсу, совсем недавно боровшемуся за чемпионство, браться за проект, частью которого является слив нескольких сезонов?

Не считая Букера, «Финикс» лишь по именам звучит лучше того же «Вашингтона». Есть 35-летний Дюрэнт, доигрывающий свой последний крупный контракт в карьере. Бил на 5 лет моложе Кей-Ди, платить ему нужно столько же (46 миллионов), и с каждым годом все больше. Неуверенный в себе и не любимый никем Эйтон и банда рандомных престарелых статистов. Над всем этим шапито давлеет фигура Карабаса-Барабаса в лице нового владельца клуба Мэта Ишбии, требующего выиграть чемпионство прямо вот сейчас. Переход в «Санс» – никакой не вызов, не простор для творчества, а должность пожарного, за счет которого хотят самоутвердиться меняющий клубы как перчатки Дюрэнт и новый владелец, сующий свой нос везде и всюду (привет Джо Лэйкобу).

«Никс», любое позитивное изменение которых принято трактовать как «тот самый момент, когда команда, наконец, выйдет из комы», выглядит чуть более жизнеспособно. Брансон, готовый по необходимости решать в ключевые моменты или отходить на второй план, молодой костяк из Куикли, Барретта и Граймса, большой рынок, веками романтизируемая аура Нью-Йорка, намечающийся флирт с Джоэлом Эмбиидом. Но любые намерения связать себя с этим клубом вяло опадают, когда звучит фамилия владельца Джеймса Долана. Бренчащий на гитаре босс управляет клубом по тем же принципам, согласно которым выдает свои блюзовые импровизации.

Кроме того, в «Никс» уже есть Леон Роуз. Приход авторитетного агента на пост президента сопровождался ажиотажем и надеждами на скорый триумф. Провалом его политику назвать нельзя, но близких к чемпионству ожиданий он точно не оправдал. Появление в команде человека с аналогичным бэкграундом вполне может быть воспринято насторожено. Даже если это будет человек с таким резюме, как у Майерса.

Нельзя не учитывать географический нюанс. Майерс накрепко врос в калифорнийскую землю. Он играл за UCLA, учился на юриста в Лос-Анджелесе, спортивное агентство «Wasserman Media Group», которое он представлял до перехода в «Уорриорз», также базируется в ЛА. По этой причине чаще остальных в обсуждениях будущего Майерса звучало слово «Клипперс».

Самый богатый владелец в профессиональном спорте – Стив Балмер и его 83 миллиарда долларов. Команда давно пребывает в стадии милого, диковинного зародыша: наблюдать за ним интересно, но не бесконечно же, пора бы этому нечто во что-то выродиться. Через год клуб переезжает на новую арену, что требует соответствующего заявления в имиджевом, спортивном и финансовом аспектах. Майерс как носитель чемпионского ДНК стал бы актуальным дополнением к амбициям «Клипперс».

Кажется, так оно и будет.

Но только не сейчас.

Медиа и ТВ

Майерс всем своим поведением сигнализирует о том, что ему нужна передышка.

Он запустил подкаст «Lead By Example», к которому сложно подкопаться в плане уровня гостей (Карри, Кшишевски, Сильвер, Хэммон, Керр) и компетенции ведущего. Майерс бы очень живо и органично вписался в любой телеформат – особенно, если речь идет об аналитике, разборе обменов и формирования составов команд.

Дрэймонд Грин нашел себя в этом качестве давно, за его эпизодическими появлениями в NBA Inside всегда интересно наблюдать. Майерс справится, как минимум, не хуже.

Переход на уровень выше

До того как стать владельцем футбольного «Ди Си Юнайтед», бывший генменеджер «Кингз» и «Гриззлис» Джейсон Левиен в 2011-м году на паях с Уиллом Смитом пытался выкупить контрольный пакет акций «Сиксерс». Не вышло.

У Майерса есть более изящное решение. Мы уже неоднократно упоминали о юридическом образовании Боба, но его он получил в юридической школе Лойолы. А вот в Калифорнийском университете Майерс корпел над учебниками по экономической теории и бизнесу.

Подобное образование не только открывает перед Майерсом двери в мир больших инвестиций, но и предоставляет ему вполне реальный шанс стать лицом пула потенциальных владельцев клуба НБА. Для этого даже не обязательно посягать на чью-либо собственность. Нужно лишь более подробно изучить нюансы расширения лиги, о которых сейчас говорят все чаще и чаще.

Леброн имеет опыт владения акциями спортивных клубов («Ливерпуль», «Питтсбург Пингвинс», «Бостон Ред Сокс»), а удачное руководство командой НБА он рассматривает как еще один способ затмить Джордана. Недавний инцидент с сыном Джеймса – если тот решит не выбирать профессиональную карьеру – может заставить Леброна пересмотреть сроки окончания карьеры и сфокусироваться на том, чтобы стать владельцем клуба. Например, из Лас-Вегаса.

А еще есть Кевин Дюрэнт, чье появление в «Уорриорз» – прямая заслуга и инициатива Майерса. Кей-Ди, начинавший свою карьеру в Сиэтле, уже не раз говорил о желании вернуть команду в «Изумрудный город». Аналогичную инициативу поддерживает и другой чемпион «Голден Стэйт» – Клэй Томпсон.

Если эта группа решит взяться за реинкарнацию «Суперсоникс», это будет интригующе: клуб с выдающейся историей, огромной болельщицкой базой, новой ареной. При этом его нужно запускать с нуля вместе с единомышленниками, с которыми уже добивался успеха.

Уникальная ситуация, ради которой на некоторое время можно отложить сытую пенсию.

