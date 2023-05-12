Лучший гимн плей-офф.

Любители калибровать наследие баскетболистов количеством выигранных титулов наверняка оспорят, но Заза Пачулия был – нет, не великим – но одним из тех выдающихся игроков, о которых можно сложить какой-нибудь витиеватый, пафосный тост.

Уж, как минимум, в его биографии хватает интересных историй: отказ от выгодных сделок ради перехода в «Уорриорс», два чемпионства с этими самыми «Уорриорс», масштабная агитационная программа, на волне которой грузин чуть не заехал на Матч всех звезд, когда был игроком «Далласа»… А еще на него подал в суд болельщик «Сперс» – за то, что Пачулия якобы намеренно травмировал Кавая Леонарда.

Зазу ненавидели и любили, над ним потешались, о нем складывали героические небылицы, и все это при обязательном упоминании фразы, обессмертившей его, по крайней мере, в городском фольклоре Атланты.

«Город персиков» имеет богатую спортивную историю, но скудное количество трофеев

Чтобы понимать, почему Пачулия и его спич в первом раунде плей-офф-2008 против «Бостона» настолько прочно увяз в истории баскетбола в целом и города Атланты в частности, достаточно принять как данность один простой факт: в Джорджии всегда хватало ярких спортсменов, которые, казалось бы, вот-вот принесут городу чемпионство.

В 80-е южане молились на «Хоукс» Доминика Уилкинса.

В начале 90-х на Диона Сэндерса, который одновременно играл и за футбольных «Фэлконс», и за бейсбольных «Брэйвз».

В 1999-м Атланта попытала счастье в нетипичной для своих природных условий дисциплине. Молодой Илья Ковальчук рвал сетки ворот в составе «Трэшерз».

На заре 2000-х в американском спорте не было более революционного спортсмена, чем Майкл Вик. Журналисты, как могли, изощрялись в изобретении новых терминов для определения нестандартной игры квотербека «Фэлконс».

В 2017-м в городе основали футбольный клуб «Атланта Юнайтед», который является одним из самых посещаемых в МЛС.

Несмотря на все потуги, поддерживать надежду на то, что Атланта оправдывает претензии на звание города со спортивными достижениями, получалось лишь у бейсбольных «Брэйвз»: команда четырежды становилась чемпионом МЛБ (в 1914-м, 1957-м, 1995-м и 2021-м). Ни одна из команд, представлявших «город персиков», не могла конкурировать в долгую. Представителям Атланты не хватало постоянства, хладнокровия, масштаба, наконец. Чаще всего это была либо очередная перестройка, либо последний шанс взять свое (так, например, говорили про «Фэлконс» Мэтта Райана, когда они проиграли Супербоул «Пэтриотс» Тома Брэди).

«Атланта Хоукс» середины нулевых была очередным подтверждением этого тезиса. В сезоне-2004/2005 «ястребы» закончили с балансом 13-69, это худший показатель за 77 лет существования клуба. Чтобы не быть ощипанными еще и собственными болельщиками, «Хоукс» принялись усиленно перетряхивать состав. От предыдущего состава осталось лишь семь человек: Тони Делк, Джош Чилдресс, Донта Смит, Эл Харрингтон, Ройал Айви, Джош Смит и Тайрон Лю. На драфте-2005 клуб благополучно проморгал Дерона Уильямса и Криса Пола, взяв под 2-м пиком Марвина Уильямса. В «Финикс» в обмен на Джо Джонсона был сослан Борис Диао, а в качестве основного центра подписан Заза Пачулия.

«Хоукс» начали сбиваться в подобие стайки, на что у них ушла пара сезонов. Важным решением для подъема на новую высоту стал выбор Эла Хорфорда под 3-м пиком на драфте-2007. В первом же сезоне доминиканец в 88 матчах (77 провел в старте) набирал стабильные 10,1 очка и 9,7 подбора. Пожалуй, именно благодаря ему «Хоукс» зацепились на 8-ю строчку Восточной конференции и впервые с 1999 года вышли в плей-офф.

«Бостон» вел в серии 2-0, «Атланта» игнорировала статус аутсайдера, а Пачулию сравнивали с Рокки Бальбоа

«Хоукс» попали не просто на фаворита, а на главных героев того сезона. Все внимание было направлено на «Большое Трио» Гарнетта, Аллена и Пирса. Победителей не судят, а на случай поражения пресса готовила для «Селтикс» увеселительные путеводители по эзотерическим местам с отсылками к этим их «Убунту» и прочей астральщине. Так что «кельты» были настроены предельно решительно.

«Никто в нас не верил. Повсюду слышалась только одна фраза: «Вынос». Если бы вы спросили 10 человек, они бы все в один голос сказали, что у нас не было шансов», – вспоминал дебютный для себя плей-офф Пачулия.

Первые два матча подтвердили то, что для всех было и так очевидно. Обе домашние игры «Селтикс» взяли за явным преимуществом. В первом матче «ястребам» учинили избиение с разницей в 23 очка. Следующая встреча сложилась для гостей немногим лучше («-19»).

Сейчас можно было бы сказать, что дома «Хоукс» расправили крылья благодаря поддержке трибун и тренерскому гению Майка Вудсона, но в действительности в третьей встрече «Хоукс» просто перебросали «кельтов». Все игроки стартовой пятерки «Хоукс» – Майк Бибби, Джош Смит, Джо Джонсон, Марвин Уильямс, Эл Хорфорд – набрали двузначные цифры в графе результативность. А Смит с Джонсоном и вовсе в совокупности настреляли 60 очков, почти вдвое больше, чем 32 очка Гарнетта, единственного игрока «Бостона» с результативностью в 20+.

Победу «Атланты» быстро списали на погрешность. Все, кроме игроков и болельщиков «Хоукс». Только характер и отказ признавать авторитеты помог хозяевам вытащить четвертую игру. За 5 минут до конца второй четверти 4-го матча Пачулия и Гарнетт закусились в процессе борьбы за подбор. Судьи свистнули джигиту нарушение, а когда рефери отвернулся к судейскому столику, Гарнетт аккуратно приложился локтем к горлу Пачулии.

«Я почувствовал абсолютное неуважение. Как будто он дразнил меня. Все, что я сделал дальше, казалось мне абсолютно естественным. Я забыл, что мы играем в баскетбол, у меня было полное ощущение того, что мы выясняем отношение на улице», – описывал свои впечатления от взаимоотношений с Гарнеттом Пачулия.

По итогу судьи выписали аж четыре технических (досталось еще и Джо Джонсону с Сэмом Кэсселлом), но такой расклад больше пошел на пользу «Хоукс», победивших со счетом 97:92 и сравнявших счет в серии.

«Когда Заза показал свой нрав, выступил с позиции «нам плевать кто вы», я почувствовал, что его поведение задало тон всей оставшейся серии», – говорил о ключевом моменте серии Эл Хорфорд.

Однако запала «Хоукс» не хватило на следующий матч. «Селтикс» уверенно зарыли гостей под стилизованный в ретро стиле паркет «Гардена» – 110:85. Так что самоутверждаться «Атланте» пришлось вновь при родных трибунах. И без того наэлектризованную аудиторию «Филипс Арены» подогревали чудесами монтажа, где кадры «Рокки» перемежались с вставками Пачулии, призывающего драться. Зверский акцент лишь добавлял сходства и шарма.

На последних секундах Рондо мог своим трехочковым отправить команды в овертайм, но промахнулся. «Хоукс» выиграли со счетом 103:100, а мгновения спустя Пачулия выдирал микрофон из рук ведущей Hawks TV Рашан Али, чтобы подарить нам речь, достойную получения Нобелевской премии в области литературы.

«Вообще не расслышал, ни единого слова из ее вопроса. Я подумал: «Черт с ним, какая разница. Мы только что взяли 6-ю игру, сравняли счет в серии и переходим к 7-му матчу, так что погнали. Я пребывал в полной эйфории. Я обычный парень из-за границы, и это было, наверное, мое первое интервью на TNT. Так что я решил не терять времени, поэтому и схватил микрофон. Я не был уверен, что меня хорошо слышно, плюс этот акцент, так что я старался орать как можно громче. Тогда я думал, что это мой звездный час!», – не сдерживая смеха, признавался Пачулия.

Обыденное послематчевое интервью превратилось в интернет-сенсацию. Спич Пачулии с его коронным «Nothing Easy», обращенным к «Селтикс» с их надеждой на легкий проход в следующую стадию, крутили на телевидении, пародировали в уличных разговорчиках, фразой отшучивались, стоя в киосках за хот-догом. Какой-то ловкач перед тобой взял последний на сегодня чили-дог? А кто сказал, что жить просто – Nothing Easy! Главное было произносить слова громко и с гортанной протяжностью грузинских народных напевов.

После матча автоответчик Зазы был забит теплыми словами, поздравлениями и пожеланиями удачи.

«Я взрослый человек, у меня есть спортивная академия, которая носит мое имя, у меня есть дети, семья. После той игры было много всего, взлеты и падения, было два чемпионства с «Уорриорс», но я никогда не получал столько поздравительных сообщений, сколько получил в тот вечер. Это было за гранью», – вспоминал Пачулия.

Конец этой истории вы знаете. «Атланта», конечно же, проиграла в 7-м матче, потому что «Селтикс» было необходимо продолжить свой путь к чемпионству-2008. Но наследие Пачулии это никак не приуменьшило.

Заза перевез коронную фразу в чемпионский «Голден Стэйт», она прочно обосновалась в сленге жителей Атланты, а сам Пачулия стал героем многочисленных песен

«Это интервью – моя фирменная фишка. Каждый раз, когда я совершаю перехват или делаю что-то позитивное на площадке, болельщики кричат: «Nothing Easy!», – признавался Пачулия, уже будучи игроком «Голден Стэйт».

Кричали, надо отметить, не только болельщики. Вот один довольно авторитетный господин подначивает Пачулию во время интервью.

А вот какой фразой сам Заза завершает вдумчивую речь в чемпионской раздевалке «Уорриорс».

И, конечно, с этой фразой он стал частью суперкоманды злодеев.

Среди музыкантов имя Зазы стало нарицательным. С ним отождествляется все крутое, напористое, хамоватое и заслуженное тяжким трудом. Жанры разнятся, начиная от самых очевидных.

Вроде рэпа.

Столь же очевидного, но чуть более экзотичного рэпа грузинского.

До откровенной электронщины.

Создатель выдающегося сериала «Атланта» музыкант, актер и вообще творец широкого спектра Дональд Гловер, он же Childish Gambino, признался, что работая над сериалом в Атланте, впитал в свой лексикон это выражение.

«Оно мне нравится, но, в какой-то момент, это уже перестало быть смешным. Эта фраза чертовски универсальна и прилипчива. Все зависит от того, каким тоном ее произнести. В Атланте ты можешь весь день быть среди людей и изъясняться сугубо за счет слов «Nothing Easy». Это круто, но и опасно. Все-таки словарный запас должен быть широким. Уверен, парень, который произнес эти слова, даже не думал, что она окажет такое влияние на жизнь Атланты», – признался Гловер в интервью журналу Complex.

Уверен, что у многих жителей «города персиков» найдется что возразить Гловеру. Более того, я примерно представляю, какие слова они используют для этого.

Фото: Gettyimages.ru/Doug Benc, Mike Zarrilli, Lisa Blumenfeld, Takashi Aoyama